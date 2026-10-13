Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónov

V Slovane vyrastali spolu. Sú kamaráti, spolužiaci, rovesníci, obaja pochádzajú z Bratislavy a obaja patria medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Každý si však vybral inú cestu.
Jeden zo Slovana odišiel, druhý zostal. V stredu večer sa postavia proti sebe v Lige majstrov.
Leo Sauer sa vracia na Tehelné pole ako hráč VfB Stuttgart. V Slovane strávil štyri a pol roka (2014 - 2018). Nino Marcelli zostal verný bratislavskému klubu, v ktorom sa postupne prepracoval až do prvého tímu.
Slovan čaká v hlavnej fáze Ligy majstrov (2026/27) druhý zápas, prvý na domácej pôde.
Z hľadiska dejín, je to jeho celkovo desiaty zápas v najprestížnejšej súťaži sveta. Prvýkrát však nastúpi proti mužstvu, v ktorom pôsobí slovenský futbalista, navyše jeho čiastočný odchovanec.
Stretnutie sa hrá v stredu o 21.00 (vysiela Nova Sport 6 a Voyo) na Tehelnom poli.
Dvaja kamaráti, rozdielna cena
Sauer a Marcelli sú rovnaký ročník narodenia (2005). Sauer oslávi dvadsiate narodeniny až v polovici decembra, je teda približne o pol roka mladší.
Podľa portálu Transfermarkt sú to dvaja najdrahší slovenskí futbalisti, ktorí ešte nemajú viac ako 21 rokov.
Sauerova trhová hodnota dosahuje pätnásť miliónov eur, Marcelliho 6,5 milióna.
Obaja sa narodili v Bratislave, obaja ako žiaci vyrastali v Slovane. Marcelli začínal s futbalom v Karlovej Vsi. Mal iba desať rokov, keď za sto eur prestúpil do Slovana. Bola to tabuľková cena.
Sauer odštartoval kariéru v Rači a tiež zamieril do Slovana.
Obaja sú krídelníci, ktorí zvyčajne operujú na ľavej strane. Spolu reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta do 20 rokov (2023) aj na majstrovstvách Európy do 21 rokov (2025).
Rekordéri v LM
Spája ich aj Liga majstrov. Obaja sa v nej postarali o slovenské rekordy.
Leo Sauer sa v roku 2023 stal najmladším Slovákom, ktorý debutoval v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. V drese Feyenoordu Rotterdam naskočil do hry v 87. minúte vo veku sedemnásť rokov, deväť mesiacov a tri dni.
Marcelli na jeseň 2024 zaujal parádnym gólom proti slávnemu AC Miláno, ktoré sa ho predtým snažilo získať.
Mal iba devätnásť rokov a postaral sa o ďalší národný rekord. Žiaden iný slovenský tínedžer dovtedy v najlepšej klubovej súťaži sveta neskóroval.
Krídelník Slovana je tiež najmladším slovenským hráčom, ktorý nastúpil v základnej zostave hlavnej fázy Ligy majstrov.
Jeden už patrí do reprezentácie, druhý stále čaká
Rozdiel medzi oboma kamarátmi je výrazný aj na reprezentačnej úrovni.
Sauer je už tri roky súčasťou seniorského národného tímu. Má na konte pätnásť reprezentačných štartov.
Minulý týždeň pomohol Slovensku k prvému miestu v Lige národov. V štyroch zápasoch si pripísal gól a asistenciu a patril medzi lepších hráčov.
Tréner Vladimír Weiss mu však dávkoval minutáž opatrne. Dvakrát nastúpil v základnej zostave, dvakrát prišiel na ihrisko ako náhradník.
„Nie je fyzicky pripravený ešte na veľký futbal, to vedia aj Nemci, to viem aj ja, nie som slepý ani hluchý,“ vysvetľoval Weiss.
Sauer je pritom mimoriadne rýchly futbalista. „Leo je z nás v reprezentácii najrýchlejší,“ priznal Stanislav Lobotka.
Podľa našich informácií dokáže Sauer vyvinúť rýchlosť viac ako 35 kilometrov za hodinu.
Je tiež najmladším Slovákom, ktorý debutoval v seniorskej reprezentácii. Nikto mladší ako on nehral za Slovensko ani na európskom šampionáte. Marcelli zatiaľ na premiérový štart v reprezentačnom áčku čaká.
Pred pár dňami nastúpil za výber do 21 rokov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy. Proti Írsku síce patril k najaktívnejším hráčom, ale chýbala mu efektivita.
Nepremenil penaltu a zahodil aj veľkú šancu. Nebodoval ani v druhom zápase na pôde Andorry.
Prečo Sauer odišiel zo Slovana?
Veľa vecí oboch mladíkov spája, ale v jednom dôležitom momente sa ich cesty rozišli.
Sauer mal iba dvanásť rokov, keď zo Slovana zamieril do Žiliny. Dôvody svojho rozhodnutia vysvetlil ešte na jar 2023 v rozhovore pre Sportnet.
