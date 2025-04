Slovenky mohli byť priamo vo finále. Lipták: Je to zvláštne, nič s tým neurobíme

BRATISLAVA. Kapitán slovenského tímu Matej Lipták vzdal veľký kompliment americkým tenistkám po prehre jeho družstva v priamom súboji o postup na septembrový finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej. Program a výsledky - kvalifikácia Billie Jean King Cupu 2025 O víťazovi kvalifikačnej C-skupiny na harde v bratislavskom NTC rozhodli už dvojhry, keď Renáta Jamrichová nestačila na Hailey Baptisteovú a Rebecca Šramková rovnako v dvoch setoch neuspela s Bernardou Perovou. „Na to, ako ich poznám a viem ako hrajú, si myslím, že podali skvelé výkony. Zaslúžene si išli pre toto víťazstvo a musím dať teda veľký kredit súperkám, že podali naozaj výborné výkony. Bohužiaľ, nám sa to nepodarilo,“ uviedol Lipták po prehre 1:2 s USA.

Kapitán do prvého singla nasadil Jamrichovú, aby bola Viktória Hrunčáková stopercentne pripravená na prípadnú rozhodujúcu štvorhru. V piatok proti Dánsku sa zaslúžila o dva body pre slovenskú zostavu, no na dvorci strávila spolu viac ako štyri hodiny. „Chceli sme, aby 'Viki' nestrácala sily v dvojhre. Ale 'Renča' už má tú kvalitu, aby mohla hrať aj takýto zápas."

Lipták, ktorý sa od decembra minulého roka stal trénerom talentovanej 17-ročnej tenistky, zhodnotil obe dvojhry. „U 'Renčy' je to skôr o skúsenostiach. Môže ich však naberať len takýmito zápasmi. Myslím si, že súperka neskutočne servovala. Tam bol asi najväčší problém.“ Jamrichová mala v prvom sete dve možnosti. Najprv sa dostať do náskoku 3:2 a neskôr znížiť na 4:5. Pri prvom brejkbale Baptisteová zahrala eso a druhý odvrátila Američanka po kvalitnej výmene z jej strany. V druhom dejstve nemala ani jednu šancu.

„Tých šancí bolo minimum, čo sa týka returnových gemov. Súperka využila malé zaváhania, ktoré 'Renča' urobila a potom si doservovala zápas. To bolo asi hlavný rozdiel. Myslím si, že inak to bolo veľmi vyrovnané. Ja som bol s jej výkonom spokojný a určite sa nemá za čo hanbiť. Bolo tam veľa pozitívnych vecí, na ktorých robíme a z toho sa teším. Škoda, keby boli vyrovnanejšie stavy na returnových gemoch, možno by aj súperka ukázala, že je človek," zdôraznil Lipták. VIDEO: Renáta Jamrichová hodnotí zápas

Líderka a tímová jednotka Šramková mohla podľa neho vyhrať oba sety: „V prvom prehrávala, nakoniec mala 6:5 a servis. Boli tam dve lopty. Myslím si, že sa trošku zľakla šance dohrať si ten set. Potom súperka zahrala podľa mňa neskutočný tajbrejk. Druhý bolo hneď 4:0, 5:2 a tam trošku sa mi zdalo, ako keby jej trocha odišla energia. Začala hrať pasívnejšie. Ťažko povedať. Možno si myslela, že sa to nejak dohrá a už sa koncentrovala viac na tretí set. Odohrala veľmi ťažký zápas v piatok a boli to tiež veľmi dlhé výmeny, mohlo to zohrať nejakú rolu. Bohužiaľ koncovky tých setov nezvládla a asi to rozhodlo."

Tímový kapitán sa vyjadril aj k atmosfére: "Bola neskutočná. Chcem sa poďakovať ľuďom, že prišli a myslím si, že sme si to všetci užívali. Už dlho som nezažil takú atmosféru v Bratislave v tejto súťaži. Vážime si to. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo to nejako zúročiť.“ VIDEO: Rebecca Šramková hodnotí zápas

Lipták priblížil aj rozhodnutie k zmene nominácie vo štvorhre. Premiérovo v súťaži sa predstavila iba 16-ročná Mia Pohánková, spoločne s Terezou Mihalíkovou viedli nad párom Asia Muhammadová, Desirae Krawczyková 3:0 v prvom sete, keď súperky skrečovali. „Netušili sme, že budeme musieť hrať debla. Podľa pravidiel sa však musí hrať, aj keď je už rozhodnuté o finalistovi. V podstate som sa dohodol s 'Terkou', nech s ňou hrá ako skúsená hračka a nech si Mia vyskúša svoj debut. Myslím si, že tie prvé tri gemy hrala neskutočne. Užívala si to a podľa mňa Mia je ďalšia hráčka, s ktorou môžeme do budúcnosti rátať.“