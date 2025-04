Návratu sa už nevie dočkať. Sinner sa predstaví na domácom turnaji Masters

RÍM. Taliansky tenista Jannik Sinner sa vráti na kurty na turnaji Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka ATP si odpykáva trojmesačný dištanc za doping, ktorý mu vyprší 4. mája.

Dvojnásobný šampión Australian Open pripustil, že k vlaňajším dvom pozitívnym testom na zakázaný steroid clostebol viedli „tímové chyby“ a akceptoval trest.

„S právnikmi a členmi môjho tímu sme sa rozhodli, že prijmem trest, pretože to bola najlepšia možná voľba. Myslím si, že to, čím som si prešiel, nebolo celkom férové. Mohlo to však dopadnúť aj oveľa horšie,“ citovala Sinnera agentúra AP.