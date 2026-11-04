Čokoľvek Atlético skúsilo, Bayern mal odpoveď. Neuer v tabuľkách prekonal Messiho

V utorkovom súboji dvoch semifinalistov uplynulej sezóny Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Atleticom Madrid mal pomerne jednoznačne navrch bavorský klub.
V hlavnom meste Španielska napriek viacerým absenciám zvíťazil v zápase 4. kola po góloch Lennarta Karla a Konrada Laimera 2:0. Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral za domácich celý zápas.
Bayernu chýbali pre zranenia Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry aj Ismael Saibari, no výkon držiteľa Zlatej lopty Harryho Kanea a kapitána Joshuu Kimmicha dovolili hosťom dominovať.
Nemecký klub bol zároveň stále bez trénera Vincenta Kompanyho, ktorý sa zotavuje zo zdravotných problémov súvisiacich so zápalom mozgových blán.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético - Bayern
Oba tímy si pred zápasom minútou ticha uctili pamiatku Jesusa de Miguela, zosnulého futbalistu CD Tenerife, ktorý zomrel po zrážke na ihrisku. Zároveň si spomenuli aj na obete vlakového nešťastia v provincii Toledo a na rukávoch mali čierne pásky.
Bayern na lopte dominoval takmer od začiatku a rovnako bol silnejší aj po fyzickej stránke. Atleticu nezostávalo nič iné, len vzdorovať, pričom v prvom polčase sa súvislou kombináciou dostali za svoju polovicu len minimálne.
Nezdalo sa, že by v tom domáci dokázali pokračovať celý zápas – napokon vydržali 54 minút. Vtedy otvoril skóre Karl, ktorý využil nedorozumenie obrany Atletica a pretlačil loptu popri Oblakovi až do siete.
Druhý gól pridal Laimer, ktorého napokon vyhlásili aj za hráča zápasu. „Pred zápasom bolo okolo nás veľa rozruchu, no my sme pevne presvedčení o kvalite nášho kádra a hráčoch, ktorých máme k dispozícii.
Ukázali sme, aký futbal dokážeme hrať. Mohli sme pridať ešte jeden či dva góly. Bolo to úplne zaslúžené víťazstvo proti kvalitnému súperovi a dôležité tri body,“ vyhlásil Laimer podľa agentúry AFP.
Neuer sa zapísal do histórie Ligy majstrov, keď sa stal nemeckým hráčom s najväčším počtom štartov a v historických tabuľkách predstihol Lionela Messiho a Thomas Müllera.
Pred 40-ročným brankárom, ktorý nastúpil na 164. duel, sú už len Iker Casillas (177) a Cristiano Ronaldo (183). Bayern podľa neho v Madride od začiatku jednoznačne dominoval.
„Čokoľvek na nás Atleti skúsili, vždy sme mali odpoveď. Držali sme spolu a odovzdali sme zo seba všetko. V lige je Atletico len dva body za Barcelonou, takýto výnimočný výkon si veľmi vážime,“ povedal Neuer podľa webu UEFA.
„Bavori“ zatiaľ v LM neprehrali, i keď zo štyroch duelov majú na konte dve remízy. Jednu prekvapivú na pôde Vikingu Stavanger (3:3) a remizovali aj doma s Arsenalom 2:2.
Atletico vedelo, že proti Bayernu bude skôr bez lopty a tomu prispôsobilo aj herný plán. Tréner Diego Simeone po stretnutí odmietol kritizovať svoj tím, ktorý predtým neprehral 9 zápasov za sebou.
„Do stavu 0:1 sme dokázali držať krok so špičkovým súperom. Poznáme sa navzájom, poznáme ich silné stránky. Sme si však vedomí aj svojich slabín a neustále sa snažíme zlepšovať. Dnes sme až do 55. či 60. minúty hrali veľmi vyrovnanú partiu,“ uviedol Simeone a dodal, že futbal je v prvom rade o individuálnych momentoch a o chybách.
„Väčšina gólov je dôsledkom chýb. Tentoraz sme na rade boli my. Stáva sa to, do nedele sa musíme pozbierať a byť silní na to, čo nás čaká.“ Jeho zverenci privítajú najbližšie aktuálne najlepší tím súťaže Barcelonu, ktorá v utorok doma zdolala Aston Villu 3:0.