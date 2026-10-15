Akoby ste sa šmýkali, opísala hviezda Stuttgartu. Trávnik Slovana bol hanebný

Deniz Undav strelil v uplynulých troch bundesligových sezónach za VfB Stuttgart 46 gólov a ďalších 16 pridal v domácich a európskych pohárových súťažiach.
Stroj na góly, ako ho zvyknú volať domáci fanúšikovia, sa však akoby zasekol a na prvý súťažný zásah sezóny 2026/2027 čakal až do polovice októbra.
Prišlo to v zápase 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov, keď po necelej polhodine hry otvoril skóre na Tehelnom poli proti Slovan Bratislava.
Nemecký favorit aj vďaka gólu svojho kapitána vyhral v Bratislave 3:0 a po dvoch kolách sa vyhrieva na 4. mieste celoplošnej tabuľky LM v konkurencii najlepších 36 tímov starého kontinentu.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart
"Je to pre mňa oslobodzujúce. Po období siedmich alebo ôsmich zápasov bez gólu je dobrý pocit opäť skórovať. Ale v konečnom dôsledku je dôležité, že sme vyhrali. Som tímový hráč. Vždy som hovoril: pokiaľ vyhrávame zápasy, nemusím streliť gól práve ja," povedal Undav po zápase v Bratislave.
Undav bol v uplynulej sezóne s 19 gólmi druhý najlepší strelec I. bundesligy za výrazne odskočeným Harrym Kanom (36). V tomto kalendárnom roku strelil aj šesť gólov v reprezentačnom drese Nemecka, z toho tri na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.
V stredu na Tehelnom poli odohral celých vyše 95 minút na poste podhrotového hráča. Mal štyri strelecké pokusy, tri smerovali na bránku, jeden bol zablokovaný. V šestnástke súpera mal 9 dotykov s loptou a celkovo rozdal 23 presných prihrávok z 31, čo dáva úspešnosť 74%.
"Viem, že o mojom streleckom zlyhávaní sa všade nahlas hovorilo. Nepovažujem to za nespravodlivé. Chápem, že keď podávate také výkony, aké som podával ja v minulej sezóne aj na majstrovstvách sveta, ľudia ma budú podľa toho posudzovať,“ vysvetlil Undav.
"Zostal som pokojný. Vedel som, že nakoniec aj tak skórujem a prišlo to," doplnil podľa webu Kicker.de.
Tridsaťročný futbalista s turecko - sýrskymi predkami po rodičoch zdôraznil, že triumf na Tehelnom poli sa nerodil ľahko. Dôvodom nebol len výkon súpera, ale aj stav hracej plochy.
"Nebolo ľahké tu vyhrať. Sťažovali nám to najmä podmienky na ihrisku. Boli hanebné - veľmi hlboké a veľmi mäkké. Ak ste sa pokúsili otočiť, mali ste pocit, akoby ste sa šmýkali. My sme však strelili tri góly a udržali si čisté konto. Je to dôkaz toho, že sme urobili všetko správne," dodal Undav.