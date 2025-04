Netajili sa, že stávkovali, Slovákovi znepríjemnili zápas. Prehnali to, povedal

Gombosovi sa nepáčilo správanie fanúšikov na zápase a po prehre išiel za nimi do publika. "Ste šťastní? Zničili ste hru! Nezaujíma ma, či tipujete," kričal v návale hnevu.

Ako sa vyjadril pre Sportnet, na konci zápasu bol frustrovaný. "Bolo to za stavu 5:4 v treťom sete, keď som podával na víťazstvo. A bol to dôležitý stav.

A pre mňa to bolo veľmi dôležité sa dostať do finále po roku a pol trápenia. Hral som počas celého týždňa konečne veľmi dobrý tenis," vyslovil sa Gombos.

Rozhodujúci gem mu napokon nevyšiel a prehral v tajbrejku. "Bol som veľmi frustrovaný a nahnevaný na to, že zasahovali do hry, kde som bojoval už druhý zápas ten deň.

Vypiskovali mi do prvého servisu, potom medzi podaniami, a aj po upozornení hlavného rozhodcu nech prestanú, pokračovali stále v tom," opísal situáciu 336. hráč rebríčka.

Po zápase išiel za fanúšikmi, kde im vyčítal ich správanie. "Bol som veľmi sklamaný a mrzelo ma to. Povedal som im, čo bolo treba, pretože niektorí ľudia to už preháňajú.

Skupinka stávkarov

Podľa jeho vyjadrení išlo o skupinu stávkarov, ktorí si stavili na jeho súpera a preto znepríjemňovali Slovákovi hru.

"Vôbec sa tým netajili. Popravde, celý zápas sa správali normálne. Akurát vtedy, keď som podával na víťazstvo, začali robiť bordel. Celý týždeň som bol na to zvyknutý, že keď niekto pokazil, tak tam skandovali," povedal.

Gombos bol vo všetkých zápasoch považovaný za outsidera, diváci fandili jemu. "Ale v tomto zápase to bolo naopak a veľmi to prehnali. A to ma vytočilo," vysvetlil.

Zápas sa hral vo večerných hodinách na antuke pod holým nebom a piskot fanúšikov sa veľmi ozýval, čo malo podľa slovenského tenistu veľmi rušivý vplyv.

Deje sa to všade

podobné situácie ako v Madride Gombos zažil aj v minulosti, no nebolo to podľa neho také okaté.