„V kategórii U14 sme sa s bratom Máriom rozhodli zo Slovana odísť. V miestnej akadémii to nefungovalo na najlepšej úrovni. Videli sme, že Žilina vychováva množstvo talentov ako Dávid Hancko či Milan Škriniar. A tak sme prestúpili,“ vysvetľoval Leo Sauer.
S odstupom času svoje rozhodnutie neľutoval.
„Dnes viem, že sme urobili dobre. Pretože práca s mládežou je v Žiline na špičkovej úrovni. Tréneri, zázemie, akadémia, všetko je tam skvelé,“ dodal.
Sauer v minulosti priznal, že má srdce rozdelené medzi Raču, Slovan a Žilinu.
Iná cesta
V roku 2022 zamieril do Feyenoordu Rotterdam, zatiaľ čo jeho o rok a pol starší brat Mário zostal hrávať v Žiline.
Za Feyenoord odohral Leo 44 súťažných zápasov a strelil šesť gólov.
Jednu sezónu strávil na hosťovaní v NAC Breda, kde v 32 zápasoch zaznamenal sedem gólov.
Marcelli sa vydal inou cestou. V pätnástich rokoch absolvoval skúšku v AS Rím, ale napokon zostal v Slovane.
„Predstavitelia AS Rím mali oňho záujem, chceli ho vidieť na jednom či dvoch tréningoch. Bohužiaľ to bolo v tom čase, keď mal problémy so stehenným svalom. Obnovilo sa mu to po prvom tréningu, tak sme to nechceli siliť. Vrátil sa späť,“ opisoval jeho vtedajší agent Juraj Vengloš.
Kmotrík: Vybrali si jednoduchšiu cestu
Odchod mladých talentov zo Slovana bol v minulosti predmetom diskusií.
Generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší v roku 2023 pre Sportnet naznačil, že hráči, ktorí odišli do Žiliny, si zvolili jednoduchšiu cestu.
Ako pozitívny príklad uviedol práve Marcelliho.
„Vrátim sa však k hráčom, ktorí zo Slovana odišli. Vybrali si jednoduchšiu cestu. Je ľahšie sa presadiť v Žiline ako v Slovane. Trebárs Nino Marcelli si vybral náročnejšiu cestu a možno bude lepšie pripravený do budúcnosti,“ vyhlásil Kmotrík.
Svoje tvrdenie vysvetlil konkurenciou v prvom tíme Slovana.
„V Slovane musí bojovať s hráčmi, ktorí sú všetko reprezentanti svojich krajín. S kým by bojoval v Žiline? S hráčmi do 21 rokov. Vždy je to o ceste, ktorú si hráč vyberie. Ak má kvázi gule a oťuká sa v Slovane, tak môže z neho vyrásť kvalitnejší futbalista. U nás sú hráči, od ktorých sa môže veľa naučiť,“ veril Kmotrík.
Kmotrík vysvetľoval, prečo Slovan nedáva príležitosť väčšiemu počtu odchovancov.
„Nemáme taký priestor, aby sme zapracovali toľko mladíkov. Musí to byť supertalent. Nemôžeme tam dať piatich nováčikov z akadémie. To nerobí ani Sparta Praha ani Real Madrid. Nikto z tých úspešných to takto nerobí,“ zdôvodnil Kmotrík junior.
Jedno z najlepších rozhodnutí
Na fungovanie slovanistickej akadémie má trošku iný pohľad Július Sauer, otec a zároveň agent oboch bratov.
Nedávno opäť vysvetľoval, prečo sa jeho synovia rozhodli prestúpiť zo Slovana do Žiliny.
„Stále tvrdím, že odísť do Žiliny bolo jedno z najlepších rozhodnutí. Bol som aktívny vo futbale a poznal som množstvo trénerov. Akadémia Slovana nebola v tom čase vnímaná ako tá, kde sa talenty presadzujú do veľkého futbalu.“
Podľa jeho slov dostával opakovane podobné odporúčania.
„Množstvo trénerov mi stále radilo, že ak chceme, aby sa chlapci rozvíjali, napredovali, mali by sme zvážiť prechod do nejakej kvalitnejšej akadémie,“ opisoval Sauer.
Uznáva pritom, že Slovan má v slovenskom futbale výnimočné postavenie.
„Slovan je vždy najsilnejší klub na Slovensku a ním aj bude, ale prechod z mládeže do áčka je veľmi ťažký. Na jednej strane to chápem, pretože tlak na výsledok je veľmi veľký. No na druhej strane, keď si pozrieme svetové kluby, každý z nich má silné zázemie akadémie a snaží sa každoročne vytiahnuť jedného, dvoch, troch hráčov. Dnes nie je problém dať šancu 16-17-ročným chalanom,“ myslí si Sauer.
Podľa neho by mladí futbalisti mali dostávať skutočné príležitosti, nielen profesionálne zmluvy.
Mohol by to byť slovenský Ajax
„Nechcem byť negatívny voči Slovanu, pretože aj v minulosti bol a aj v budúcnosti bude vždy najznámejší, najsilnejší klub, každý rok získava titul. No poviem otvorene, chýba mi tam práca s mládežou, každoročne prechod niekoľkých chlapcov, ktorí reálne dostanú šancu. Nielen to, že podpíšu profesionálnu zmluvu a potom o rok-dva poutekajú ďalej, pretože pomaly o nich nikto nevie,“ dodal Sauer.
