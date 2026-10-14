Slovan mal kvalitný úvod druhého polčasu. Z možného streleckého hrdinu bol smoliar

Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy
ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Góly: 29. Undav, 65. Cruz (vlastný), 90. Demirovič.
Rozhodcovia: Peljto - Ibrišimbegovič, Beljo (všetci BaH), ŽK: Pokorný - Hendriks, El Khannouss, Vagnoman
Diváci: 19.725
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz (75. Wimmer) - Martinez (75. Gajdoš), Pokorný, Mustafič - Barseghjan (81. Čerepkai), Šporar (81. Yirajang), Su. Camara (81. Marcelli)
Stuttgart: Bredlow - Vagnoman (86. Assignon), Jeltsch, Chabot, Hendriks - Prömel, Stiller (80. Karazor) - El Khannouss (81. Demirovič), Undav, Führich (71. Sauer) - Pejčinovič (71. Leweling)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali druhý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Na Tehelnom poli nestačili na VfB Stuttgart 0:3.
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„Belasí“ tak na svoj historicky prvý bodový zisk v „milionárskej súťaži“ stále čakajú. Skóre otvoril Deniz Undav, vlastný gól si dal Sandro Cruz a do streleckej listiny sa zapísal aj Ermedin Demirovič.
Ďalšími súpermi Slovana v LM sú vonku AS Rím (20. októbra o 21.00 h) a LASK Linz (3. novembra o 21.00 h), doma Real Betis Sevilla (24. novembra o 21.00 h) a Šachtar Doneck (9. decembra o 18.45 h), vonku LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00) a účinkovanie ligovej fáze ukončia „belasí“ 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
VIDEO: Neuznaný gól Slovana
Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.
Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Hneď v úvode duelu pohrozil z ľavého krídla Suleiman Camara, ale viac príležitostí mali v prvom polčase hostia.
Do ich prvej sa dostal v 8. minúte Vagnoman, no po úniku po pravom krídle trafil pripraveného Takáča.
V 23. minúte sa defenzíva Slovana zapotila po štandardnej situácii, ale Takáč so spoluhráčmi viacerými zákrokmi udržali loptu pred bránkovou čiarou.
Na opačnej strane zakončoval dvakrát za sebou Šporar, no súper obe strely slovinského útočníka zblokoval.
Vzápätí v 29. minúte poslal Stuttgart do vedenia Undav, keď z ľavej strany šestnástky zakončil presne k vzdialenejšej žrdi.
V 34. minúte Vagnoman takmer zvýšil vedenie favorita, keď z voleja spoza pokutového územia nastrelil brvno. V závere prvého polčasu Takáč zneškodnil nebezpečné pokusy Prömela a Führicha.
Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
II. polčas:
Slovanisti sa v 53. minúte predčasne radovali z vyrovnania, keď po úniku rozvlnil sieť Camara, ale VAR gól neuznal.
Po hodine hry sa brvno pod kotlom Slovana triaslo druhýkrát, a to po strele Cruza zvnútra šestnástky.
Toureho zverenci ale po výbornej pasáži inkasovali, keď Cruz v 65. minúte nešťastne usmernil Vagnomanovu prihrávku do vlastnej brány.
Leo Sauer v drese Stuttgartu išiel na ihrisko v 71. minúte a hneď sa dostal do koncovky, ale z uhla z náročnej pozície bez prípravy netrafil bránu.
Krátko nato spálil šancu na tretí gól Undav, ktorý v pätke ešte zbytočne šperkoval akciu neadresnou prihrávkou.
„Belasí“ už záverečné minúty nezdramatizovali a v 90. minúte inkasovali opäť, keď sa zblízka presadil striedajúci Demirovič.
Hlasy po zápase
Andraž Šporar, kapitán Slovana: „V druhom polčase sme nastúpil výborne, ale inkasovali sme a to bol najdôležitejší okamih zápasu. To nás zlomilo. Pri neuznanom góle som sa nedotkol lopty, podľa mňa nebol ofsajd. Škoda, že sme nebodovali, ale druhý polčas bol dobrý. Musíme teraz vyhrať v Trnave.“
Dominik Takáč, brankár Slovana: „Kľúčový bol neuznaný gól a potom ten druhý ktorý sme inkasovali. Nám potom chýbala energia niečo s tým urobiť. Škoda, že ten gól neuznali, dovtedy sme hrali slušne.“
Leo Sauer, hráč Stuttgartu: „Zápas som si užil, škoda, že ihrisko nebolo v takom dobrom stave. Sme radi, že sme zvíťazili a že máme 6 bodov. Máme teraz Atletico a chceme pokračovať vo víťaznom ťažení.“