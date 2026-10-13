Otázka vyvolala u trénera Slovana dlhý monológ. Máte iné myslenie, vidíte negatíva

Slovan Bratislava čaká ďalšia veľká skúška. V prvom domácom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov v sezóne 2026/27 privíta VfB Stuttgart. Hrá sa v stredu 14. októbra o 21.00 na Tehelnom poli (vysielajú Nova Sport 5 a Voyo).
Slovenský majster nevstupuje do zápasu v ideálnom rozpoložení. V úvodnom stretnutí Ligy majstrov prehral na pôde Paríža Saint-Germain vysoko 1:6 a momentálne prežíva krízu aj v domácej lige.
Z posledných šiestich súťažných zápasov (s výnimkou Slovenského pohára proti klubu z tretej ligy) vyhral iba jeden.
Tréner Slovana Yaya Touré však situáciu nevníma tak negatívne ako verejnosť či novinári. Na predzápasovej tlačovej konferencii dostal otázku, ktorá vyvolala nečakane dlhú reakciu.
Jeho monológ trval približne štyri a pol minúty. Bývalý hviezdny futbalista sa počas neho snažil vysvetliť svoj pohľad na aktuálnu situáciu, náročnosť trénerskej práce aj problémy, ktorým jeho mužstvo čelí.
Niektorí z vás možno futbalu nerozumejú
Jeden z novinárov sa Tourého opýtal, či je momentálne najväčším problémom Slovana motivácia hráčov.
„Spomínali ste, že jednou z vašich úloh je udržiavať hráčov motivovaných. Je práve toto momentálne najväčší problém Slovana? Keď ste prišli do klubu, v mužstve bolo cítiť nadšenie a novú energiu. Postupne však akoby vyprchali a tím stratil tempo. Môže byť práve zápas proti Stuttgartu impulzom, ktorý hráčom vráti nadšenie a potrebnú energiu?“ znela otázka.
Touré začal odpoveď pomerne priamo.
„V prvom rade, skôr než som sa stal trénerom, bol som futbalistom. A poznám vás novinárov. Vaše myslenie je trochu iné. Niektorí z vás možno futbalu rozumejú, iní možno nie.
Pre mňa je však na tejto práci vzrušujúca práve výzva, ktorú prináša. Nikdy som pred vami netvrdil, že do konca sezóny vyhráme všetky zápasy. To je nemožné. A aj keby som vám niečo také povedal, aj tak by ste mi neverili, však?“ reagoval tréner Slovana.
Následne vysvetľoval, čo považuje za jednu z najnáročnejších súčastí svojej práce.
„Mojou úlohou je neustále hľadať spôsoby, ako hráčov motivovať, ako im dostať do hláv nové myšlienky, aby zostali hladní, nadšení a pripravení pokračovať. Pretože to vôbec nie je jednoduché.
VIDEO: Tlačová konferencia pred zápasom Slovan - Stuttgart
Slovenská liga je boj. Je náročná, každý zápas predstavuje výzvu. Aj ja sa stále učím. Spolu s realizačným tímom sa snažíme nájsť správny prístup k hráčom, pochopiť ich a dostať z nich maximum.“
Vy vidíte niečo negatívne, ja pozitívne
Kým výsledky Slovana vyvolávajú otázky, Touré sa snaží na súčasné obdobie pozerať z iného uhla.
„Vy momentálne vidíte niečo negatívne. Ja to však vnímam pozitívne. Pretože je to normálne. Je to ľudské. Nemôžete byť neustále na vrchole. Raz ste hore, inokedy dole. Taký je život.
Najdôležitejšie je, ako sa z toho dostanete a ako zareagujete. To, čo vy považujete za negatívne, ja beriem ako prirodzenú súčasť futbalu. Hráči sú predsa ľudia, nie stroje.“
VIDEO: Yaya Touré počas tlačovej konferencie
Touré sa následne opäť obrátil na novinárov. Pripomenul, že otázky o prípadnej kríze dostával už v období, keď sa jeho mužstvu darilo.
„Pamätám si, ako sa ma jeden z vašich kolegov pýtal v období, keď sa nám darilo, čo sa stane, keď začneme prehrávať. Prečo stále hľadáte niečo negatívne?
Ja som veľmi pozitívny človek. Rozumiem vašej práci, ale nie som si istý, či vy rovnako rozumiete tej mojej.“
Podľa bývalého reprezentanta Pobrežia Slonoviny verejnosť nevidí všetko, čím si mužstvo prechádza.
„Vidím, ako sa mužstvo snaží a ako pracuje. Vy ani netušíte, pod akým tlakom boli títo hráči. Pred dvoma či troma mesiacmi sme ich museli dostať z náročnej situácie, pomôcť im postaviť sa na nohy.
