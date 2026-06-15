Zlatá tretra privíta 50 medailistov z veľkých podujatí. Zapletalová: Som zvedavá, čo dokážem

Na atletickom mítingu Zlatá tretra bude v utorok súťažiť 50 medailistov z rôznych šampionátov, uviedli v pondelok na tlačovej konferencii organizátori ostravského podujatia zlatej kategórie Kontinentálnej tour.
Najväčšou domácou hviezdou bude halová majsterka sveta v behu na 400 metrov Lurdes Gloria Manuel.
Tá sa na úvod sezóny stala len treťou českou štvorstovkárkou, ktorej sa podarilo prekonať hranicu 50 sekúnd. Na Zlatú tretru sa teší, pretože pred dvoma rokmi tu ako osemnásťročná zabehla vtedy prelomový čas 50,59 sekundy.
„Som rada, že som späť. Sú to preteky, o ktorých si myslím, že mi pomôžu smerom k majstrovstvám Európy v Birminghame. Príde mama aj brat,“ povedala.
Som zvedavá, čo dokážem bez prekážok
Jedinú hladkú štvorstovku v sezóne si v Ostrave vyskúša aktuálne najlepšia svetová prekážkarka Emma Zapletalová.
„Nemám od toho žiadne zvláštne očakávania, pretože trénujeme prekážky. Ale rada by som si zlepšila osobný rekord.
Sama som zvedavá, čo dokážem bez prekážok,“ poznamenala slovenská bežkyňa, ktorá tento rok vyhrala tri preteky Diamantovej ligy na 400 metrov cez prekážky.
Stovku na domácej pôde pobeží ostravská šprintérka Karolína Maňasová, čerstvá držiteľka českého národného rekordu časom 11,01 sekundy.
Znie to pekne – česká národná rekordérka
„Už som to pomaly vstrebala, ale chvíľu mi to trvalo. Znie to pekne – česká národná rekordérka na 100 metrov,“ usmievala sa atlétka, ktorá prekonala dlhoročné maximum Jarmily Kratochvílovej.
Teraz má pred sebou ďalší míľnik – hranica 11 sekúnd je blízko. „Bolo by pekné, keby sa mi ju podarilo prekonať pred domácim publikom, ale je to šprint, môže sa stať čokoľvek,“ zamyslela sa.
Z elitných domácich atlétov bude na najväčšom mítingu v Česku štartovať okrem iných bronzový výškar z minuloročných majstrovstiev sveta Jan Štefela, český rekordér vo vrhu guľou Tomáš Staněk alebo bronzová olympijská medailistka v hode oštepom Nikola Ogrodníková, ktorá sa vracia po materskej prestávke.
Zo svadby Duplantisa príde Karalis
V sektore skoku o žrdi tentoraz na Zlatej tretre nebude štartovať svetový rekordér Armand Duplantis, ktorý sa cez víkend oženil.
Priamo z jeho svadby do Ostravy pricestoval Grék Emmanouil Karalis, ktorý patrí k tradičným účastníkom mítingu, no unikátnu sklenenú trofej za víťazstvo ešte nezískal.
„Dúfam, že ak všetko pôjde dobre, budem skákať vysoko a budem schopný vyhrať. Sú tam však skvelí súperi, nič nebude zadarmo,“ povedal žrdkár, ktorý by rád predviedol skok cez šesť metrov.
Jedným z hlavných lákadiel podujatia bude ženská osemstovka so Švajčiarkou Audrey Werrovou, ktorá sa nedávno v Štokholme priblížila na sedem desatín sekundy k dlhoročnému svetovému rekordu Jarmily Kratochvílovej, a nováčikom na tejto trati Femke Broedersovou-Bolovou.
Hranicu 90 metrov by v hode oštepom rád prekonal líder svetových tabuliek Rumeš Tharanga Pathirádž zo Srí Lanky.
Na nemajstrovskej trati 150 metrov môže byť ohrozený najlepší čas histórie. Ten od apríla tohto roka drží Jamajčan Kishane Thompson výkonom 14,92 sekundy.
Lyles: Videl som, aký je svetový rekord
Olympijský šampión v behu na 100 metrov Noah Lyles chce v Ostrave určite bežať rýchlejšie.
„Videl som, aký je ten svetový rekord, je dosť pomalý,“ poznamenal americký šprintér. Pochválil sa, že v tréningu beháva stopäťdesiatku často a výrazne rýchlejšie, než je aktuálne historické maximum.
Utorková Zlatá tretra je vypredaná. Hlavný program sa začne o 18.00 h.