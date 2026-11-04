    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    0 - 2
    0:0
    Bayern Mníchov
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    Čokoľvek Atlético skúsilo, Bayern mal odpoveď. Neuer v tabuľkách prekonal Messiho

    Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer
    Fotogaléria (37)
    Brankár Bayernu Mníchov Manuel Neuer (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 12:02
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    Mníchovčania napriek viacerým absenciám dokázali hladko zvíťaziť.


    V utorkovom súboji dvoch semifinalistov uplynulej sezóny Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Atleticom Madrid mal pomerne jednoznačne navrch bavorský klub.

    V hlavnom meste Španielska napriek viacerým absenciám zvíťazil v zápase 4. kola po góloch Lennarta Karla a Konrada Laimera 2:0. Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral za domácich celý zápas.

    Bayernu chýbali pre zranenia Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry aj Ismael Saibari, no výkon držiteľa Zlatej lopty Harryho Kanea a kapitána Joshuu Kimmicha dovolili hosťom dominovať.

    Nemecký klub bol zároveň stále bez trénera Vincenta Kompanyho, ktorý sa zotavuje zo zdravotných problémov súvisiacich so zápalom mozgových blán.

    VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Bayern

    Oba tímy si pred zápasom minútou ticha uctili pamiatku Jesusa de Miguela, zosnulého futbalistu CD Tenerife, ktorý zomrel po zrážke na ihrisku. Zároveň si spomenuli aj na obete vlakového nešťastia v provincii Toledo a na rukávoch mali čierne pásky.

    Bayern na lopte dominoval takmer od začiatku a rovnako bol silnejší aj po fyzickej stránke. Atleticu nezostávalo nič iné, len vzdorovať, pričom v prvom polčase sa súvislou kombináciou dostali za svoju polovicu len minimálne.

    Nezdalo sa, že by v tom domáci dokázali pokračovať celý zápas – napokon vydržali 54 minút. Vtedy otvoril skóre Karl, ktorý využil nedorozumenie obrany Atletica a pretlačil loptu popri Oblakovi až do siete.

    Druhý gól pridal Laimer, ktorého napokon vyhlásili aj za hráča zápasu. „Pred zápasom bolo okolo nás veľa rozruchu, no my sme pevne presvedčení o kvalite nášho kádra a hráčoch, ktorých máme k dispozícii.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Bayern Mníchov (Liga majstrov, 4. kolo)
    Bayern's Harry Kane, left, challenges for the ball with Atletico Madrid's Pablo Barrios, right, and Robin Le Normand during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, and Bayern's Dayot Upamecano challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Bayern's Josip Stanisic, centre, challenges for the ball with Atletico Madrid's Robin Le Normand, right, and Marc Pubill, left, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Bayern's Josip Stanisic, right, and Atletico Madrid's Marc Pubill challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    37 fotografií
    Bayern's Tom Bischof, left, and Josip Stanisic, centre right, challenge for the ball with Atletico Madrid's Giuliano Simeone during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alexander Sorloth, right, and Bayern's Dayot Upamecano challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Tom Bischof, left, and Atletico Madrid's Giuliano Simeone challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Josip Stanisic, centre, and Atletico Madrid's Julian Alvarez, left, challenge for the ball the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone, left, and Bayern's assistant coach Aaron Danks greet each other before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXA screen shows a portrait of late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXThe screen shows Atletico Madrid's, left, and Bayern Munich's team emblems before their Champions League opening phase soccer match in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Harry Kane, centre, applauds to fans with teammates after the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's players celebrate after the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with Joshua Kimmich after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, centre, and Atletico Madrid's Pablo Barrios, right, challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Joshua Kimmich, left, and Atletico Madrid's Ademola Lookman challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Michael Olise, centre, and Atletico Madrid's Pablo Barrios challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, centre, celebrates with Harry Kane, right, and Nathaniel Brown after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, centre, celebrates with Harry Kane, right, and Nathaniel Brown after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, second from right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with Harry Kane after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer, right, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's, left, and Atletico's players observe a moment of silence for late Tenerife's player Jesus De Miguel before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, top, clears the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, right, makes a save as Bayern's Harry Kane, centre, shoots on goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Luis Diaz, left, and Atletico Madrid's Giuliano Simeone challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Konrad Laimer scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, centre, reacts as Bayern's Lennart Karl, centre background, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, right, reacts after Bayern's Lennart Karl, left, scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, centre, celebrates after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, centre, celebrates after scoring the opening goal past Atletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak, left, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBayern's Lennart Karl, right, celebrates with Tom Bischof after scoring the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Ukázali sme, aký futbal dokážeme hrať. Mohli sme pridať ešte jeden či dva góly. Bolo to úplne zaslúžené víťazstvo proti kvalitnému súperovi a dôležité tri body,“ vyhlásil Laimer podľa agentúry AFP.

    Neuer sa zapísal do histórie Ligy majstrov, keď sa stal nemeckým hráčom s najväčším počtom štartov a v historických tabuľkách predstihol Lionela Messiho a Thomas Müllera.

    Pred 40-ročným brankárom, ktorý nastúpil na 164. duel, sú už len Iker Casillas (177) a Cristiano Ronaldo (183). Bayern podľa neho v Madride od začiatku jednoznačne dominoval.

    „Čokoľvek na nás Atleti skúsili, vždy sme mali odpoveď. Držali sme spolu a odovzdali sme zo seba všetko. V lige je Atletico len dva body za Barcelonou, takýto výnimočný výkon si veľmi vážime,“ povedal Neuer podľa webu UEFA.

    „Bavori“ zatiaľ v LM neprehrali, i keď zo štyroch duelov majú na konte dve remízy. Jednu prekvapivú na pôde Vikingu Stavanger (3:3) a remizovali aj doma s Arsenalom 2:2.

    Atletico vedelo, že proti Bayernu bude skôr bez lopty a tomu prispôsobilo aj herný plán. Tréner Diego Simeone po stretnutí odmietol kritizovať svoj tím, ktorý predtým neprehral 9 zápasov za sebou.

    „Do stavu 0:1 sme dokázali držať krok so špičkovým súperom. Poznáme sa navzájom, poznáme ich silné stránky. Sme si však vedomí aj svojich slabín a neustále sa snažíme zlepšovať. Dnes sme až do 55. či 60. minúty hrali veľmi vyrovnanú partiu,“ uviedol Simeone a dodal, že futbal je v prvom rade o individuálnych momentoch a o chybách.

    „Väčšina gólov je dôsledkom chýb. Tentoraz sme na rade boli my. Stáva sa to, do nedele sa musíme pozbierať a byť silní na to, čo nás čaká.“ Jeho zverenci privítajú najbližšie aktuálne najlepší tím súťaže Barcelonu, ktorá v utorok doma zdolala Aston Villu 3:0.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
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