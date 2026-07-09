    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 10. júl (29. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 10. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 10. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|10. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie piatok, 10. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym deviatym hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi vo štvrťfinálovej fáze.

    V piatok je na programe súboj Španielska a Belgicka. Stretnutie sa odohrá o 21:00 h na štadióne SoFi Stadium v Los Angeles.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles

    Analýza: Španielsko - Belgicko

    Španielsko a Belgicko patria medzi mužstvá, ktoré sa opierajú o kvalitnú ofenzívu a snažia sa hrať aktívny futbal. Španieli budú chcieť kontrolovať priebeh zápasu držaním lopty a vytváraním tlaku na súperovu obranu, zatiaľ čo Belgicko sa bude spoliehať na rýchle prechody do útoku a schopnosť využiť každú chybu súpera.

    Oba tímy majú dostatok individuality aj kreativity na to, aby si počas zápasu vytvorili gólové príležitosti. Pri očakávanom otvorenom priebehu stretnutia sa môžu objaviť priestory v obrane na oboch stranách, čo výrazne zvyšuje šance na góly. Ani jedno mužstvo nebude chcieť hrať príliš opatrne, keďže víťazstvo bude prioritou.

    Práve herný štýl oboch reprezentácií naznačuje, že by sme mohli sledovať atraktívny duel s viacerými šancami. Španielsko bude nebezpečné kombinačnou hrou, Belgicko zasa svojou efektivitou v útoku.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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