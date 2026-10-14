    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Liga majstrov
    14.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    0 - 3
    0:1
    Stuttgart
    Stuttgart
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
    Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    Momentka zo zápasu Slovan - Stuttgart.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v Lige majstrov
    Zľava Jeff Chabot (Stuttgart) a Cesar Blackman (Slovan) v súboji o loptu počas zápasu ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart v 7. kole ligovej fázy Ligy majstrov. Rok 2025, január.
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    Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč.
    Na snímke reakcie hráčov Slovana sprava Kenan Bajrič, Svetozar Markovič, Peter Pokorný a brankár Dominik Takáč. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. okt 2026 o 23:13
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    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po zápasoch 2. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov má za sebou zápasy 2. kola ligovej fázy.

    Slovenský majster Slovan Bratislava po prehre 0:3 so Stuttgarom figuruje v tabuľke na poslednej 36. priečke.

    Na čelo sa dostal dvojnásobný obhajca trofeje Paríž St. Germain, ktorý triumfoval na ihrisku Manchestru City. O skóre je druhá Barcelona a tretia Aston Villa, ktorá deklasovala Fenerbahce so Škriniarom 6:0.

    Štvrtá priečka patrí práve Stuttgartu.

    Real Madrid otočil duel na pôde AS Rím a vďaka trom gólom za sedem minút triumfoval 4:3. Vďaka tomu je naďalej stopercentný.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    2
    2
    0
    0
    10:3
    6
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    4
    StuttgartStuttgartSTU
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    2
    2
    0
    0
    8:4
    6
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    8
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    9
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    11
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    12
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    13
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    14
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    16
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    17
    Manchester CityManchester CityMCI
    2
    1
    0
    1
    4:4
    3
    P
    V
    18
    DortmundDortmundBVB
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    AEKAEKAEK
    2
    1
    0
    1
    2:3
    3
    P
    V
    21
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    23
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    2
    1
    0
    1
    1:5
    3
    V
    P
    25
    AS RímAS RímROM
    2
    0
    1
    1
    4:5
    1
    P
    R
    26
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    27
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    30
    PortoPortoPOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    32
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    33
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    2
    0
    0
    2
    1:9
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Liga majstrov 2026/2027

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    Manchester United inkasuje gól od Atlética Madrid.
    Obrancu Manchestru United čaká trest. Za kritiku vlastného klubu môže byť vylúčený zo zostavy
    st 23:44
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan je aj po druhom zápase na úplnom konci. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov