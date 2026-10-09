Skrat esa obral Slovan o značný balík. Všetci naňho revali, Kmotrík ho vyhodil

V najlepšej súťaži sveta ide o pokus číslo desať, slovenský majster doteraz všetky zápasy prehral.
Slovan v prvom, domácom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov sezóny (2026/27) privíta VfB Stuttgart. Hrá sa v stredu – 14. októbra o 21.00 na Tehelnom poli.
Slovan vs. VfB Stuttgart. Súperi sa stretli na európskej scéne doteraz trikrát. V januári 2025 v rámci Ligy majstrov Slovan prehral na Tehelnom poli 1:3.
K prvej konfrontácii došlo na jeseň 2010 a bol to divoký stret.
Klub mal už viac ako rok v moci Ivan Kmotrík a Slovan sa sťahoval na staručké Pasienky.
Ešte v lete 2008 vtedajší majiteľ Ľudovít Černák predal deväťdesiat percent akcií Slovana skupine J&T. Finanční žraloci neskôr predali 51 percent akcií spoločnosti Grafobal, ktorú vlastní práve Kmotrík.
Pol milióna pre mládež
Na Slovensku vtedy vládla Žilina, ktorá si užívala účasť v skupine Ligy majstrov. Slovan prevzal skúsený tréner Jozef Jankech, ktorý mal sedemdesiatdva.
Novým funkcionárom sa stal Petr Kašpar, ktorý mal na starosti príchody a odchody hráčov.
„Keď sa nám podarí postúpiť v európskej súťaži do ďalšieho kola, privedieme do tímu novú posilu,“ prezradil Kašpar. Bývalý český futbalista bol v tom čase pravou rukou Kmotríka seniora.
Vtedajší člen predstavenstva Vojtech Miklós, ktorý bol predstavený ako zástupca funkcionárskeho aktívu, hovoril o plánoch Slovana pred sezónou 2010/11. Finančné možnosti mnohých prekvapia.
„Slovan sa bude opierať o ročný rozpočet viac ako štyri milióny eur, z toho je napríklad dva a pol milióna eur je určených pre potreby profesionálneho futbalu, necelých pol milióna eur na výchovu mládeže, tristo tisíc eur na réžiu a chod klubu, tristotisíc eur na organizáciu zápasov,“ vypočítal Miklós.
Sponzorom sa stal Adidas. „Dúfam, že výkony nášho mužstva budú adekvátne úrovni, ktorú nám ponúkla táto športová firma,“ veril Miklós.
Slovan viedol a prišiel skrat
Slovan v treťom predkole Európskej ligy vyradil slávnu Crvenu Zvezdu a v priamom súboji o skupinovú fázu vyzval oveľa bohatší Stuttgart.
Domáci zápas musel byť prerušený pre konflikt fanúšikov. Slovanisti vtrhli do sektora hostí, medzi sektormi lietali sedačky a došlo aj k bitkám.
Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:1 (0:0) - prvý zápas
Gól: 88. Harnik. ŽK: Bagayoko, Had - Degen, rozhodovali: Chapron - Boisdenghien, Perruaux (všetci Fr.), 8120 divákov.
Slovan: Putnocký - Dobrotka, Saláta, Jánošík, Had - Guédé - Bagayoko, Grendel (82. Kuzma), Kiss, Ivana (61. Breznaník) - Sylvestr (67. Slovák).
VfB Stuttgart - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (0:1) - odveta
Gól: 56. Gebhart, 64. Gentner - 9. Dobrotka, 53. Sylvestr ŽK: 74. Gebhart, 90+. Cacau - 18. Breznaník, 34. Sylvestr, 88. Guédé, 90. Štepanovský. ČK: 55. Breznaník (po druhej žltej)
Slovan: Putnocký - Jánošík (75. Kiss), Dobrotka, Saláta, Breznaník - Guédé, Božič - Bagayoko, Grendel (88. Štepanovský), Ivana (75. Slovák) - Sylvestr. Tréner: Jozef Jankech
Prvý zápas Slovan doma prehral 0:1, keď rozhodujúci gól padol dve minúty pred koncom. Slovenský majster sa však nevzdal a v odvetnom zápase v rekonštruovanej Mercedes-Benz Arene viedol senzačne už 2:0.
Prvý gól dal Martin Dobrotka a druhý Jakub Sylvestr. A vtedy prišiel skrat dovtedy dobre hrajúceho Michala Breznaníka.
Zrazili sa čelami
„Tento zápas radím v mojej doterajšej kariére medzi ten najhorší. Ukázalo sa, že na Stuttgart sme mali. Žiaľbohu, mojím zavinením sa mužstvo v závere oslabilo a neustálo herný tlak domácich,“ priznal Breznaník. V 55. minúte sa nechal hlúpo vylúčiť.
„Ležal som a zdalo sa mi, že mi súper stúpil úmyselne na chrbát. Tak som sa prudko postavil a zrazili sme sa čelami. On spadol na zem a ja? Červená. Keď som sa blížil k striedačke, všetci na mňa revali. Sklonil som hlavu a odišiel do šatne,“ opisoval Breznaník.
