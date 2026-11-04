Nenápadný ťah Slovana. Sedemnásťročný mladík prepísal históriu, šéf ho chce chrániť

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde LASK Linz 0:4. Pozitív veľa nebolo, no predsa len sa našiel jeden moment, ktorý stál za pozornosť. Slovan predstavil v najprestížnejšej klubovej súťaži mladíka, ktorý sa postaral o historický zápis.
Ofenzívny stredopoliar, prípadne krídelník Leo Hofstädter sa stal najmladším Slovákom v histórii, ktorý nastúpil v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. Na ihrisko prišiel vo veku 17 rokov a 25 dní.
„Je to neskutočný zážitok. Keď som bol malý, sníval som o tom, že si raz zahrám v Lige majstrov. Som rád, že som dostal šancu od trénera. Je to veľká česť nastúpiť v tejto súťaži za Slovan, takže som veľmi šťastný,“ povedal Hofstädter pre Slovan TV.
Doterajším najmladším slovenským hráčom v hlavnej fáze Ligy majstrov bol Leo Sauer. V drese Feyenoordu Rotterdam nastúpil v septembri 2023 vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni. Aj Sauer pritom vyrastal v žiackych kategóriách Slovana.
Hofstädter tak prekonal jeho vekový rekord o viac než osem mesiacov.
Polhodina na ihrisku, odvaha aj prvé štatistiky
Hofstädter dostal v Linzi približne polhodinu. Napriek nepriaznivému stavu sa nestratil, zapájal sa do ofenzívy a striedal pozície na krídle i na hrote útoku. Pripísal si jednu strelu na bránu a osem úspešných prihrávok s úspešnosťou 73 percent.
Počas 18 dotykov s loptou sa dvakrát pokúsil o dribling, pričom raz bol úspešný.
„Bol to fyzicky náročný zápas, keďže sme v útoku menili pozície. Raz som hral na krídle, inokedy na hrote. Ale to k futbalu patrí, treba behať, takže som sa snažil odovzdať maximum,“ opísal svoje účinkovanie.
VIDEO: Hofstädter po zápase s Linzom
Mladík má skúsenosti aj s mládežníckou Ligou majstrov, no konfrontáciu so seniorskými mužstvami vníma ako výrazný rozdiel.
„V mládežníckej Lige majstrov hrávam proti svojim rovesníkom, zatiaľ čo teraz nastupujem proti hráčom, ktorí už majú niečo za sebou a disponujú množstvom skúseností. Určite mi to pomôže v ďalšej kariére,“ vysvetlil.
Po príchode na ihrisko sa nebál ani individuálnych akcií. Jedného zo súperov obišiel a snažil sa ukázať, že si na takúto úroveň trúfa.
„Išiel som do zápasu s tým, že sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle a poďakovať trénerom za prejavenú dôveru. Snažil som sa predviesť čo najlepší výkon,“ dodal.
Touré chce mladíka chrániť
Tréner Yaya Touré neskrýval spokojnosť s tým, ako sa mladý futbalista chopil príležitosti. Zároveň upozornil, že pri jeho ďalšom rozvoji bude dôležité myslieť aj na ochranu pred prílišnou záťažou.
„Leo je skvelý chlapec. Naozaj na sebe tvrdo pracuje a ja som bol veľmi rád, že som ho mohol nasadiť. Samozrejme, zároveň ho stále musíme chrániť, pretože na tejto úrovni je intenzita a fyzickosť súperov naozaj vysoká.
Chcel som vidieť, ako bude reagovať, pretože nie je jednoduché prichádzať do zápasu za tohto stavu. Ani mňa to neteší a oveľa radšej by som ho nasadzoval do diania v momente, keď by sme vyhrávali. Bol však statočný, snažil sa niečo urobiť pred súperovou šestnástkou. On či Tomáško predstavujú svetlú budúcnosť pre Slovan,“ skonštatoval Touré.
Hofstädterov debut v hlavnej fáze Ligy majstrov tak prišiel v zápase, na ktorý Slovan nebude spomínať rád. Pre samotného hráča však môže byť významným míľnikom.
Odchovanec podpísal profesionálnu zmluvu
Hofstädter debutoval v A-tíme Slovana už v novembri 2025. V aktuálnom ročníku si zatiaľ pripísal päť vystúpení za prvé mužstvo, z toho tri v Niké lige. Dokopy odohral 57 minút.
Je odchovancom akadémie Slovana a v klube vyrastá odmalička. Nedávno sa dohodol na profesionálnej zmluve, čo vníma ako ďalší dôležitý krok vo svojej kariére.
„Prežívam skvelé pocity. V Slovane som vyrastal odmalička a veľmi si cením dôveru, ktorú mi klub prejavil profesionálnym kontraktom. Pre nás mladých hráčov je super, že dostávame šancu v prvom tíme. V šatni máme vedľa seba vzory v podobe skúsenejších hráčov, od ktorých sa môžeme veľa učiť.
Chcem sa tejto šance naplno chopiť. Už prvým štartom v predkole Ligy majstrov som si splnil jeden zo snov a túžim si na Tehelnom poli splniť aj ďalšie,“ vyjadril sa Hofstädter pre oficiálnu klubovú webstránku.
V Leovi máme perspektívu
Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. označil mladého futbalistu za ďalší talent akadémie, ktorý si postupne vybojoval miesto v širšom kádri prvého mužstva.
„Leo Hofstädter je ďalší talentovaný futbalista z našej akadémie. Som veľmi rád, že sa chopil svojej šance a po letnej príprave si vybojoval miesto v širšom kádri A-tímu," opisovl pre domovskú stránku skslovan Kmotrík junior.
"V Leovi máme perspektívu v podobe šikovného ofenzívneho futbalistu, navyše rodeného Bratislavčana so vzťahom k Slovanu, čo vytvára zaujímavé predpoklady smerom do budúcna," dodal Kmotrík.
"Bude to predovšetkým v jeho rukách. Spolu s realizačným tímom mu poskytneme maximálnu podporu, aby v Slovane rozvíjal svoj potenciál. Teším sa, že sme sa dohodli na profesionálnej zmluve na dva roky s opciou na jej predĺženie. Verím, že aj toto bude pre Lea motivácia, aby na sebe ďalej pracoval a zlepšoval sa,“ uviedol Kmotrík.
Špecializovaný portál Transfermarkt momentálne odhaduje Hofstädterovu trhovú hodnotu na 100-tisíc eur.
Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo