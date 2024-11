ATP poprela dvojaký meter pre Sinnera, priznala horšiu komunikáciu kauzy

Vo štvrtok to priznal predseda ATP Tour Andrea Gaudenzi. Sinnerov krajan, ktorý šéfuje ATP od roku 2020, však vylúčil uplatnenie dvojakého metra v súvislosti s rebríčkovým postavením Sinnera.

Svetová antidopingová agentúra (WADA) však v septembri informovala, že podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a žiada pre Taliana ročný alebo dvojročný dištanc. Konečné rozhodnutie v tejto kauze sa očakáva začiatkom budúceho roka.

Gaudenzi sa dozvedel o prípade deň predtým, ako sa dostal na verejnosť: "Ak mám byť úprimný, som tomu rád.

Skutočne ďakujem ITIA a našim zástupcom, že mňa a celý náš tím držali zámerne v nevedomosti, pretože tak to má byť. Malo by to byť nezávislé a na tom sa strany dohodli."

Sinner v závere septembra uviedol, že pre svoju dopingovú kauzu prežil bezsenné noci. Po pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.