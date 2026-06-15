Historický moment na MS. Zápas Česka bude rozhodovať len druhá žena v histórii

Druhý zápas českých futbalistov na šampionáte v Amerike proti Juhoafrickej republike, ktorý sa odohrá vo štvrtok, bude rozhodovať americká rozhodkyňa Tori Pensová.
Stretnutie majstrovstiev sveta mužov povedie ako len druhá žena v histórii po Stéphanii Frappartovej, ktorá pred štyrmi rokmi v Katare rozhodovala zápas Nemecka s Kostarikou. Delegáciu rozhodcov na zápas v Atlante v pondelok zverejnila FIFA.
Kompletnú trojicu rozhodcov na ihrisku budú tvoriť ženy. Asistentkami Pensovej budú jej americké krajanky Brooke Mayová a Kathryn Nesbittová.
Funkciu štvrtého rozhodcu pri striedačkách bude vykonávať muž – novozélandský rozhodca Campbell-Kirk Kawana-Waugh.
Pensová patrí medzi elitné ženské rozhodkyne. Rozhodkyňa, narodená v meste Stuart na Floride, sa v roku 2023 stala prvou Američankou, ktorá rozhodovala finále ženských majstrovstiev sveta. V ňom Španielsko zdolalo Anglicko 1:0.
Frappartová pred štyrmi rokmi v Katare rozhodovala víťazstvo Nemecka nad Kostarikou 4:2. Pri premiére ženy v úlohe hlavnej rozhodkyne na mužských majstrovstvách sveta bola veľmi zhovievavá a počas zápasu udelila iba jednu žltú kartu.
Český tím sa stretne s Juhoafrickou republikou v Atlante vo štvrtok od 18:00 stredoeurópskeho letného času.
Zverenci trénera Miroslava Koubka na úvod šampionátu podľahli Kórejčanom 1:2 a v boji o postup zo skupiny potrebujú zvíťaziť.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.