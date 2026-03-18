Rekordná výprava a ambície Zapletalovej na medailu. Program a výsledky halových MS v atletike 2026

Halové Ms v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová či Gabriela Gajanová? Pozrite si program a výsledky. (Autor: TASR)
Sportnet|18. mar 2026 o 06:00
Pozrite si program a výsledky halových MS v atletike 2026. Nomináciu Slovenska tvorí desať atlétov.

Dvadsiatyprvý ročník halových MS v atletike 2026 sa koná od 20. do 22. marca v poľskom meste Toruň.

Halový svetový šampionát sa po dvanástich rokoch vracia do Poľska, kde sa počas troch dní predstaví viac než 500 atlétov z približne 120 krajín sveta.

Celkovo sa rozdá 26 setov medailí v 13 mužských disciplínach a 13 ženských disciplínach.

TV program: Halové MS v atletike 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priame prenosy z podujatia bude od piatku do nedele prinášať slovenská stanica STVR Šport. Okrem nej vysielajú svetový šampionát aj české ČT Šport s ČT 2, vybrané preteky odvysiela aj maďarská M4 Sport.

Pozrite si kompletný program, výsledky a nomináciu Slovenska na halových MS v atletike 2026.

Nominácia Slovenska na halové MS v atletike 2026

Slovenská výprava bude v hale Kujawsko-Pomorska Arena najpočetnejšia v ére samostatnosti, keď sa na podujatí celkovo predstaví deväť žien a jeden mužský zástupca.

S výnimkou Daniely Ledeckej, ktorá si premiéru na halových MS odkrútila vlani v čínskom Nan-ťingu, figurujú vo výprave na vrchol medzinárodnej halovej sezóny iba debutanti.

Najväčšou ašpirantkou na medailu je Emma Zapletalová, ktorá sa spolu s Ledeckou predstaví v behu na 400 m.

Čas ju prekvapil, formát finále sa jej nepáči. Zapletalová pred MS hovorí o medaile
Čas ju prekvapil, formát finále sa jej nepáči. Zapletalová pred MS hovorí o medaile

V nominácii je okrem tejto dvojice aj Ema Bendová, Viktória Korbová, Gabriela Gajanová, Tereza Čorejová, Peter Dávid, Martina Segečová, Lenka Gymerská a Rebecca Slezáková.

Nominácia Slovenska na halové MS v atletike 2026

Beh na 400 m: Emma Zapletalová, Daniela Ledecká

Beh na 800 m: Gabriela Gajanová

Beh na 60 m cez prekážky: Peter Dávid, Tereza Čorejová

Beh na 60 m: Viktória Korbová, Ema Bendová

Štafeta 4 x 400 m: Emma Zapletalová, Martina Segečová, Lenka Gymerská, Rebecca Slezáková

Program Slovákov na halových MS v atletike 2026

Piatok 20. marca:

11:08 Rozbehy na 400 m žien (Zapletalová, Ledecká)

12:51 Rozbehy na 800 m žien (Gajanová)

19:42 Semifinále na 400 m žien (Zapletalová?, Ledecká?)

Sobota 21. marca:

10:20 Rozbehy na 60 m cez prekážky mužov (Dávid)

11:05 Rozbehy na 60 m žien (Korbová, Bendová)

12:22 Semifinále na 800 m žien (Gajanová?)

19:48 Semifinále na 60 m cez prekážky mužov (Dávid?)

20:14 Semifinále na 60 m žien (Korbová?, Bendová?)

20:40 Finále na 400 m žien (Zapletalová?, Ledecká?)

21:02 Finále na 60 m cez prekážky mužov (Dávid?)

21:20 Finále na 60 m žien (Korbová?, Bendová?)

Nedeľa 22. marca:

12:05 Rozbehy štafety na 4 x 400 m žien (Slovensko)

12:55 Rozbehy na 60 m cez prekážky žien (Čorejová)

18:52 Semifinále na 60 m cez prekážky žien (Čorejová?)

19:53 Finále na 800 m žien (Gajanová?)

20:13 Finále na 60 m cez prekážky žien (Čorejová?)

20:47 Finále štafety na 4 x 400 m žien (Slovensko?)

Kompletný program halových MS v atletike 2026 - finálové disciplíny

Piatok 20. marec:

Čas

Disciplína

Detail

11:40

Skok do výšky (ženy)

18:10

Vrh guľou (ženy)

19:35

Trojskok (muži)

21:22

Beh na 60 m (muži)

Sobota 21. marec:

Čas

Disciplína

Detail

11:55

Štafeta 4 x 400 m (mix)


12:15

Skok do výšky (muži)


18:25

Skok o žrdi (muži)


18:34

Beh na 400 m (muži)


19:04

Beh na 3000 m (ženy)


19:38

Trojskok (ženy)


19:22

Beh na 3000 m (muži)


20:40

Beh na 400 m (ženy)


21:02

Beh na 60 m cez prekážky (muži)

21:20

Beh na 60 m (ženy)

Nedeľa 22. marec:

Čas

Disciplína

Detail

10:20

Skok do diaľky (ženy)


11:30

Vrh guľou (muži)


17:55

Skok o žrdi (ženy)


18:38

Beh na 1500 m (muži)


18:50

Beh na 1500 m (ženy)


19:04

Skok do diaľky (muži)


19:35

Beh na 800 m (muži)


19:53

Beh na 800 m (ženy)


20:13

Beh na 60 m cez prekážky (ženy)


20:26

Štafeta 4 x 400 m (muži)


20:47

Štafeta 4 x 400m (ženy)

