Ukrajinec sa ako jediný v súťaži až do rozhodujúcej výšky nepomýlil. Bronz získala dvojica

Ukrajinský atlét Oleh Doroščuk počas skoku do výšky na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Ukrajinský atlét Oleh Doroščuk počas skoku do výšky na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 15:18
Získal druhé zlato na významnom podujatí.

Ukrajinský atlét Oleh Doroščuk triumfoval v skoku do výšky na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Zlato mu zabezpečil pokus na úrovni 230 cm, keď latku prekonal na prvý pokus.

Dvadsaťštyriročný Ukrajinec získal druhé zlato na významnom podujatí, pred rokom už triumfoval na halových ME v Apledoorne. Ako jediný sa v súťaži až do rozhodujúcej výšky nepomýlil.

Strieborný Erik Portillo z Mexika taktiež skočil 230, no až na tretí pokus, čím si zároveň zlepšil osobný rekord.

Bronz získali zhodným zápisom a výkonom 226 cm Jamajčan Raymond Richards a U Sang-hjok z Kórejskej republiky. 

Premiéru miešanej štafety na 4x400 m na podujatí poznačili pády a zrážky na odovzdávkach. Vyhli sa im Belgičania, ktorí zvíťazili s prehľadom v čase 3:15,60 min. 