Nemci vyrovnali na 2:2, čo im stačilo na postup. Slovan prišiel o účasť v skupine EL a o slušný balík peňazí. Breznaník dostal pokutu a preradili ho do béčka.
Tréner Jankech už po samotnom zápase skonštatoval, že s podobnými prehreškami treba niečo robiť, keďže disciplína v Slovane v zápasoch tejto sezóny nebola práve najlepšia a mužstvo stála cenné body.
VIDEO: Zostrih zápasu Stuttgart - Slovan
Hoci sa Breznaník ešte objavil v ligových zápasoch na pôde Senice a Prešova, nepodarilo sa mu získať si späť dôveru vedenia ani trénera.
Prerástli mu cez hlavu?
„Po zápase v Stuttgarte som za Miša s vedením dosť bojoval. Návratnosť z jeho strany však v zápasoch, v ktorých dostal šancu, nebola adekvátna.
Nehral dobre a ani neprejavil vôľu, aby bola jeho výkonnosť lepšia. Bol som z neho sklamaný, lebo ja som pre jeho zotrvanie spravil viac než on,“ uviedol Jankech.
Pohárový neúspech priniesol do klubu nervozitu. Jankech vycítil, že mužstvo potrebuje nový impulz a na vlastnú žiadosť odstúpil z funkcie.
„V zákulisí sa hovorilo, že hráči mu prerástli cez hlavu, a aj preto radšej súhlasil s koncom,“ tvrdí kniha 100 rokov klubu ŠK Slovan Bratislava.
„Ponúkol som rezignáciu, lebo som nechcel, aby ma na konci mojej kariéry museli z klubu vyhadzovať,“ vravel v októbri 2010 Jankech.
„Najviac ma mrzí vypadnutie z Európskej ligy UEFA, lebo Stuttgart bol mužstvom, cez ktoré sme mali šancu prejsť ďalej,“ priznal Jankech.
Nič neoklamal
Breznaník dostal v Slovane výpoveď ešte v septembri a zamieril do iného Slovana – Liberec.
„Bol to šok, zachovali sa tam ku mne zle,“ opisoval koniec v Slovane Breznaník.
„Najlepší zverenec, ktorého som v Slovane trénoval, bol práve Breznaník,“ spomínal Vladimír Kinder vo svojej knihe Divoké Deväťdesiatky. So Slovanom získal titul ako asistent trénera v roku 2009.
„Breznaník bol jedným z mála hráčov, na ktorom bol vidieť, že sa chce zlepšovať a posúvať dopredu.
Na tréningu nič neoklamal, bol dôsledný a disciplinovaný. Po tréningu za mnou často prišiel, či si môžeme prihrávať rezané lopty,“ chválil ho Kinder.
Nevídaný zvrat Slovana
„Chcel robiť veci navyše, bol to srdciar, hoci zarábal minimálne. Vedenie sme prosili, nech mu zdvihnú plat aspoň o tisíc eur. Nechceli. Pritom dva roky bol najlepším ľavým obrancom v slovenskej lige.
Bola chyba, že zo Slovana odišiel. V európskom pohári v Stuttgarte sa nechal zbytočne vylúčiť a ľudia mu to vyčítali, až napokon prestúpil do Slovana Liberec,“ dodal Kinder v knihe Divoké Deväťdesiatky.
Breznaník mal vtedy dvadsaťštyri. Ešte v septembri zamieril do iného Slovana – Liberec.
V roku 2012 prestúpil do FC Amkar Perm, o dva roky zamieril do pražskej Sparty. Odohral tam pätnásť zápasov, dal jeden gól. Medzitým hosťoval v Liberci, nasledovala Dukla Praha.
Od roku 2016 pôsobil v Podbrezovej, kde bol až sedem sezón. Breznaník sa neskôr dostal aj do reprezentácie, kde odohral desať zápasov (2012 – 2014).
Jeho kariéru výrazne pribrzdili zranenia, zlomil si nohu, podstúpil operácie.
Čo je s ním dnes?
Nedávno hráva za Kalinovo, čo je tretia liga. Stal sa z neho chatár, pracuje pod Kráľovou hoľou. Miluje hory a turistiku.
„Často som chodil na Kráľovu hoľu a raz som sa chatára opýtal, či nemá voľné miesto. Prekvapilo ma, keď sa mi ozval. Nezaváhal som,“ reagoval v minulosti pre mynovohrad.sme.sk.
„Každý deň si do roboty musím vyšliapať, takže o kondičku sa nebojím. Niektorí ma aj spoznajú a porozprávame sa o futbale,“ priznal Breznaník.
Z piateho miesta k titulu
Slovan bol v spomínanej sezóne 2010/11 po jesennej časti až piaty a na prvú Žilinu strácal až dvanásť bodov. Stal sa však menší zázrak.
Tím pod vedením nového trénera Karla Jarolíma obrovský hendikep zlikvidoval. Slovan nakoniec vyhral titul s náskokom sedem bodov pred Senicou.
Žilina sa prepadla až na tretie miesto so stratou 14 bodov. Slovan vyhral aj Slovenský pohár, kde vo finále zdolal Žilinu.