A keď sa nám to podarilo, museli sme opäť zmeniť ich nastavenie, aby si ďalej verili, tvrdo pracovali a neuspokojili sa s tým, čo dosiahli.“
Bez Ligy majstrov by možno vyhrali všetko
Touré následne upozornil na rozdiel medzi Slovanom a jeho domácimi súpermi. Kým slovenský majster musí zvládať aj európske poháre, väčšina jeho ligových protivníkov má na prípravu podstatne viac času.
„A pritom máte proti sebe súperov, ktorí sa na vás pripravujú celý týždeň a odohrajú iba jeden zápas.
Keby sme vypadli z Ligy majstrov alebo vôbec nehrali európske poháre a sústredili sa len na slovenskú ligu a pohár, verte mi, možno by sme vyhrali všetky zápasy. Pretože by sme hrali iba raz do týždňa.
Lenže keď musíte odohrať tri zápasy za týždeň, je to náročné. Musíte chápať celý kontext. Hráči musia dodržiavať pravidlá, rozumieť procesu a vedieť, čo od nich požadujeme.“
Náročný program považuje za jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť mužstva. Zároveň odmieta, že by sa naň chcel vyhovárať.
„Nechcem sa vyhovárať. Snažím sa byť realistický a vysvetliť vám, ako veci fungujú.
Rozumiem kritike. Môžete kritizovať mužstvo, môžete kritizovať mňa. Nemám s tým žiadny problém. Dokonca to mám rád. Je to súčasť futbalu.
V tomto prostredí som ako hráč strávil 25 rokov a teraz by som chcel ďalších 25 rokov pôsobiť ako tréner. Viem, že podobné situácie budú prichádzať stále. Je to normálne.“
Máme jeden cieľ. Na konci sezóny uvidíte
Touré opakovane zdôrazňoval, že za výsledkami treba vidieť aj psychické a fyzické zaťaženie hráčov.
„Chcem vám však pripomenúť jednu vec. Títo chlapci sú ľudia. Robia maximum a my všetci sa budeme snažiť odviesť čo najlepšiu prácu.“
Zároveň naznačil, že Slovan má jasne stanovené ambície. Konkrétny cieľ však nechcel pomenovať.
„Máme jeden cieľ. Veľmi dobre vieme, aký je, ale momentálne vám ho nechcem prezradiť. Na konci sezóny uvidíte.
Keď som prišiel do Slovana Bratislava, povedal som vám, že tento klub je majstrovský a chceme ho dostať späť tam, kam patrí. Na konci sezóny uvidíte, či sa nám to podarilo.“
Napriek nepriaznivým výsledkom je presvedčený, že mužstvo neprežíva nič výnimočné.
„Momentálne však vidím mužstvo, ktoré je v poriadku. Prechádzame len prirodzeným obdobím, keď nie všetko vychádza podľa predstáv. Niekedy sa okolnosti obrátia proti vám.“
Bol som sklamaný z prístupu hráčov
Touré však nehovoril iba o pozitívnom prístupe a pochopení. Priznal aj nespokojnosť s konkrétnymi výkonmi svojich zverencov.
Ako príklad uviedol zápas proti Skalici, v ktorom ho sklamal najmä prvý polčas.
„Proti Skalici sme mali penaltu, ktorú sme nepremenili. V druhom polčase sme si vytvorili množstvo šancí.
Prvý polčas bol však veľmi, veľmi slabý. Bol som sklamaný z prístupu hráčov. Povedal som im to otvorene a oni to pochopili.“
Spomenul aj náročný duel proti Komárnu.
„Aj zápas proti Komárnu bol náročný. Rovnako ďalšie stretnutia. Niekedy vyhráte, inokedy prehráte. To je život, to je futbal.“
Touré dal zároveň najavo, že od novinárov neočakáva bezvýhradný súhlas so svojím pohľadom.
Musíme hráčov opäť motivovať
„Nemusíte s tým súhlasiť ani tomu rozumieť. Dôležité je, že tomu rozumiem ja a rozumejú tomu aj moji hráči.
Mojou úlohou je zároveň zabezpečiť, aby bol pripravený aj celý realizačný tím. Musíme hráčov opäť motivovať, udržať ich sústredených a pokračovať vo víťazstvách. To je celé.“
Štyri a pol minúty trvajúca odpoveď ukázala, ako Touré vníma súčasné problémy Slovana. Nepriaznivé výsledky nespochybňuje, odmieta však, že by automaticky znamenali vážnu krízu mužstva.
Jeho argumenty o náročnom programe, psychickom tlaku či kolísajúcej forme majú svoju logiku. Rovnako však platí, že Slovan vyhral iba jeden z posledných šiestich súťažných zápasov.
Kým tréner hovorí o prirodzenom výkyve, výsledky naznačujú, že mužstvo potrebuje zmenu. Zápas proti Stuttgartu môže ukázať, či je Tourého optimizmus opodstatnený.