Futbalisti Turecka úplne vyhoreli v ofenzíve. Austrália im ukázala perfektnú efektivitu

MS vo futbale 2026 - skupina D
Austrália - Turecko 2:0 (1:0)
Góly: 27. Irankunda, 75. Metcalfe
Rozhodcovia: Saez - Moreno, Urrego (všetci Ven.), ŽK: Akgün (Tur.)
Diváci: 52.497
Austrália: Beach - Italiano (74. Geria), Circati, Souttar, Burgess, Bos (83. Behich) - Metcalfe, O´Neill, Okon-Engstler (83. Irvine), Irankunda (61. Velupillay) - Toure (74. Yengi)
Turecko: Cakir - Celik (80. Müldür), Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yuksek (80. Ozcan), Calhanoglu - Güler, Kökcü (62. Akgün), Yilmaz (46. Yildiz) - Aktürkoglu (85. Gül)
Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 v D-skupine nad Tureckom 2:0.
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Triumf „Socceroos“ zariadili gólmi Nestory Irakunda a Connor Metcalfe. Dôležitou postavou bol brankár Patrick Beach, ktorý zneškodnil všetkých osem striel Turecka do priestoru brány.
Austrálčania odohrajú ďalší duel v piatok 19. júna v Seattli proti domácemu výberu USA (21.00 SELČ). Turecko sa stretne v sobotu od 05.00 SELČ s výberom Paraguaja v Santa Clare.
Austrálčania v prvom dejstve výborne bránili a čakali na brejkové situácie. Jednu z nich využil v 27. minúte Irankunda.
Nádeje tureckého výberu na zisk bodov zmaril Metcalfe, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky v 75. minúte.
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MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu Austrália - Turecko
I. polčas:
Turecko začalo duel s držaním lopty. Zároveň tým zisťovalo, že prekonať obranu Austrálie nebude jednoduché.
Zástupca z Oceánie sa snažil brániť v kompaktnom bloku a číhať na brejkové príležitosti.
Turci mali prvú šancu po dvadsiatich minútach, ale strela Kadiogluho preletela nad brvnom austrálskej brány.
Gólom sa neskončilo ani zakončenie Gülera a Austrálčania udreli z protiútoku. O´Neill vyslal dopredu Irankundu, ktorý prešprintoval defenzívu Turecka a prekonal brankára Cakira.
Po polhodine hry sa prvýkrát v stretnutí vyznamenal jeho náprotivok Beach, ktorý dostal prednosť v zostave pred skúsenejším Ryanom. Končekmi prstov dokázal vytlačiť tvrdú strelu Bardakciho na žrď.
II. polčas:
Austrálčanom gól pridal na sebavedomí a po necelých desiatich minútach druhého dejstva mohli viesť 2:0.
Hlavičku kapitána Souttara musel zneškodniť Cakir. Na opačnej strane opäť podržal svoj tím Beach, ktorý si poradil s priamym kopom Gülera.
Turecký tlak sa stupňoval, veľkú šancu mal Celik, ktorý však z uhla neprepálil Beacha.
Po nevyužití veľkej príležitosti opäť prišiel trest pre Turecko. Spoza šestnástky sa oprel do lopty Metcalfe a umiestnil ju k žrdi - 2:0.
Pred favoritom stála mimoriadne náročná úloha, zmazať dvojgólové manko v priebehu záverečnej štvrťhodiny.
Tutovku na zníženie mal krátko po góle Aktürkoglu, ale volejom z hranice malého vápna namieril iba do dobre postaveného Beacha.
Ten si poradil aj s nepríjemnou strelou Calhanogluho z priameho kopu a bol strojcom austrálskeho triumfu.
Tony Popovic, tréner Austrálie: „Som hrdý na skvelú skupinu mladých mužov. Víťazstvo je dielo celého kolektívu. Nasadenie Patricka Beacha ako brankárskej jednotky možno niekoho prekvapilo, no ja som mu od začiatku veľmi veril. Podal výnimočný výkon, v dôležitých momentoch predviedol skvelé zákroky."
Nestory Irankunda, strelec prvého austrálskeho gólu: „Je to neuveriteľné, splnil sa mi sen. Byť najmladší austrálsky strelec na MS je skvelý pocit. Chcem sa poďakovať tréneroci, realizačnému tímu i všetkým austrálskym fanúšikom za to, že nás podporovali."