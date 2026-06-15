    Švédsko
    Švédsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina F
    5 - 1
    2:1
    Tunisko
    Tunisko
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    Trpká prehra priniesla prvý koniec na šampionáte. Tunisko prišlo svojho trénera

    Sabri Lamouchi.
    Sabri Lamouchi. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. jún 2026 o 14:41
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    Tunisko čakajú na šampionáte ešte minimálne dva zápasy.

    Futbalisti Tuniska prišli po prvom zápase na MS vo futbale 2026 o svojho trénera Sabriho Lamouchiho.

    Lamouchi mal skončiť po trpkej prehre 1:5 s výberom Švédska v zápase skupiny F. Francúz je tak prvým trénerom, ktorý skončil v rámci svetového šampionátu.

    Zaujímavosťou je, že Tunisko prišlo o trénera aj počas majstrovstiev sveta 1998 vo Francúzsku.

    Tunisanom nevyšiel vstup do F-skupiny MS, keď v mexickom Monterrey inkasovali päť gólov od Švédska.

    Jediným úspešným strelcom severoafrickej krajiny bol v 43. minúte Omar Rekik. „Je to ťažká a bolestná prehra.

    Vstúpiť do turnaja takýmto výsledkom je skutočne nepríjemné,“ povedal Lamouchi na pozápasovej tlačovej konferencii.

    Po prehrách 0:2 s Anglickom a 0:1 s Kolumbiou sa porúčal poľský tréner Henryk Kasperczak. V poslednom zápase skupiny proti Rumunsku (1:1) už viedol mužstvo dočasný tréner Ali Selmi.

    Na tom istom šampionáte skončil predčasne aj tréner Kórejskej republiky Bom-kun Čcha. Kórejčania prehrali pod vedením legendárneho futbalistu najskôr s Mexikom 1:3 a potom s Holandskom vysoko 0:5.

    Juhokórejská federácia vyhodila trénera ešte skôr, ako mužstvo nastúpilo pri odchode zo štadióna do autobusu.

    Mužstvo prevzal asistent Kim Pyung-seok a v poslednom zápase skupiny Kórejská republika remizovala 1:1 s Belgickom.

    Tréner Raymond Domenech neuspel s Francúzmi na MS 2010 v Južnej Afrike. V zápase s Mexikom (0:2) sa pohádal s útočníkom Nicolasom Anelkom, ktorý sa odmietol ospravedlniť a musel odcestovať domov.

    Francúzsky tím sa však vzbúril a odmietol trénovať. Domenech síce formálne zostal na lavičke aj počas posledného zápasu proti domácej Južnej Afrike (1:2), ale nemal žiadne právomoci.

    Tabuľka skupiny F na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Trpká prehra priniesla prvý koniec na šampionáte. Tunisko prišlo svojho trénera