    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
    Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
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    Otázka ho naštartovala. Tréner Slovana reagoval dlho ako nikdy predtým
    Na snímke hráči Slovana sa tešia z gólu proti Stuttgartu zľava Guram Kašia (Slovan) a Tigran Barseghjan (Slovan).
    Boli najťažší súper Slovana, tvrdil Weiss. Barseghjan ukázal, čo platí na Nemcov
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    Sauer sa teší na súboj so Slovanom a kamarátov. Je to špeciálny pocit, hovorí
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    Slovan mal kvalitný úvod druhého polčasu. Z možného streleckého hrdinu bol smoliar

    Na snímke Sandro Cruz (Slovan).
    Na snímke Sandro Cruz (Slovan). (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|14. okt 2026 o 22:52
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    Slovenský majster stále čaká na prvý bod v Lige majstrov.

    Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy

    ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)

    Góly: 29. Undav, 65. Cruz (vlastný), 90. Demirovič.

    Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH), ŽK: Pokorný - Hendriks, El Khannouss, Vagnoman

    Diváci: 19.725

    Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (75. Wimmer) - Martinez (75. Gajdoš), Pokorný, Mustafič - Barseghjan (81. Čerepkai), Šporar (81. Yirajang), Su. Camara (81. Marcelli)

    Stuttgart: Bredlow - Vagnoman (86. Assignon), Jeltsch, Chabot, Hendriks - Prömel, Stiller (80. Karazor) - El Khannouss (81. Demirovič), Undav, Führich (71. Sauer) - Pejčinovič (71. Leweling)

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na Tehelnom poli nestačili na VfB Stuttgart 0:3.

    „Belasí“ tak na svoj historicky prvý bodový zisk v „milionárskej súťaži“ stále čakajú. Skóre otvoril Deniz Undav, vlastný gól si dal Sandro Cruz a do streleckej listiny sa zapísal aj Ermedin Demirovič.

    Ďalšími súpermi Slovana v LM sú vonku AS Rím (20. októbra o 21.00 h) a LASK Linz (3. novembra o 21.00 h), doma Real Betis Sevilla (24. novembra o 21.00 h) a Šachtar Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonku LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie ligovej fáze ukončia „belasí“ 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.

    VIDEO: Neuznaný gól Slovana

    Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.

    Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.

    Priebeh zápasu

    I. polčas:

    Hneď v úvode duelu pohrozil z ľavého krídla Suleiman Camara, ale viac príležitostí mali v prvom polčase hostia.

    Do ich prvej sa dostal v 8. minúte Vagnoman, no po úniku po pravom krídle trafil pripraveného Takáča.

    V 23. minúte sa defenzíva Slovana zapotila po štandardnej situácii, ale Takáč so spoluhráčmi viacerými zákrokmi udržali loptu pred bránkovou čiarou.

    Na opačnej strane zakončoval dvakrát za sebou Šporar, no súper obe strely slovinského útočníka zblokoval.

    Vzápätí v 29. minúte poslal Stuttgart do vedenia Undav, keď z ľavej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej žrdi.

    V 34. minúte Vagnoman takmer zvýšil vedenie favorita, keď z voleja spoza pokutového územia nastrelil brvno. V závere prvého polčasu Takáč zneškodnil nebezpečné pokusy Prömela a Führicha.

    Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov

    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    II. polčas:

    Slovanisti sa v 53. minúte predčasne radovali z vyrovnania, keď po úniku rozvlnil sieť Camara, ale VAR gól neuznal.

    Po hodine hry sa brvno pod kotlom Slovana triaslo druhýkrát, a to po strele Cruza zvnútra šestnástky.

    Toureho zverenci ale po výbornej pasáži inkasovali, keď Cruz v 65. minúte nešťastne usmernil Vagnomanovu prihrávku do vlastnej brány.

    Leo Sauer v drese Stuttgartu išiel na ihrisko v 71. minúte a hneď sa dostal do koncovky, ale z uhla z náročnej pozície bez prípravy netrafil bránu.

    Krátko nato spálil šancu na tretí gól Undav, ktorý v pätke ešte zbytočne šperkoval akciu neadresnou prihrávkou.

    „Belasí“ už záverečné minúty nezdramatizovali a v 90. minúte inkasovali opäť, keď sa zblízka presadil striedajúci Demirovič.

    Hlasy po zápase

    Andraž Šporar, kapitán Slovana: „V druhom polčase sme nastúpil výborne, ale inkasovali sme a to bol najdôležitejší okamih zápasu. To nás zlomilo. Pri neuznanom góle som sa nedotkol lopty, podľa mňa nebol ofsajd. Škoda, že sme nebodovali, ale druhý polčas bol dobrý. Musíme teraz vyhrať v Trnave.“

    Dominik Takáč, brankár Slovana: „Kľúčový bol neuznaný gól a potom ten druhý ktorý sme inkasovali. Nám potom chýbala energia niečo s tým urobiť. Škoda, že ten gól neuznali, dovtedy sme hrali slušne.“

    Leo Sauer, hráč Stuttgartu: „Zápas som si užil, škoda, že ihrisko nebolo v takom dobrom stave. Sme radi, že sme zvíťazili a že máme 6 bodov. Máme teraz Atletico a chceme pokračovať vo víťaznom ťažení.“

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Brankár Slovana Dominik Takáč počas tlačovej konferencie.
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    Takáč si praje proti Stuttgartu oduševnený výkon Slovana. Musia za nás hovoriť výkony, dodalSlovan už iba spomína na oslnivú formu v úvode sezóny.
    ut 17:35
    Futbalista Leo Sauer (uprostred) z Stuttgartu a Alessio Castro-Montes (vpravo) z Kolína počas zápasu 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Pavol Spálut 07:00|29
    Slovan ho stratil ako chlapca, vracia sa ako nemecká hrozba za 15 miliónovSúboj najväčších talentov Slovenska.
    Pavol Spál|ut 07:00|29
    Idjessi Metsoko (Slovan) dáva gól a Josha Vagnaman (Stuttgart) v zápase 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Pavol Spálso 07:30|2
    Nemci Slovan uštvali ako nikdy. Gól dal hráč, ktorého nechceli ani v TrnaveNamiesto zlatého bodu prišla lekcia.
    Pavol Spál|so 07:30|2
    Michal Breznaník.
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    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy
    st 23:44
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan mal kvalitný úvod druhého polčasu. Z možného streleckého hrdinu bol smoliar