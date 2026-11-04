    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    4 - 0
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    LASK vs. Slovan.
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    Nenápadný ťah Slovana. Sedemnásťročný mladík prepísal históriu, šéf ho chce chrániť

    Na snímke debutant Leo Hofstädter (Slovan) .
    Fotogaléria (45)
    Na snímke debutant Leo Hofstädter (Slovan) . (Autor: TASR)
    Pavol Spál|4. nov 2026 o 08:40
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    Najmladší Slovák v dejinách.

    Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v 4. kole hlavnej fázy Ligy majstrov na pôde LASK Linz 0:4. Pozitív veľa nebolo, no predsa len sa našiel jeden moment, ktorý stál za pozornosť. Slovan predstavil v najprestížnejšej klubovej súťaži mladíka, ktorý sa postaral o historický zápis.

    Ofenzívny stredopoliar, prípadne krídelník Leo Hofstädter sa stal najmladším Slovákom v histórii, ktorý nastúpil v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. Na ihrisko prišiel vo veku 17 rokov a 25 dní.

    „Je to neskutočný zážitok. Keď som bol malý, sníval som o tom, že si raz zahrám v Lige majstrov. Som rád, že som dostal šancu od trénera. Je to veľká česť nastúpiť v tejto súťaži za Slovan, takže som veľmi šťastný,“ povedal Hofstädter pre Slovan TV.

    Doterajším najmladším slovenským hráčom v hlavnej fáze Ligy majstrov bol Leo Sauer. V drese Feyenoordu Rotterdam nastúpil v septembri 2023 vo veku 17 rokov, deväť mesiacov a tri dni. Aj Sauer pritom vyrastal v žiackych kategóriách Slovana.

    Hofstädter tak prekonal jeho vekový rekord o viac než osem mesiacov.

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    Hofstädter dostal v Linzi približne polhodinu. Napriek nepriaznivému stavu sa nestratil, zapájal sa do ofenzívy a striedal pozície na krídle i na hrote útoku. Pripísal si jednu strelu na bránu a osem úspešných prihrávok s úspešnosťou 73 percent.

    Počas 18 dotykov s loptou sa dvakrát pokúsil o dribling, pričom raz bol úspešný. 

    „Bol to fyzicky náročný zápas, keďže sme v útoku menili pozície. Raz som hral na krídle, inokedy na hrote. Ale to k futbalu patrí, treba behať, takže som sa snažil odovzdať maximum,“ opísal svoje účinkovanie.

    VIDEO: Hofstädter po zápase s Linzom

    Mladík má skúsenosti aj s mládežníckou Ligou majstrov, no konfrontáciu so seniorskými mužstvami vníma ako výrazný rozdiel.

    „V mládežníckej Lige majstrov hrávam proti svojim rovesníkom, zatiaľ čo teraz nastupujem proti hráčom, ktorí už majú niečo za sebou a disponujú množstvom skúseností. Určite mi to pomôže v ďalšej kariére,“ vysvetlil.

    Po príchode na ihrisko sa nebál ani individuálnych akcií. Jedného zo súperov obišiel a snažil sa ukázať, že si na takúto úroveň trúfa.

    „Išiel som do zápasu s tým, že sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle a poďakovať trénerom za prejavenú dôveru. Snažil som sa predviesť čo najlepší výkon,“ dodal.

    Touré chce mladíka chrániť

    Tréner Yaya Touré neskrýval spokojnosť s tým, ako sa mladý futbalista chopil príležitosti. Zároveň upozornil, že pri jeho ďalšom rozvoji bude dôležité myslieť aj na ochranu pred prílišnou záťažou.

    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke hráči základnej jedenástky Slovana pózujú pred duelom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava Cristian Martínez (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava César Blackman (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    45 fotografií
    LASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Moses Usor, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic reacts after missing a chance to score during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Melayro Bogarde, center, controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran, center, celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Xavier Mbuyamba heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sascha Horvath, right, and Slovan's Cristian Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao, right, heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, center, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, right, scores his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's head coach Dietmar Kuehbauer stands on the sidelines prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran reacts during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Andraz Sporar, center and LASK's Melayro Bogarde challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen, right, scores his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke lopta pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke uprostred Robert Ljubičič (Linz) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke brankár Slovana Aleksandar Popovič, ktorého prekonáva hráč Linzu Robert Ljubičič (10) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hlavný tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hráči Slovana (vpravo) a Linzu pózujú pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Slovan's head coach Yaya Toure, left, shakes hands with LASK's head coach Dietmar Kuehbauer at the end of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's goalkeeper Aleksandar Popovic makes a save in front of LASK's Christoph Lang during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sasa Kalajdzic, front, and Slovan's Sahmkou Camara challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players leave the field after the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    „Leo je skvelý chlapec. Naozaj na sebe tvrdo pracuje a ja som bol veľmi rád, že som ho mohol nasadiť. Samozrejme, zároveň ho stále musíme chrániť, pretože na tejto úrovni je intenzita a fyzickosť súperov naozaj vysoká.

