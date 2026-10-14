Slovan chystá veľkú šou, no jedna vec je záhadou. Touré sa smial a chytal za tvár

Pozdĺž hlavnej tribúny pribudla reklama s rozpolenou bielou loptou na modrom podklade, všade sú nápisy Champions League. Štadión na Tehelnom poli sa odel do farieb Ligy majstrov, ktorá sa do Bratislavy vracia po necelých dvoch rokoch.
Slovenský majster avizuje multimediálnu laserovú šou, krátko pred zápasom zaznie kultová hymna najprestížnejšej klubovej súťaže planéty.
Slovan Bratislava v prvom domácom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov v sezóne 2026/27 privíta VfB Stuttgart. Hrá sa v stredu 14. októbra o 21.00 na Tehelnom poli (vysielajú Nova Sport 5 a Voyo).
„Verím, že podáme oduševnený výkon, potešíme seba aj divákov a dodá nám to silu do ďalších bojov,“ vravel brankár Dominik Takáč.
„Už máme nejakú skúsenosť. Je to desiaty zápas v Lige majstrov. Iste som sa v mnohých veciach posunul, aj mentálne. Celá kabína sa už nevie dočkať. Teším sa na plné tribúny a verím, že podáme dobrý výkon,“ dodal.
Na víťazstvo čaká Slovan od roku 1992
História Slovana v najprestížnejšej európskej súťaži siaha až do jej začiatkov.
V sezóne 1991/92 sa hral nultý ročník súťaže, ktorá prvýkrát niesla názov Liga majstrov. O rok neskôr nasledoval jej prvý oficiálny ročník, v ktorom sa predstavil aj bratislavský Slovan.
Ako úradujúci majster Československa bol šestnástym najlepšie nasadeným tímom v Európe a automaticky postúpil do prvého kola.
Na domácej pôde zdolal na jeseň 1992 Ferencváros Budapešť. Dodnes je to jediný triumf Slovana v súťaži s názvom Liga majstrov.
Bratislavský klub sa vtedy dostal medzi najlepšiu šestnástku, keď v druhom kole vypadol so slávnym AC Miláno.
Pokus číslo desať
Predtým sa súťaž volala Európsky pohár majstrov.
Po rozdelení Československa sa slovenský majster musel predierať cez náročnú kvalifikáciu, respektíve predkolá. Do hlavnej fázy sa dostali iba Košice (1997), Petržalka (2005), Žilina (2010) a dvakrát Slovan (2024, 2026).
VIDEO: Preview zápasu Slovan - Stuttgart
V decembri 2005 Petržalka remizovala na starom Tehelnom poli s FC Porto 0:0. Bol to posledný bod, ktorý získal slovenský zástupca v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Žilina v sezóne 2010/11 ani Slovan v ročníku 2024/25 nezabodovali.
V najprestížnejšej klubovej súťaži sveta ide pre Slovan o pokus číslo desať. Slovenský majster doteraz všetkých deväť zápasov v hlavnej fáze prehral. Teraz to môže zmeniť.
Stuttgart ich naposledy fyzicky zničil
„Ako hráč som zažil Bundesligu, často ju vo voľnom čase sledujem. My v tejto sezóne túžime premiérovo zabodovať v Lige majstrov. Vieme, že to bude náročné, aj teraz čelíme veľmi kvalitnému súperovi, no doma vo výbornej atmosfére s našimi fanúšikmi je všetko možné.“
Takto opisoval očakávania obranca Kevin Wimmer, ktorého cituje oficiálny web Slovana.
„Najdôležitejšie bude byť od prvej minúty v hre, bojovať a držať sa v bitke o priaznivý výsledok,“ pokračoval.
Wimmer si dobre pamätá, aké náročné bolo brániť hráčov ako Jamie Leweling, Deniz Undav či Ermedin Demirovič.
V januári 2025 Slovan prehral so Stuttgartom na Tehelnom poli 1:3.
Výkonnostný rozdiel medzi oboma tímami bol viditeľný najmä v prvom polčase. Nemecký tím slovanistov totálne ubehal. Vtedajší tréner Vladimír Weiss priznal, že jeho hráči fyzicky so súperom nevládali.
Nie je tam, kde by mal byť
„Stuttgart má rovnakého trénera ako pred dvomi rokmi a v kádri zostalo aj dosť hráčov z toho obdobia. Je to tím, ktorý hrá vo vysokej intenzite, rýchlo, technicky. Bude to ťažké, no toto sme predsa chceli, aby sme sa stretávali s top európskymi súpermi,“ pripomenul Wimmer.
Na Tehelné pole príde aktuálne jedenásty tím Bundesligy. Nemecká súťaž má však za sebou iba päť kôl, pričom Stuttgart už počas nich čelil Bayernu Mníchov aj Borussii Dortmund.
VfB cez víkend vyhral v Paderborne 2:0.
„Mnohí ľudia v Nemecku videli Stuttgart pred sezónou v elitnej trojke Bundesligy. V tabuľke nie je tam, kde by mal byť. Každý rok však robí krok dopredu,“ hodnotil Wimmer.
