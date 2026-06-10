Sedemnásťročný zázrak šokoval Oslo. Warholm opäť padol, víťaza míle určila cieľová fotografia

O svetové výkony roka sa postarali na pretekoch Diamantovej ligy v Osle Američan Cooper Lutkenhaus na osemstovke (1:42,08 min), Etiópčan Addisu Yihune na pättisícke (12:47,62 min) a jeho krajanka Freweyni Hailuová na 3000 m (8:24,22 min).
Julien Alfredová zo Sv. Lucie triumfovala na stovke časom 10,76 s, keď mala nedovolenú podporu vetra.
Opäť bola fantastická Slovenka Emma Zapletalová, ktorá zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na stredajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 m prek. do cieľa prvá v čase 53,13 s.
VIDEO: Zostrihy z Osla
Olympijská šampiónka na stovke z Paríža Alfredová naznačila, že od nej v tejto sezóne možno očakávať kvalitnejšie výkony ako v minulej, poznačenej zranením.
Najkratší šprint vyhrala v čase, ktorý by bol svetový výkon roka, no v štatistikách nebude, keďže jej do chrbta fúkol silný vietor +3,2 m/s.
VIDEO: Alfredová triumfovala na stovke
Jamajčan Jordan Scott v tretej sérii trojskoku vyrovnal vlastné tohtoročné svetové maximum 17,66 m, no taktiež s nedovolenou podporou vetra +2,6 m/s.
Sedemnásťročný veľký talent stredných tratí Lutkenhaus sa k najlepšiemu výkonu sezóny na osemstovke dostal po mimoriadne vyrovnanom súboji s Keňanom Emmanuelom Wanyonyim.
Úradujúceho olympijského šampióna i majstra sveta zdolal o jedinú stotinu sekundy. Ešte dramatickejší súboj zviedli bežci na míli, prví dvaja si zapísali identický čas 3:48,21 min.
O triumfe Keňana Timothyho Cheruiyota rozhodla až cieľová fotografia, s druhým miestom sa musel zmieriť Američan Yared Nuguse.
VIDEO: Lutkenhaus vyhral na osemstovke
Yihune na päťtisícke predstihol o 11 stotín sekundy Birhanua Balewa z Bahrajnu, ktorému nestačil ani ázijský rekord 12:47,73.
Hailuová na tritisícke potvrdila pozíciu jednotky sezóny. Za dva roky starým rekordom mítingu Austrálčanky Georgie Griffithovej zaostala iba o dve stotiny sekundy.
Svetový rekordér v behu na 400 m prek. Karsten Warholm sa do tretice v sezóne musel zmieriť s prehrou s Alisonom dos Santosom.
VIDEO: Dos Santos v behu na 400 m prek. opäť vyhral nad Warholmom
Brazílčan ho zdolal aj na domácej pôde časom 46,89 s, Nór zaznamenal 47,40.
Míting Diamantovej ligy v Osle
Muži:
200 m: 1. Letsile Tebogo (Bot.) 19,84 s, 2. Sinesipho Dambile (JAR) 20,12, 3. Jereem Richards (Trin. a Tob.) 20,50
800 m: 1. Cooper Lutkenhaus (USA) 1:42,08 min - svetový výkon roka, 2. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:42,09, 3. Marco Arop (Kan.) 1:43,33
5000 m: 1. Addisu Yihune (Et.) 12:47,62 min - svetový výkon roka, 2. Birhanu Balew (Bahrajn) 12:47,73 - ázijský rekord, 3. Andreas Almgren (Švéd.) 12:48,61
400 m prek.: 1. Alison dos Santos (Braz.) 46,89 s, 2. Karsten Warholm (Nór.) 47,40, 3. Caleb Dean (USA) 48,22
Trojskok: 1. Jordan Scott (Jam.) 17,66 m, 2. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,59, 3. Yasser Triki (Alž.) 17,43
Žrď: 1. Kurtis Marschall (Austr.) 5,82 m, 2. Sondre Guttormsen (Nór.) 5,72, 3. Sam Kendricks (USA) 5,72
Ženy:
100 m: 1. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,76 s, 2. Amy Huntová (V. Brit.) 10,99, 3. Zoe Hobbsová (N. Zél.) 11,03
400 m: 1. Henriette Jägerová (Nór.) 49,52 s, 2. Lurdes Gloria Manuelová (ČR) 50,13, 3. Natalia Bukowiecka (Poľ.) 50,34
Míľa: 1. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:48,21 min, 2. Yared Nuguse (USA) 3:48,21, 3. Cameron Myers (Austr.) 3:48,35
3000 m: 1. Freweyni Hailuová 8:24,22 min - svetový výkon roka, 2. Likina Amebawová 8:25,15, 3. Senayet Getachewová (všetky Et.) 8:25,85
400 m prek.: 1. Emma Zapletalová (SR) 53,13, 2. Rushell Claytonová (Jam.) 53,50, 3. Jasmine Jonesová (USA) 54,09
Trojskok: 1. Davisleydi Velazcová (Kuba) 14,85 m, 2. Saly Sarrová (Sen.) 14,75, 3. Leyanis Perezová-Hernandezová (Kuba) 14,60
Guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,74 m, 2. Jessica Schilderová (Hol.) 20,11, 3. Sarah Mittonová (Kan.) 19,89
Oštep: 1. Jen C'-i (Čína) 67,11 m, 2. Sigrid Borgeová (Nór.) 61,92, 3. Adriana Vilagošová (Srb.) 61,33