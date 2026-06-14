    Austrália
    Austrália
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina D
    2 - 0
    1:0
    Turecko
    Turecko
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    Futbalisti Turecka úplne vyhoreli v ofenzíve. Austrália im ukázala perfektnú efektivitu

    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (35)
    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. jún 2026 o 07:56
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    Austrália dnes zdolala Turecko v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Austrália - Turecko 2:0 (1:0)

    Góly: 27. Irankunda, 75. Metcalfe

    Rozhodcovia: Saez - Moreno, Urrego (všetci Ven.), ŽK: Akgün (Tur.)

    Diváci: 52.497

    Austrália: Beach - Italiano (74. Geria), Circati, Souttar, Burgess, Bos (83. Behich) - Metcalfe, O´Neill, Okon-Engstler (83. Irvine), Irankunda (61. Velupillay) - Toure (74. Yengi)

    Turecko: Cakir - Celik (80. Müldür), Demiral, Bardakci, Kadioglu - Yuksek (80. Ozcan), Calhanoglu - Güler, Kökcü (62. Akgün), Yilmaz (46. Yildiz) - Aktürkoglu (85. Gül)

    Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 v D-skupine nad Tureckom 2:0.

    Triumf „Socceroos“ zariadili gólmi Nestory Irakunda a Connor Metcalfe. Dôležitou postavou bol brankár Patrick Beach, ktorý zneškodnil všetkých osem striel Turecka do priestoru brány.

    Austrálčania odohrajú ďalší duel v piatok 19. júna v Seattli proti domácemu výberu USA (21.00 SELČ). Turecko sa stretne v sobotu od 05.00 SELČ s výberom Paraguaja v Santa Clare.

    Austrálčania v prvom dejstve výborne bránili a čakali na brejkové situácie. Jednu z nich využil v 27. minúte Irankunda.

    Nádeje tureckého výberu na zisk bodov zmaril Metcalfe, ktorý sa presadil strelou spoza šestnástky v 75. minúte.

    Fotogaléria zo zápasu Austrália - Turecko na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Austrálčan Jordan Bos (5) a Zeki Celik (2) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Austrálie pred zápasom D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Turecka pred zápasom D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Nestory Irankunda (17) oslavuje gól počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    35 fotografií
    Tréner Austrálie Tony Popovic počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.V strede Nestory Irankunda oslavuje gól počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Austrálčan Mohamed Toure (9) a Abdulkerim Bardakci (14) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Austrálčan Mohamed Toure (9) a Abdulkerim Bardakci (14) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Vpravo Nestory Irankunda oslavuje gól počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Austrálčan Mohamed Toure (9) a Abdulkerim Bardakci (14) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Turek Arda Guler (8) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Vľavo Nestory Irankunda oslavuje gól počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Brankár Turecka Ugurcan Cakir (23) počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Turek Ismail Yuksek (16) a Mohamed Toure počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Fanúšikovia Turecko počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Fanúšikovia Turecko počas zápasu D-skupiny Austrália - Turecko na majstrovstvách sveta vo futbale.Australia's Mohamed Toure (9) and Tete Yengi (26) celebrate after the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players celebrate after the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Aiden O'Neill (13) challenges for the ball with Turkey's Deniz Gul (9) and Yunus Akgun (19) during the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Abdulkerim Bardakci (14) challenges for the ball with Australia's Tete Yengi (26) during the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21) pressures as Turkey's Ugurcan Cakir (23) grabs the ball during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)Players wince as Turkey's Ugurcan Cakir (23) kicks the ball away during second half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)Turkey's Ismail Yuksek (16) keeps his eye on the ball during second half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)Turkey's Ferdi Kadioglu (20) and Australia's Conor Metcalfe (8) vie for the header during first half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)Turkey's Hakan Calhanoglu (10) makes a tackle on Australia's Jordan Bos (5) during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)Australia's Nestory Irankunda (17) has a discussion with a referee during the first half of a World Cup Group D soccer match against Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP)Australia's Connor Metcalfe (center) celebrates with teammates after scoring their second goal during the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos (5) and Turkey's Hakan Calhanoglu (10) collide as they vie for the ball during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)Australia's Nestory Irankunda (17) celebrates after his goal against Turkey during the first half of a World Cup Group D soccer match against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP)Australia's Mohamed Toure (9) looks on as Turkey's Ismail Yuksek (16) and teammate Merih Demiral (3) collide during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)Australia's Connor Metcalfe (center) celebrates with teammates after scoring their second goal during the World Cup Group D soccer match between Australia and Turkey in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey head coach Vincenzo Montella walks off the field at the end of first half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)Australia's Jordan Bos (5) and Turkey's Merih Demiral (3) vie for control of the ball during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)Turkeyâ€šĂ„Ă´s Arda Guler (8) reacts after a missed shot on net during the first half of a World Cup Group D soccer match against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Timothy Matwey/The Canadian Press via AP)Turkey's Hakan Calhanoglu (10) tackles Australia's Jordan Bos (5) as they vie for the ball during second half group D World Cup soccer action in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    3
    TureckoTureckoTUR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Austrália - Turecko

