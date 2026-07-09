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    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
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    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Žltý dres si užil iba dva dni. Nór spadol, hrdinsky prišiel do cieľa, ale na Tour končí

    Nór Torstein Traeen v žltom drese pre lídra Tour de France 2026.
    Fotogaléria (42)
    Nór Torstein Traeen v žltom drese pre lídra Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. júl 2026 o 23:30
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    Nór Torstein Traeen predčasne skončil na Tour de France.

    Vlani bol štyri dni lídrom španielskej Vuelty a tento rok si najcennejší dres obliekol aj na Tour de France. Torstein Traeen ťažil z vydareného úniku vo 4. etape, v ktorej prišiel do cieľa v malej skupinke.

    Tadej Pogačar mu doprial takmer osemminútový náskok, a tak sa očakávalo, že nórsky cyklista bude na prvom mieste ešte dlhšie než na Vuelte.

    Prestížny žltý dres si ale napokon užil len dva dni. Jazdcovi tímu Uno-X Mobility nevyšla pyrenejská skúška, v ktorej sa stúpalo aj na Col du Tourmalet.

    Traeen začal mať problémy práve v tomto stúpaní, keď už 10 km pod vrcholom stratil kontakt s najlepšími a Pogačar začínal sťahovať jeho náskok. 

    Ešte väčší problém však nastal v zjazde z Tourmaletu. Nór predným kolesom ťukol na do zadného kolesa Andersa Johannessena a skončil na zemi.

    VIDEO: Torstein Traeen spadol pri zjazde z Tourmaletu

    Po prvotnom vyšetrení na otras mozgu napokon poriadne doudieraný vystúpal na Gavarnie-Gèdre (18,7 km; 3,7 %) a dokončil etapu, no ďalšie súťažné kilometre už na tohtoročnej Tour nepridá. 

    "Po ďalšom vyšetrení lekármi tímu Uno-X Mobility, analýze údajov zo senzora na prilbe a röntgenových snímok v lekárskom vozidle, boli Torsteinovi diagnostikované otras mozgu a viaceré zlomené rebrá.

    V najbližších dňoch bude postupovať podľa tímového protokolu pre otras mozgu a v pretekoch už nebude pokračovať," uviedol nórsky tím. 

    Generálny manažér a majster sveta z roku 2010 Thor Hushovd priznal, že toto nie je koniec, aký si v tíme želali po dobrodružstve so žltým dresom.

    Fotogaléria zo 6. etapy na Tour de France 2026
    Nórsky cyklista Torstein Traeen (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára jazdí v pelotóne počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa raduje v cieli po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre.
    42 fotografií
    Slovinec Tadej Pogačar ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Slovinec Tadej Pogačar ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Mexičan Isaac del Toro a Slovinec Tadej Pogačar vedú pelotón počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Slovinec Tadej Pogačar a Mexičan Isaac del Toro vedú pelotón počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. Dánsky cyklista Mads Pedersen (vľavo) a Belgičan Victor Campenaerts jazdia v úniku z pelotónu počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Diváci sledujú cyklistov počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Nórsky cyklista Torstein Traeen (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Cyklistický pelotón jazdí počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Foix.Austrálsky cyklista Ben O'Connor sa osviežuje počas 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km vo francúzskom meste Pau.Jazdci tímov UAE Team Emirates XRG a Team Visma počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Talian Antonio Tiberi počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France.Nór Torstein Træen v žltom drese lídra celkového poradia (v strede) ide v balíku počas šiestej etapy cyklistických pretekov Tour de France. AG51 Gavarnie-Gedre - Francúzsky prezident Emmanuel Macron tlieska na pódiu po 6. etape cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km, 9. júla 2026. FOTO TASR/AP French President Emmanuel Macron attends the podium ceremony of the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 6.AG35 Gavarnie-Gedre - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídera sa na pódiu raduje po výhre 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Pau – Gavarnie-Gèdre, dlhej 201,5 km, 9. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 6.Slovenia's Tadej Pogacar, center, and Mexico's Isaac Del Toro lead the race during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, center right, and Mexico's Isaac Del Toro, right lead the race as Denmark's Jonas Vingegaard, left, looks on during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar arrives on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar , wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar celebrates as he crosses the finish line to win the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar climbs during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar climbs during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during he sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Paul Seixas, left, rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal speeds down during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Colombia's Egan Bernal rides during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    "Nosiť žltý dres na Tour de France je obrovský úspech pre každého jazdca aj každý tím. To, že sa to podarilo Torsteinovi a že si dnes tento dres udržal aj na Tourmalete, je niečo naozaj výnimočné. 

    Samozrejme, je sklamaním opustiť preteky takto, ale teraz je najdôležitejšie, aby Torstein dostal potrebnú starostlivosť a zotavil sa," povedal.

    Pre Traeena je to druhá nedokončená Grand Tour v kariére po tom, čo pred dvoma rokmi odstúpil z Gira d'Italia. Na Tour de France štartoval predtým iba raz, v roku 2023 skončil na 95. mieste.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

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    Domov»Tour de France 2026»Žltý dres si užil iba dva dni. Nór spadol, hrdinsky prišiel do cieľa, ale na Tour končí