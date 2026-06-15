Prelomový ťah Slovana, získal svetovú superstar. Kmotríkovi odkázal: To ti ale trvalo

Chvíľu sa o tom šepkalo, potom to naznačovali zahraničné médiá a napokon prišlo oficiálne potvrdenie.
ŠK Slovan Bratislava má nového trénera. Stal sa ním Yaya Touré, jeden z najlepších afrických futbalistov histórie, a bývalá hviezda Barcelony i Manchestru City.
Pre slovenského majstra ide o historický moment.
Touré je prvým víťazom Ligy majstrov, ktorý povedie Slovan Bratislava. Zároveň je prvým trénerom pôvodom z Afriky a tiež prvým trénerom tmavej pleti v histórii klubu.
S belasými podpísal trojročný kontrakt.
Video, ktoré naznačilo novú éru
Slovan príchod nového trénera predstavil netradične. V krátkom videoklipe, ktorý klub zverejnil na sociálnych sieťach.
Celý dej sa odohráva v priestoroch Tehelného poľa. Yaya Touré kráča chodbou štadióna v elegantnom tmavomodrom obleku a nastúpi do výťahu. Keď sa dvere začínajú zatvárať, v poslednej sekunde ich rukou zastaví generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., oblečený vo svetlosivom obleku. Farebný kontrast oboch mužov okamžite udrie do očí.
Kmotrík sa usmeje a osloví nového trénera jednoducho:
„Yaya.“
Touré pohotovo odpovie:
„To ti ale trvalo!“
Kmotrík si následne s pokojom nasadí slnečné okuliare, dvere výťahu sa definitívne zatvoria.
Hľadali človeka z veľkého futbalu
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. neskrýval spokojnosť s tým, že sa mu podarilo dotiahnuť meno, ktoré bolo od začiatku jedným z hlavných kandidátov.
„Mojím cieľom bolo priniesť človeka a osobnosť, ktorá zažila ten najväčší svetový futbal. A zároveň má obrovskú motiváciu preraziť aj ako tréner,“ vyhlásil pre klubový web.
Následne opísal, ako naňho Touré zapôsobil počas výberového procesu.
„S Yayom Tourém som absolvoval viaceré osobné stretnutia. Všetko sa však začalo prvým video-rozhovorom, kde na mňa urobil úžasný dojem. Už prvý dojem bol natoľko silný, že pre ďalších kandidátov bolo veľmi náročné, aby ho prekonali. Hneď som z neho cítil, že sme naladení na rovnakej vlne a zdieľame podobné nastavenie o tom, ako byť úspešní," dodal Kmotrík.
Podľa šéfa Slovana nezohrávali pri rokovaniach rozhodujúcu úlohu finančné podmienky. Africkú hviezdu najviac oslovila vízia, ktorú mu Slovan predstavil, a projekt, na ktorom sa môžu spoločne podieľať.
Sme obaja mladí
Kmotrík zároveň pripomenul, že vzhľadom na mimoriadne úspešnú hráčsku kariéru a pôsobenie v najväčších európskych kluboch by bolo nesprávne zjednodušovať jeho rozhodnutie na otázku platu či peňazí.
"Z Yayu ide veľká túžba a motivácia uspieť ako tréner so Slovanom Bratislava. Máme spoločné vysoké ciele, sme obaja mladí, ambiciózni, a urobíme maximum, aby sme ako klub boli úspešní."
Na začiatku bolo v hre asi pätnásť mien, ktoré si klub vytypoval ešte pred koncom sezóny. Postupne sa výber zužoval – najprv na desiatku kandidátov, potom na osem a napokon na finálnu päticu, ktorú vedenie klubu už aj verejne prezentovalo. V poslednom týždni sa rozhodovalo medzi dvoma hlavnými finalistami.
"Verím, že sa nám podarilo vyskladať dobrý realizačný tím, že budeme mať silné mužstvo a spoločne sa už od pondelka pustíme do roboty na novej ére klubu. Sú pred nami nové výzvy, na ktoré sa spoločne s Yayom Tourém ako naším hlavným trénerom veľmi teším.“
VIDEO: Dvadsať gólov Yaya Tourého
Také meno Slovan ešte nemal
Také svetové meno na lavičke Slovana ešte nepôsobilo. Žiadny tréner v histórii klubu nemal za sebou taký úspešný futbalový životopis.
To všetko však platí predovšetkým o hráčskej kariére.
Na poste defenzívneho stredopoliara patril Touré svojho času medzi najlepších futbalistov planéty. V najslávnejšej ére Barcelony kryl chrbát Lionelovi Messimu a s katalánskym veľkoklubom vyhral v roku 2009 všetko, čo sa dalo. Šesť veľkých trofejí. Je štvornásobný Futbalista roka v Afrike.
