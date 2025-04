Hokej v zámorí ho prestával baviť. Do reprezentácie prišiel po otrase mozgu

Pred sezónou podpísal kontrakt s novým tímom NHL. Vedenie Utahu mu ale šancu v profilige nedalo a po 10 zápasoch strávených na farme odišiel na hosťovanie do českého Třinca. PATRIK KOCH sa v pondelok pripojil k reprezentácii, ktorá sa aktuálne pripravuje na MS v hokeji 2025, aj napriek tomu, že na konci sezóny utrpel otras mozgu. 28-ročný rodák z Malaciek nedohral piaty štvrťfinálový duel Tipsport extraligy, ktorý rozhodol o postupe Sparty do semifinále play-off.

Slovenského reprezentanta zasiahol v úvodnej tretine do hlavy útočník Kryštof Hrabík a po tvrdom zákroku putoval do nemocnice.

„Nejaký čas si nepamätám, dokonca aj ten súboj som neskôr videl iba na videu,” hovorí v rozhovore pre Sportnet. Klubovú sezónu ste nedohrali kvôli nepríjemnému zraneniu hlavy. V akom zdravotnom stave prichádzate do národného tímu? Od zranenia uplynul nejaký čas, aktuálne sa cítim dobre. Absolvoval som už niekoľko tréningov, uvidíme, ako to bude v skupine medzi hráčmi. Môžete bližšie špecifikovať zranenie? V zápase proti Sparte som dostal úder do hlavy. Prekonal som otras mozgu. Chvíľu trvalo, kým mi zmizli všetky príznaky. Až potom ma lekári pustili do posilňovne a na ľad. VIDEO: Patrik Koch na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie



Aké príznaky ste mali po otrase mozgu? Nejaký čas si nepamätám, dokonca aj ten súboj som neskôr videl iba na videu. Ďalšie dni mi vadilo svetlo, zvuky a až potom sa to postupne zlepšovalo. Bola to moja prvá a dúfam že aj posledná skúsenosť s týmto zranením. Bolo to veľmi nepríjemné.

Ako vidíte šance zahrať si v prípravnom dvojzápase proti Nemecku (16. - 17. apríl)? Lekári mi povedali, aby som sa zbavil všetkých príznakov, čo sa podarilo. Zatiaľ som ale trénoval iba sám. Neviem, aké to bude na tréningoch a hlavne v súbojoch. Každopádne, veľmi sa na to teším. Verím, že sa budem na ľade cítiť dobre, avšak do zápasov proti Nemecku pravdepodobne ešte nenastúpim. Zatiaľ budem iba trénovať. Bola kvôli zraneniu ohrozená vaša účasť v príprave na MS v hokeji 2025? Po zápase, v ktorom som dostal otras mozgu, sme vypadli a sezóna sa skončila. Odvtedy som sa začal dávať dokopy, aby som stihol prípravu. Som veľmi rád, že som tu. Patríte medzi tvrdých hokejistov. Mnoho hráčov má po takomto zranení blok a nedokáže sa potom naplno sústrediť na súboje. Môže otras mozgu ovplyvniť aj vašu hru? Hneď po zákroku, ale aj teraz, sa snažím k tomu pristupovať zodpovedne. Pracujem podľa krokov lekárov, aby som sa mohol vrátiť, až keď sa budem cítiť na sto percent. Verím, že to nebude mať vplyv na moju hru.

Príprava na MS v hokeji 2025 Streda 16. apríla o 18.00 Slovensko - Nemecko (naživo na Joj plus)

Štvrtok, 17. apríla o 18.00 Slovensko - Nemecko (naživo na Joj plus)

Klubovú sezónu v Třinci ste ukončili vo štvrťfinále proti Sparte (1:4). Ako hodnotíte sériu proti víťazovi základnej časti? Myslím si, že každý zápas bol vyrovnaný, aj keď výsledok o tom nehovorí. Každý zo zápasov mohol dopadnúť inak. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo postúpiť ďalej, ale už je to za mnou. Úvod ročníka ste strávili v zámorí, boli ste súčasťou tímu AHL Tuscon Roadrunners. Prečo ste sa už po desiatich zápasoch rozhodli vrátiť späť do Európy? Popravde, nevidel som šancu dostať sa opäť do NHL. Bolo to stále to isté - dali mi možnosť „pričuchnúť”, ale na poslednú chvíľu sa to zmenilo. Už keď to trvalo dlhší čas, hokej tam ma úplne prestával baviť, strácal som motiváciu. Potreboval som impulz.

Ako ste sa so situáciou dokázali popasovať po mentálnej stránke? Bolo to veľmi ťažké, ale myslím si, že som to zvládal dobre. Problémom bolo, že NHL bola častokrát blízko, ale napokon to nevyšlo. Pochopil som, že sa potrebujem niekam posunúť.

Patrik Koch (64) počas prípravného zápasu v drese Utahu. (Autor: TASR/AP)

Vaše kroky smerovali rovno do Česka, kde ste sa dohodli s Třincom. Prečo ste sa rozhodli práve pre obhajcu trofeje? S Třincom som komunikoval už skôr. Predtým, ako som odišiel do Ameriky, som tam mal ísť. Od začiatku tejto sezóny sme opäť nadviazali komunikáciu a dohodli sa. Klub NHL Utah vás uvoľnil do Česka iba na hosťovanie. Máte ešte možnosť vrátiť sa do zámoria? V tomto momente mám ešte zmluvu s Utahom, ale po konci sezóny jej platnosť vyprší.

Keby ešte raz prišla ponuka z NHL, zvážili by ste odchod do Severnej Ameriky? Túto kapitolu som ešte celkom neuzavrel. Vždy to bol môj sen a toho by som sa nevzdal len tak ľahko. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Teraz sa chcem sústrediť na každý ďalší zápas. V NHL ste nakoniec odohrali iba jeden zápas. Dres Arizony, dnes už neexistujúceho klubu, ste si obliekli 8. marca 2024. Aké spomienky si odnášate zo stretnutia proti Minnesote? Je to moment, o ktorom sníva každý hokejista. Sú to krásne spomienky. Celé sa to ale zbehlo veľmi rýchlo. Napriek tomu na ten moment nezabudnem do konca života. VIDEO: Patrik Koch pred prvým zápasom v NHL

Zmenilo sa nejakým spôsobom fungovanie farmárskeho klubu po prechode organizácie z Arizony do Utahu? Fungovalo to úplne rovnako. V Tucsone sa nezmenilo vôbec nič. Majiteľ, ktorý zastrešoval oba kluby (Alex Meruelo, pozn. red.), mal pod sebou farmársky tím aj v tejto sezóne. Jediný rozdiel bol ten, že po telefonáte z NHL hráči leteli do Salt Lake City, nie do Phoenixu.

Z Utahu, resp. z Tucsonu, ste odišli spolu s krajanom Milošom Kelemenom, ktorý posilnil české Pardubice. Preberali ste tento krok spoločne? Rozprávali sme sa o tom, ale každý si to potom riešil sám a každý šiel svojou vlastnou cestou.