    I. polčas:

    Turecko začalo duel s držaním lopty. Zároveň tým zisťovalo, že prekonať obranu Austrálie nebude jednoduché.

    Zástupca z Oceánie sa snažil brániť v kompaktnom bloku a číhať na brejkové príležitosti.

    Turci mali prvú šancu po dvadsiatich minútach, ale strela Kadiogluho preletela nad brvnom austrálskej brány.

    Gólom sa neskončilo ani zakončenie Gülera a Austrálčania udreli z protiútoku. O´Neill vyslal dopredu Irankundu, ktorý prešprintoval defenzívu Turecka a prekonal brankára Cakira.

    Po polhodine hry sa prvýkrát v stretnutí vyznamenal jeho náprotivok Beach, ktorý dostal prednosť v zostave pred skúsenejším Ryanom. Končekmi prstov dokázal vytlačiť tvrdú strelu Bardakciho na žrď.

    II. polčas:

    Austrálčanom gól pridal na sebavedomí a po necelých desiatich minútach druhého dejstva mohli viesť 2:0.

    Hlavičku kapitána Souttara musel zneškodniť Cakir. Na opačnej strane opäť podržal svoj tím Beach, ktorý si poradil s priamym kopom Gülera.

    Turecký tlak sa stupňoval, veľkú šancu mal Celik, ktorý však z uhla neprepálil Beacha.

    Po nevyužití veľkej príležitosti opäť prišiel trest pre Turecko. Spoza šestnástky sa oprel do lopty Metcalfe a umiestnil ju k žrdi - 2:0.

    Pred favoritom stála mimoriadne náročná úloha, zmazať dvojgólové manko v priebehu záverečnej štvrťhodiny.

    Tutovku na zníženie mal krátko po góle Aktürkoglu, ale volejom z hranice malého vápna namieril iba do dobre postaveného Beacha.

    Ten si poradil aj s nepríjemnou strelou Calhanogluho z priameho kopu a bol strojcom austrálskeho triumfu.

    Tony Popovic, tréner Austrálie: „Som hrdý na skvelú skupinu mladých mužov. Víťazstvo je dielo celého kolektívu. Nasadenie Patricka Beacha ako brankárskej jednotky možno niekoho prekvapilo, no ja som mu od začiatku veľmi veril. Podal výnimočný výkon, v dôležitých momentoch predviedol skvelé zákroky."

    Nestory Irankunda, strelec prvého austrálskeho gólu: „Je to neuveriteľné, splnil sa mi sen. Byť najmladší austrálsky strelec na MS je skvelý pocit. Chcem sa poďakovať tréneroci, realizačnému tímu i všetkým austrálskym fanúšikom za to, že nás podporovali."

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    1 - 1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    0 - 1
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    2 - 0
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026.
    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Turecka úplne vyhoreli v ofenzíve. Austrália im ukázala perfektnú efektivitu
    dnes 07:56
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026.
    Austrálčan Nestory Irankunda oslavuje gól do siete Turecka na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Turecka úplne vyhoreli v ofenzíve. Austrália im ukázala perfektnú efektivitu
    dnes 07:56
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    Domov»MS vo futbale 2026»Futbalisti Turecka úplne vyhoreli v ofenzíve. Austrália im ukázala perfektnú efektivitu