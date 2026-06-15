    Česko
    Česko
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina A
    Atlanta
    18:00
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii

    Futbalisti Česka.
    Futbalisti Česka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. jún 2026 o 15:57
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    Kompletnú trojicu rozhodcov na ihrisku budú tvoriť ženy.

    Druhý zápas českých futbalistov na šampionáte v Amerike proti Juhoafrickej republike, ktorý sa odohrá vo štvrtok, bude rozhodovať americká rozhodkyňa Tori Pensová.

    Stretnutie majstrovstiev sveta mužov povedie ako len druhá žena v histórii po Stéphanii Frappartovej, ktorá pred štyrmi rokmi v Katare rozhodovala zápas Nemecka s Kostarikou. Delegáciu rozhodcov na zápas v Atlante v pondelok zverejnila FIFA.

    Kompletnú trojicu rozhodcov na ihrisku budú tvoriť ženy. Asistentkami Pensovej budú jej americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.

    Funkciu štvrtého rozhodcu pri striedačkách bude vykonávať muž – novozélandský rozhodca Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

    Pensová patrí medzi elitné ženské rozhodkyne. Rozhodkyňa, narodená v meste Stuart na Floride, sa v roku 2023 stala prvou Američankou, ktorá rozhodovala finále ženských majstrovstiev sveta. V ňom Španielsko zdolalo Anglicko 1:0.

    Frappartová pred štyrmi rokmi v Katare rozhodovala víťazstvo Nemecka nad Kostarikou 4:2. Pri premiére ženy v úlohe hlavnej rozhodkyne na mužských majstrovstvách sveta bola veľmi zhovievavá a počas zápasu udelila iba jednu žltú kartu.

    Český tím sa stretne s Juhoafrickou republikou v Atlante vo štvrtok od 18:00 stredoeurópskeho letného času.

    Zverenci trénera Miroslava Koubka na úvod šampionátu podľahli Kórejčanom 1:2 a v boji o postup zo skupiny potrebujú zvíťaziť.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Česka.
    Futbalisti Česka.
    Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii
    dnes 15:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Česka.
    Futbalisti Česka.
    Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii
    dnes 15:57
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