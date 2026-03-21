Slovák si v premiére vyrovnal osobný rekord. Na postup do semifinále to nestačilo

Peter Dávid
Peter Dávid
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 10:30
Obsadil vo svojom rozbehu šieste miesto časom 7,87 sekundy.

Slovenský reprezentant Peter Dávid nepostúpil na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni do semifinále 60 m prekážky.

Dvadsaťročný Slovák skončil pri svojej premiére na vrcholnom podujatí v rozbehu na šiestom mieste časom 7,87 sekundy, celkovo sa umiestnil na 41. pozícii.

Ďalej postupovali priamo prví traja z každého rozbehu a šesť najrýchlejších mimo priamych postupových pozícií. 

Fotogaléria z 2. dňa na halových MS v atletike 2026 (Gajanová, Dávid, Bendová, Korbová)
Patrizia Van Der Wekenová z Luxemburska (v strede), Lauren Royová z Írska (vľavo) a Viktória Korbová z Slovenska v rozbehu žien na 60 metrov
Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (druhá vľavo) a Audrey Werrová (vpravo) zo Švajčiarska počas semifinále behu na 800 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (tretia zľava) počas semifinále behu na 800 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Manuel Eitel z Nemecka (vpravo) a Teo Bastien z Francúzska súťažia v behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.
„Bolo to úžasné. Vôbec som nemal stres, čo je pre mňa zaujímavé. Ráno som vstal, tešil som sa celý deň na to. Až dnes som začal vnímať, že idem pretekať. Podľa mňa mi dosť pomohlo, že som býval so svojim trénerom a tak sme si nastavili režim. Urobili sme to, čo sme mali. Riskoval som, hlavne som si opakoval, že sa nejdem s nimi naháňať.

To by bola najväčšia blbosť. Išiel som v podstate voľne. Nábeh bol podľa mňa vynikajúci a vyrovnaný osobný rekord je pre mňa momentálne to najviac. Minulý týždeň v piatok sa mi stal taký malý úraz na tréningu, doteraz som v podstate poriadne netrénoval.

Viem, že mám ešte čas na vrcholné podujatie. Toto je pre mňa to najviac, pretože vyrovnaný osobný rekord na vrcholnom podujatí je potvrdením toho, že ide to dobrou cestou. Uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ uviedol Dávid v rozhovore pre STVR. 

Svojim časom v rozbehu vyrovnal zverenec trénera Michala Škvarku vlastný osobný rekord z 10. januára, ktorý dosiahol na podujatí v českej Ostrave.

Do Torune sa dostal na základe programu Svetovej atletiky, ktorý pomáha federáciám bez kvalifikovaného pretekára.

    Gajanová bola od úvodu semifinále štvrtá. Ani kvalitný finiš jej nestačil na finále
