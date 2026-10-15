    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
    Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
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    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
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    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
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    Akoby ste sa šmýkali, opísala hviezda Stuttgartu. Trávnik Slovana bol hanebný

    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
    Fotogaléria (31)
    Záber zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sarah Karácsonyová)
    SITA|15. okt 2026 o 10:18
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    Bundesligistu na Tehelnom poli prekvapili nevyhovujúce podmienky.

    Deniz Undav strelil v uplynulých troch bundesligových sezónach za VfB Stuttgart 46 gólov a ďalších 16 pridal v domácich a európskych pohárových súťažiach.

    Stroj na góly, ako ho zvyknú volať domáci fanúšikovia, sa však akoby zasekol a na prvý súťažný zásah sezóny 2026/2027 čakal až do polovice októbra.

    Prišlo to v zápase 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov, keď po necelej polhodine hry otvoril skóre na Tehelnom poli proti Slovan Bratislava.

    Nemecký favorit aj vďaka gólu svojho kapitána vyhral v Bratislave 3:0 a po dvoch kolách sa vyhrieva na 4. mieste celoplošnej tabuľky LM v konkurencii najlepších 36 tímov starého kontinentu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart

    "Je to pre mňa oslobodzujúce. Po období siedmich alebo ôsmich zápasov bez gólu je dobrý pocit opäť skórovať. Ale v konečnom dôsledku je dôležité, že sme vyhrali. Som tímový hráč. Vždy som hovoril: pokiaľ vyhrávame zápasy, nemusím streliť gól práve ja," povedal Undav po zápase v Bratislave.

    Undav bol v uplynulej sezóne s 19 gólmi druhý najlepší strelec I. bundesligy za výrazne odskočeným Harrym Kanom (36). V tomto kalendárnom roku strelil aj šesť gólov v reprezentačnom drese Nemecka, z toho tri na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike a Mexiku.

    V stredu na Tehelnom poli odohral celých vyše 95 minút na poste podhrotového hráča. Mal štyri strelecké pokusy, tri smerovali na bránku, jeden bol zablokovaný. V šestnástke súpera mal 9 dotykov s loptou a celkovo rozdal 23 presných prihrávok z 31, čo dáva úspešnosť 74%.

    Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Stuttgart v Lige majstrov (ligová fáza, 2. kolo)
    Na snímke sprava Peter Pokorný (Slovan) a Deniz Undav (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Na snímke sprava Tigran Barseghjan (Slovan) a Ramon Hendriks (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    31 fotografií
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.Na snímke zľava Tigran Barseghjan (Slovan) a Finn Jeltsch (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke v popredí sprava Deniz Undav a Finn Jeltsch (obaja Stuttgart) a v pozadí sprava brankár Dominik Takáč a Alen Mustafič (obaja Slovan) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke gólová radosť hráčov Stuttgartu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke tréner Slovana Yaya Touré počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Christian Martinéz (Slovan) a Grischa Prömel (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Na snímke sprava Sandro Cruz (Slovan) a Josha Vagnoman (Stuttgart) počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fotka zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    "Viem, že o mojom streleckom zlyhávaní sa všade nahlas hovorilo. Nepovažujem to za nespravodlivé. Chápem, že keď podávate také výkony, aké som podával ja v minulej sezóne aj na majstrovstvách sveta, ľudia ma budú podľa toho posudzovať,“ vysvetlil Undav.

    ﻿"Zostal som pokojný. Vedel som, že nakoniec aj tak skórujem a prišlo to," doplnil podľa webu Kicker.de.

    Tridsaťročný futbalista s turecko - sýrskymi predkami po rodičoch zdôraznil, že triumf na Tehelnom poli sa nerodil ľahko. Dôvodom nebol len výkon súpera, ale aj stav hracej plochy.

    "Nebolo ľahké tu vyhrať. Sťažovali nám to najmä podmienky na ihrisku. Boli hanebné - veľmi hlboké a veľmi mäkké. Ak ste sa pokúsili otočiť, mali ste pocit, akoby ste sa šmýkali. My sme však strelili tri góly a udržali si čisté konto. Je to dôkaz toho, že sme urobili všetko správne," dodal Undav.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Akoby ste sa šmýkali, opísala hviezda Stuttgartu. Trávnik Slovana bol hanebný