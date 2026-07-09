Žltý dres si užil iba dva dni. Nór spadol, hrdinsky prišiel do cieľa, ale na Tour končí

Vlani bol štyri dni lídrom španielskej Vuelty a tento rok si najcennejší dres obliekol aj na Tour de France. Torstein Traeen ťažil z vydareného úniku vo 4. etape, v ktorej prišiel do cieľa v malej skupinke.
Tadej Pogačar mu doprial takmer osemminútový náskok, a tak sa očakávalo, že nórsky cyklista bude na prvom mieste ešte dlhšie než na Vuelte.
Prestížny žltý dres si ale napokon užil len dva dni. Jazdcovi tímu Uno-X Mobility nevyšla pyrenejská skúška, v ktorej sa stúpalo aj na Col du Tourmalet.
Traeen začal mať problémy práve v tomto stúpaní, keď už 10 km pod vrcholom stratil kontakt s najlepšími a Pogačar začínal sťahovať jeho náskok.
Ešte väčší problém však nastal v zjazde z Tourmaletu. Nór predným kolesom ťukol na do zadného kolesa Andersa Johannessena a skončil na zemi.
VIDEO: Torstein Traeen spadol pri zjazde z Tourmaletu
Po prvotnom vyšetrení na otras mozgu napokon poriadne doudieraný vystúpal na Gavarnie-Gèdre (18,7 km; 3,7 %) a dokončil etapu, no ďalšie súťažné kilometre už na tohtoročnej Tour nepridá.
"Po ďalšom vyšetrení lekármi tímu Uno-X Mobility, analýze údajov zo senzora na prilbe a röntgenových snímok v lekárskom vozidle, boli Torsteinovi diagnostikované otras mozgu a viaceré zlomené rebrá.
V najbližších dňoch bude postupovať podľa tímového protokolu pre otras mozgu a v pretekoch už nebude pokračovať," uviedol nórsky tím.
Generálny manažér a majster sveta z roku 2010 Thor Hushovd priznal, že toto nie je koniec, aký si v tíme želali po dobrodružstve so žltým dresom.
"Nosiť žltý dres na Tour de France je obrovský úspech pre každého jazdca aj každý tím. To, že sa to podarilo Torsteinovi a že si dnes tento dres udržal aj na Tourmalete, je niečo naozaj výnimočné.
Samozrejme, je sklamaním opustiť preteky takto, ale teraz je najdôležitejšie, aby Torstein dostal potrebnú starostlivosť a zotavil sa," povedal.
Pre Traeena je to druhá nedokončená Grand Tour v kariére po tom, čo pred dvoma rokmi odstúpil z Gira d'Italia. Na Tour de France štartoval predtým iba raz, v roku 2023 skončil na 95. mieste.