Z vlastnej skúsenosti si pamätá aj ďalších talentovaných futbalistov, ktorí v Slovane nedostali príležitosť.
„ Škoda, že sa v Slovane nepresadili viacerí z nich. Mnohí z nich poodchádzali a sú v iných kútoch Slovenska. Dodnes to vnímam ako bod, na ktorom musí Slovan zapracovať, pretože takto im utieklo množstvo chalanov.“
Sauer zároveň tvrdí, že bratislavský klub má na výchovu talentov mimoriadne podmienky.
„Viem si predstaviť trebárs mix filozofie Slovana a Žiliny. To by bol slovenský Ajax. Slovan má fantastickú polohu a tiež silné meno. A je to obrovská spádová oblasť pre množstvo detí. Bohužiaľ, Slovan z môjho pohľadu nedostatočne využíva tento svoj potenciál.“
Reagoval aj na Kmotríkove slová o jednoduchšej ceste cez Žilinu.
„A čo sa týka ľahšej cesty? Vyvolalo to úsmev na mojej tvári, či dokonca mojich priateľov. Stačí, keď sa pozrieme na konkurenciu vo Feyenoorde. Napriek tomu sa tam rozhodol Leo odísť. Pri všetkej skromnosti si myslím, že presadiť sa do prvého tímu Feyenoordu je asi dvadsaťkrát ťažšie, ako keby zostal v Slovane či Žiline,“ vravel ešte v roku 2023 otec Sauer.
Marcelli môže prekonať prestupový rekord
Špecifickým prípadom je Nino Marcelli. V Slovane v ňom vidia klenot, ktorý má raz vyniesť klubu historické peniaze.
Dvadsaťročný krídelník by sa mohol stať najdrahšie predaným hráčom nielen v dejinách bratislavského klubu, ale aj celej slovenskej ligy.
Kmotrík mladší sníva o tom, že sa raz dostane na hranicu, ktorá bola pre slovenské kluby doteraz prakticky magická – desať miliónov eur za jedného hráča.
Marcelli k nej môže byť najbližšie. Na konci uplynulého prestupového obdobia sa o jeho služby intenzívne zaujímal FC Kodaň.
Dánsky web Tipsbladet informoval, že klub bol so Slovanom blízko dohody o hosťovaní s opciou na prestup za približne deväť miliónov eur.
Rokovania však tesne pred koncom transferového obdobia stroskotali.
Trhová hodnota Marcelliho podľa Transfermarktu predstavuje 6,5 milióna eur.
„S Yajom (Tourém) sme sa bavili a ten povedal, že Nino má hodnotu 15 miliónov eur, tak uvidíme, kam sa dostaneme,“ vravel Kmotrík.
Musí byť nepostrádateľný
Lenže je tu komplikácia. Marcelli úvodné zápasy sezóny vynechal pre zranenie a po návrate nedostáva toľko priestoru, koľko by sa od jedného z najväčších talentov slovenského futbalu očakávalo.
V Slovane väčšinou nastupuje ako náhradník. Ak nerátame stretnutia Slovenského pohára proti klubom zo šiestej a tretej ligy, zasiahol do ôsmich zápasov. Iba dvakrát však nastúpil v základnej zostave.
Naposledy odohral 81 minút proti Skalici, čo bola jeho najvyššia minutáž v tomto ročníku.
V aktuálnej sezóne stále čaká na prvý gól, pripísal si iba dve asistencie.
Pritom do Niké ligy vletel raketovo. Jeho prvá sezóna (2023/24) zostáva najlepšou. V 26 zápasoch strelil desať gólov. V ďalšom ročníku zaznamenal tri ligové góly a v minulom sedem.
Ak chce bratislavský klub uskutočniť historický obchod, musí Marcelliho reštartovať. Talentovaný krídelník potrebuje pravidelne hrávať.
Stále totiž nie je v pozícii nepostrádateľného člena základnej zostavy Slovana.
Sauer v Stuttgarte zatiaľ iba strieda
Leo Sauer už veľký prestup absolvoval. V lete zamieril z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart. Podľa nemeckých médií predstavuje fixná prestupová čiastka necelých pätnásť miliónov eur. S výkonnostnými bonusmi môže celková suma stúpnuť až na sedemnásť miliónov.
V jeho veku nebol žiaden slovenský futbalista drahší. Za žiadneho jeho rovesníka – rodáka nezaplatil klub vyššiu sumu.
Realita po prestupe je však zatiaľ opatrnejšia.
Od letného príchodu do Stuttgartu zasiahol do hry v Bundeslige a Lige majstrov iba päťkrát. Dokopy nazbieral približne 56 minút bez gólového zápisu. Naposledy, počas uplynulého víkendu, odohral iba šesť minút. Aj na Tehelnom poli proti Slovanu zrejme príde na ihrisko až v druhom polčase ako náhradník.
Liga majstrov - streda, 21. október 2026
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