    Chcel som vidieť, ako bude reagovať, pretože nie je jednoduché prichádzať do zápasu za tohto stavu. Ani mňa to neteší a oveľa radšej by som ho nasadzoval do diania v momente, keď by sme vyhrávali. Bol však statočný, snažil sa niečo urobiť pred súperovou šestnástkou. On či Tomáško predstavujú svetlú budúcnosť pre Slovan,“ skonštatoval Touré.

    Hofstädterov debut v hlavnej fáze Ligy majstrov tak prišiel v zápase, na ktorý Slovan nebude spomínať rád. Pre samotného hráča však môže byť významným míľnikom.

    Odchovanec podpísal profesionálnu zmluvu

    Hofstädter debutoval v A-tíme Slovana už v novembri 2025. V aktuálnom ročníku si zatiaľ pripísal päť vystúpení za prvé mužstvo, z toho tri v Niké lige. Dokopy odohral 57 minút.

    Je odchovancom akadémie Slovana a v klube vyrastá odmalička. Nedávno sa dohodol na profesionálnej zmluve, čo vníma ako ďalší dôležitý krok vo svojej kariére.

    „Prežívam skvelé pocity. V Slovane som vyrastal odmalička a veľmi si cením dôveru, ktorú mi klub prejavil profesionálnym kontraktom. Pre nás mladých hráčov je super, že dostávame šancu v prvom tíme. V šatni máme vedľa seba vzory v podobe skúsenejších hráčov, od ktorých sa môžeme veľa učiť.

    Chcem sa tejto šance naplno chopiť. Už prvým štartom v predkole Ligy majstrov som si splnil jeden zo snov a túžim si na Tehelnom poli splniť aj ďalšie,“ vyjadril sa Hofstädter pre oficiálnu klubovú webstránku.

    V Leovi máme perspektívu

    Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. označil mladého futbalistu za ďalší talent akadémie, ktorý si postupne vybojoval miesto v širšom kádri prvého mužstva.

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    „Leo Hofstädter je ďalší talentovaný futbalista z našej akadémie. Som veľmi rád, že sa chopil svojej šance a po letnej príprave si vybojoval miesto v širšom kádri A-tímu," opisovl pre domovskú stránku skslovan Kmotrík junior.

    "V Leovi máme perspektívu v podobe šikovného ofenzívneho futbalistu, navyše rodeného Bratislavčana so vzťahom k Slovanu, čo vytvára zaujímavé predpoklady smerom do budúcna," dodal Kmotrík.

    "Bude to predovšetkým v jeho rukách. Spolu s realizačným tímom mu poskytneme maximálnu podporu, aby v Slovane rozvíjal svoj potenciál. Teším sa, že sme sa dohodli na profesionálnej zmluve na dva roky s opciou na jej predĺženie. Verím, že aj toto bude pre Lea motivácia, aby na sebe ďalej pracoval a zlepšoval sa,“ uviedol Kmotrík.

    Špecializovaný portál Transfermarkt momentálne odhaduje Hofstädterovu trhovú hodnotu na 100-tisíc eur.

    Program zápasov a výsledky ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava
    Liga majstrov 2026/2027

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    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v LinziAbsolvuje štvrtý duel v Lige majstrov na pôde rakúskeho Linzu.
    po 19:55|11
    Dietmar Kühbauer.
    po 16:53|4
    Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred SlovanomPlným bodovým ziskom by si Linz mohol zvýšiť šance na umiestnenie v top 24.
    po 16:53|4
    Yaya Touré
    po 22:25|4
    Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľkuOba tímy cez víkend zvládli svoje ligové zápasy.
    po 22:25|4
    Fanúšikovia Slovana
    po 12:11|1
    Panuje neistota, Slovan musí čakať. Verdikt zo súdu príde na poslednú chvíľuSlovan sa odvolal proti trestu UEFA a čaká na rozhodnutie.
    po 12:11|1
    Fanúšikovia Slovana v Ríme.
    27.10.2026|5
    UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná ranaSlovan čelí disciplinárnemu trestu za správanie svojich fanúšikov.
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    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi v utorok 3. novembra 2026. FOTO TASR - Pavel Neubauer - Rakúsko - šport - futbal - slovaciká - LM - Liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 4. - štvrté - ŠK Slovan Bratislava - LASK Linz
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    Liga majstrov 2026/2027

    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Hráči PSG sa tešia z gólu
    Žilinská trauma už nebude vyčnievať. Paríž v Španielsku spáchal historický masaker
    dnes 09:47
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Nenápadný ťah Slovana. Sedemnásťročný mladík prepísal históriu, šéf ho chce chrániť