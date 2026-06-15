Trpká prehra priniesla prvý koniec na šampionáte. Tunisko prišlo svojho trénera

Futbalisti Tuniska prišli po prvom zápase na MS vo futbale 2026 o svojho trénera Sabriho Lamouchiho.
Lamouchi mal skončiť po trpkej prehre 1:5 s výberom Švédska v zápase skupiny F. Francúz je tak prvým trénerom, ktorý skončil v rámci svetového šampionátu.
Zaujímavosťou je, že Tunisko prišlo o trénera aj počas majstrovstiev sveta 1998 vo Francúzsku.
Tunisanom nevyšiel vstup do F-skupiny MS, keď v mexickom Monterrey inkasovali päť gólov od Švédska.
Jediným úspešným strelcom severoafrickej krajiny bol v 43. minúte Omar Rekik. „Je to ťažká a bolestná prehra.
Vstúpiť do turnaja takýmto výsledkom je skutočne nepríjemné,“ povedal Lamouchi na pozápasovej tlačovej konferencii.
Po prehrách 0:2 s Anglickom a 0:1 s Kolumbiou sa porúčal poľský tréner Henryk Kasperczak. V poslednom zápase skupiny proti Rumunsku (1:1) už viedol mužstvo dočasný tréner Ali Selmi.
Na tom istom šampionáte skončil predčasne aj tréner Kórejskej republiky Bom-kun Čcha. Kórejčania prehrali pod vedením legendárneho futbalistu najskôr s Mexikom 1:3 a potom s Holandskom vysoko 0:5.
Juhokórejská federácia vyhodila trénera ešte skôr, ako mužstvo nastúpilo pri odchode zo štadióna do autobusu.
Mužstvo prevzal asistent Kim Pyung-seok a v poslednom zápase skupiny Kórejská republika remizovala 1:1 s Belgickom.
Tréner Raymond Domenech neuspel s Francúzmi na MS 2010 v Južnej Afrike. V zápase s Mexikom (0:2) sa pohádal s útočníkom Nicolasom Anelkom, ktorý sa odmietol ospravedlniť a musel odcestovať domov.
Francúzsky tím sa však vzbúril a odmietol trénovať. Domenech síce formálne zostal na lavičke aj počas posledného zápasu proti domácej Južnej Afrike (1:2), ale nemal žiadne právomoci.