Neskôr sa stal jednou z hlavných postáv vzostupu Manchestru City, s ktorým získal trikrát titul v Premier League.
Za reprezentáciu Pobrežia Slonoviny odohral viac ako sto zápasov a s národným tímom vyhral Africký pohár národov, čo je africká obdoba majstrovstiev Európy.
Počas kariéry ho v Barcelone aj Manchestri City viedol jeden z najvplyvnejších trénerov modernej éry Pep Guardiola.
Veľké meno, ale aj otáznik
Po skončení hráčskej kariéry sa Touré vydal na trénerskú dráhu.
Pôsobil v Olimpiku Doneck, Achmate Groznyj, Standarde Liège a naposledy pri reprezentácii Saudskej Arábie. Všade však zastával iba pozíciu asistenta trénera. Od októbra 2024 bol bez angažmánu. Dnes má 43 rokov.
Práve tu sa objavuje aj najväčší otáznik jeho menovania. V pozícii hlavného trénera totiž ešte nikdy nepôsobil.
Kmotrík nepovažuje absenciu skúseností na poste hlavného trénera za zásadný problém. Argumentuje tým, že Touré počas hráčskej kariéry pôsobil na absolútnej svetovej úrovni, získal množstvo cenných skúseností vo veľkokluboch a po skončení aktívnej kariéry pracoval ako asistent po boku renomovaných odborníkov vrátane Roberta Manciniho.
Učil sa od najlepších
Podľa Kmotríka sa Touré učil od najlepších trénerov sveta a práve preto verí, že má všetky predpoklady na to, aby bol úspešný aj vo svojej prvej pozícii hlavného trénera.
Touré však prichádza do špecifického prostredia, ktoré je preňho veľkou neznámou.
V ére majiteľa Ivana Kmotríka staršieho viedlo Slovan šesť zahraničných trénerov – traja Česi, dvaja Srbi a jeden Cyperčan. Ani jednému sa nepodarilo dosiahnuť výraznejší úspech.
Touré bude ďalším pokusom.
Tentoraz však s menom, ktoré vzbudzuje rešpekt ďaleko za hranicami Slovenska.
Samotný Touré po podpise zmluvy neskrýval nadšenie.
VIDEO: Predstavenie Yaya Tourého
Chcel hrať dominante
„Som veľmi šťastný a nadšený, už sa úprimne neviem dočkať, keď sa v pondelok spoločne pustíme do práce. Môjmu predchodcovi patrí veľký rešpekt za to, čo so Slovanom dosiahol. Chcem na to nadviazať, a zároveň priniesť niečo nové, vlastné," vravel pre klubovú stránku.
Weissovi viacerí fanúšikovia vyčítali opatrný a defenzívny štýl. Vraj málo odvážny.
"So Slovanom chcem hrať dominantný futbal, víťaziť, kontrolovať zápasy, aby sme dokázali potešiť našich fanúšikov. Teším sa na to, ako osobne spoznám hráčov. Už som sa snažil mužstvo čo najpodrobnejšie naštudovať, no najpodstatnejšie bude aj tak vidieť, ako budú hráči reagovať priamo v tréningu,“ povedal nový tréner belasých.
Vysvetlil aj to, prečo sa rozhodol prijať práve ponuku slovenského majstra.
„Ako asistent som mal možnosť pôsobiť napríklad pri Robertovi Mancinim, už dlhšie som však túžil po tom, aby som mohol pracovať na vlastnom projekte ako hlavný tréner.
Vážim si, že táto možnosť prichádza v top klube, ktorý som nedávno sledoval v zápase Ligy majstrov s Manchestrom City. Naozaj sa už neviem dočkať pondelka, som nadšený z toho, čo je pred nami.“
Ponúkali ho aj Trenčínu
Nová éra Slovana sa začína. Zaujímavosťou je, že Touré mohol na Slovensku pôsobiť už pred niekoľkými rokmi. Mal prepojenie aj s AS Trenčín. V čase, keď začínala svoju trénerskú kariéru, bol údajne ponúknutý.
„Pred tromi rokmi sme sa rozprávali s jeho agentom, ktorý ho mal ešte ako hráča. Navrhol mi, aby sme ho mali ako trénera a aby sme sa skúsili na neho pozrieť, pretože začínal trénerskú kariéru,“ prezradil v podcaste portálu Sport.sk Kam si to kopol? generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.
Touré sa napokon rozhodol pre pôsobenie v akadémii Tottenhamu Hotspur a Trenčín túto možnosť ďalej nerozvíjal.
„Musím úprimne priznať, že sa nám to zdalo aj dosť preexponované v rámci Trenčína, takže sme sa aj my rozhodli, že to necháme tak, a ďalej sme sa tomu nevenovali,“ dodal Rybníček.