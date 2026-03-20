Američan triumfoval vo svetovom výkone roka. Predviedol sa aj Talian v trojskoku

Americký atlét Jordan Anthony (vpravo) víťazí vo finále v behu na 60 m na halových MS v poľskej Toruni.
TASR|20. mar 2026 o 22:27
Američanka Chase Jacksonová sa dočkala zlata v guli.

Americký atlét Jordan Anthony získal zlato v behu na 60 m na halových MS v poľskej Toruni vo svetovom výkone roka 6,41 s.

Najlepší výkon sezóny na svete predviedol v piatkovom finále aj Talian Andy Diaz Hernandez v trojskoku výkonom 17,47 m.

Dvadsaťjedenročný Anthony získal prvý cenný kov z globálneho podujatia. Už v semifinále si zlepšil osobák na 6,43 a vo finále sa ešte o dve stotinky zlepšil.

Striebro získal Jamajčan Kishane Thompson v osobnom maxime 6,45, keď bronzový Američan Trayvon Bromell za ním zaostal iba o dve tisíciny sekundy.

Diaz Hernandez potvrdil pozíciu favorita, keď na podujatie prišiel ako líder svetových tabuliek. Najlepší výkon predviedol hneď v prvej sérii a obhájil prvenstvo z minulého roka zo šampionátu v čínskom Nan-ťingu.

Američanka Chase Jacksonová sa dočkala zlata v guli, keď z halových MS už mala v zbierke jedno striebro a dva bronzy. Jej víťazný výkon mal hodnotu 20,14 zo štvrtej série a ako jediná sa dostala cez 20 m.

Halové MS v atletike

Muži

60 m: 1. Jordan Anthony (USA) 6,41 s - svetový výkon roka, 2. Kishane Thompson (Jam.) 6,45, 3. Trayvon Bromell (USA)6,45, 4. Jeremiah Azu (V. Brit.) 6,46, 5. Emmanuel Eseme (Kamerun) 6,58, 6. Taymir Burnet (Hol.) 6,61

trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,47 m - svetový výkon roka, 2. Jordan Scott (Jam.) 17,33, 3. Yasser Mohamed Triki (Alž.) 17,30, 4. Lazaro Martinez (Kuba) 17,14, 5. Jonathan Seremes (Fr.) 16,93, 6. Almir dos Santos (Braz.) 16,92

Ženy

výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 201 cm - vyrovnaný svetový výkon roka, 2. Nicola Olyslagersová (Aust.), Angelina Topičová (Srb.) a Julia Levčenková (Ukr.) všetky 199, 5. Maria Žodziková (Poľ.), 6. Louise Ekmanová (Švéd.) obe 193

guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,14 m, 2. Sarah Mittonová (Kan.) 19,78, 3. Axelina Johanssonová (Švéd.) 19,75, 4. Jessica Schilderová (Hol.) 19,63, 5. Yemisi Ogunleyeová (Nem.) 19,46, 6. Fanny Roosová (Švéd.) 18,96