„Tešíme sa na veľký večer a veríme, že Tehelné pole bude čo najviac zaplnené, keďže európska atmosféra na našom štadióne je jednoducho neuveriteľná a nezabudnuteľná,“ dodal.
Slovan vyhral iba raz zo šiestich zápasov
Slovan vstúpil do tohtoročnej Ligy majstrov vysokou prehrou na pôde Paríža Saint-Germain 1:6. Navyše prežíva náročné obdobie aj v domácej lige.
Z posledných šiestich súťažných zápasov vyhral iba jeden.
„Nechcem sa vracať k ligovým zápasom. Môže to byť pre nás odraz k lepšiemu. Máme ideálnu šancu zmeniť to už zajtra,“ povedal Takáč.
Brankár slovenského majstra verí, že práve konfrontácia s kvalitným európskym súperom môže mužstvu pomôcť získať stratenú istotu.
„Musíme chytiť späť sebavedomie, kvalitu predsa máme. Vo futbale je to bežné. Nie sme prvý tím na svete, ktorý zachytila nejaká, ani by som to nenazval kríza. Sami sebe si môžeme dokázať, že máme kvalitu a môže nás to posunúť vyššie,“ dodal Takáč.
Slovan naposledy zdolal súpera z Bundesligy na jeseň 1995. V Pohári UEFA vtedy vyhral nad FC Kaiserslautern 2:1.
Sauer sa vracia tam, kde vyrastal
Stuttgart má v kádri aj slovenského reprezentanta Lea Sauera, ktorý ako žiak vyrastal v Slovane.
Pre mladého futbalistu tak pôjde o návrat na známe miesto, tentoraz však v drese súpera.
„On je z Bratislavy. Preňho to musí byť niečo špeciálne. Teším sa, že si proti nemu zahráme,“ povedal Takáč.
Dostal aj otázku, či si so spoluhráčom z reprezentácie pred vzájomným zápasom vymenili nejaké podpichovačné odkazy.
„K tomu sme sa nedostali. Nenaťahovali sme sa, mali sme iné povinnosti. Uvidíme, čo bude zajtra,“ dodal brankár.
Touré: Stuttgart patrí fyzicky k najlepším v Európe
Tréner Slovana Yaya Touré dobre pozná nároky vrcholového európskeho futbalu. Pred zápasom vyzdvihol najmä fyzické parametre súpera.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Stuttgart (Liga majstrov 24/25)
„Stuttgart je fantastický tím, fyzicky patrí k najlepším v Európe. Hrá atraktívny futbal, pôsobí v jednej z najlepších líg sveta. Je to výzva,“ opisoval Touré.
„V Nemecku mám veľa priateľov, ktorí mi dali veľa rád. V príprave sme čelili Slavii Praha, ktorá je podobným tímom ako Stuttgart,“ pokračoval.
Bývalý hviezdny stredopoliar počas tlačovej konferencie výrazne gestikuloval a hovoril s vášňou.
Jedna z otázok sa netýkala taktiky ani kvality Stuttgartu.
Novinár (ka) sa Tourého opýtal (a) na stav trávnika, ktorý na prvý pohľad nevyzerá dobre. Trénera Slovana otázka rozosmiala, chytal sa za tvár.
Otázka o trávniku Tourého rozosmiala
Trávnik na Tehelnom poli bol poškodený po nedávnom koncerte Enriqueho Iglesiasa.
„Áno, samozrejme, máme menší technický problém. Myslím si, že toto je skôr otázka na Mária (trávnikára), ako to vyrieši. Dúfam, že trávnik bude v poriadku,“ reagoval Touré.
Následne vysvetlil, prečo mu na kvalite hracej plochy záleží.
„Chcem, aby moji hráči nastupovali na zápasy na kvalitnom ihrisku. Verím, že zajtra bude pripravené a v dobrom stave. Momentálne som ho nevidel, pretože je čiastočne zakrytý.“
„Buďme však pozitívni. Dúfam, že keď prídu naši hostia, nebudú sa na nič sťažovať a všetko bude v poriadku,“ dodal tréner.
Hovorca klubu Tomáš Schügerl ubezpečil, že Slovan rieši stav hracej plochy v spolupráci s odborníkmi aj UEFA.
Vypredané zatiaľ nie je
„Celý proces prebiehal v spolupráci so špecializovanou firmou, ktorá spolupracuje s UEFA, takže všetko je aj pod jej dohľadom. Ihrisko je hrateľné.“
„Samozrejme, ešte zostávajú nejaké korekcie. Ako vidíte, stále prebiehajú posledné úpravy. Veríme, že trávnik bude na zajtrajší zápas v čo najlepšom stave. Všetky kroky boli konzultované s UEFA aj jej partnermi,“ vysvetlil Schügerl.
Slovan sa v predchádzajúcej sezóne Ligy majstrov mohol spoľahnúť na vypredané Tehelné pole. Všetky jeho domáce zápasy v hlavnej fáze boli vypredané.
Tentoraz je situácia trošku odlišná.
„Je predaných takmer 19-tisíc lístkov,“ prezradil hovorca klubu Tomáš Schügerl deň pred zápasom na tlačovej konferencii.
To znamená, že Tehelné pole zatiaľ vypredané nie je.