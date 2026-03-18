Rekordná výprava a ambície Zapletalovej na medailu. Program a výsledky halových MS v atletike 2026

Dvadsiatyprvý ročník halových MS v atletike 2026 sa koná od 20. do 22. marca v poľskom meste Toruň.
Halový svetový šampionát sa po dvanástich rokoch vracia do Poľska, kde sa počas troch dní predstaví viac než 500 atlétov z približne 120 krajín sveta.
Celkovo sa rozdá 26 setov medailí v 13 mužských disciplínach a 13 ženských disciplínach.
Priame prenosy z podujatia bude od piatku do nedele prinášať slovenská stanica STVR Šport. Okrem nej vysielajú svetový šampionát aj české ČT Šport s ČT 2, vybrané preteky odvysiela aj maďarská M4 Sport.
Pozrite si kompletný program, výsledky a nomináciu Slovenska na halových MS v atletike 2026.
Nominácia Slovenska na halové MS v atletike 2026
Slovenská výprava bude v hale Kujawsko-Pomorska Arena najpočetnejšia v ére samostatnosti, keď sa na podujatí celkovo predstaví deväť žien a jeden mužský zástupca.
S výnimkou Daniely Ledeckej, ktorá si premiéru na halových MS odkrútila vlani v čínskom Nan-ťingu, figurujú vo výprave na vrchol medzinárodnej halovej sezóny iba debutanti.
Najväčšou ašpirantkou na medailu je Emma Zapletalová, ktorá sa spolu s Ledeckou predstaví v behu na 400 m.
V nominácii je okrem tejto dvojice aj Ema Bendová, Viktória Korbová, Gabriela Gajanová, Tereza Čorejová, Peter Dávid, Martina Segečová, Lenka Gymerská a Rebecca Slezáková.
Beh na 400 m: Emma Zapletalová, Daniela Ledecká
Beh na 800 m: Gabriela Gajanová
Beh na 60 m cez prekážky: Peter Dávid, Tereza Čorejová
Beh na 60 m: Viktória Korbová, Ema Bendová
Štafeta 4 x 400 m: Emma Zapletalová, Martina Segečová, Lenka Gymerská, Rebecca Slezáková
Program Slovákov na halových MS v atletike 2026
Piatok 20. marca:
11:08 Rozbehy na 400 m žien (Zapletalová, Ledecká)
12:51 Rozbehy na 800 m žien (Gajanová)
19:42 Semifinále na 400 m žien (Zapletalová?, Ledecká?)
Sobota 21. marca:
10:20 Rozbehy na 60 m cez prekážky mužov (Dávid)
11:05 Rozbehy na 60 m žien (Korbová, Bendová)
12:22 Semifinále na 800 m žien (Gajanová?)
19:48 Semifinále na 60 m cez prekážky mužov (Dávid?)
20:14 Semifinále na 60 m žien (Korbová?, Bendová?)
20:40 Finále na 400 m žien (Zapletalová?, Ledecká?)
21:02 Finále na 60 m cez prekážky mužov (Dávid?)
21:20 Finále na 60 m žien (Korbová?, Bendová?)
Nedeľa 22. marca:
12:05 Rozbehy štafety na 4 x 400 m žien (Slovensko)
12:55 Rozbehy na 60 m cez prekážky žien (Čorejová)
18:52 Semifinále na 60 m cez prekážky žien (Čorejová?)
19:53 Finále na 800 m žien (Gajanová?)
20:13 Finále na 60 m cez prekážky žien (Čorejová?)
20:47 Finále štafety na 4 x 400 m žien (Slovensko?)
Kompletný program halových MS v atletike 2026 - finálové disciplíny
Piatok 20. marec:
Čas
Disciplína
Detail
11:40
Skok do výšky (ženy)
18:10
Vrh guľou (ženy)
19:35
Trojskok (muži)
21:22
Beh na 60 m (muži)
Sobota 21. marec:
Čas
Disciplína
Detail
11:55
Štafeta 4 x 400 m (mix)
12:15
Skok do výšky (muži)
18:25
Skok o žrdi (muži)
18:34
Beh na 400 m (muži)
19:04
Beh na 3000 m (ženy)
19:38
Trojskok (ženy)
19:22
Beh na 3000 m (muži)
20:40
Beh na 400 m (ženy)
21:02
Beh na 60 m cez prekážky (muži)
21:20
Beh na 60 m (ženy)
Nedeľa 22. marec:
Čas
Disciplína
Detail
10:20
Skok do diaľky (ženy)
11:30
Vrh guľou (muži)
17:55
Skok o žrdi (ženy)
18:38
Beh na 1500 m (muži)
18:50
Beh na 1500 m (ženy)
19:04
Skok do diaľky (muži)
19:35
Beh na 800 m (muži)
19:53
Beh na 800 m (ženy)
20:13
Beh na 60 m cez prekážky (ženy)
20:26
Štafeta 4 x 400 m (muži)
20:47
Štafeta 4 x 400m (ženy)