Čas ju prekvapil, formát finále sa jej nepáči. Zapletalová pred MS hovorí o medaile

V rebríčku tohtosezónnych výkonov jej patrí druhé miesto, aj keď “hladká” štvorstovka nie je jej dominantná disciplína.
EMMA ZAPLETALOVÁ patrí na halových majstrovstvách sveta v atletike 2026 k najväčším slovenským nádejám na medailu.
V poľskej Toruni sa predstaví okrem svojej disciplíny aj v štafete na 4x400 metrov, ktorá bude mať na takomto šampionáte premiéru.
Na mediálnom brífingu hovorila o svojich ambíciách, príprave či absencii jej veľkej súperky Femke Bolovej, ktorá zmenila súťažnú disciplínu.
Tešíte sa na MS, keďže toto prostredie už poznáte a v minulosti ste tam uspeli?
Áno. Je to pre mňa nová skúsenosť, keďže som na halovom šampionáte ešte nesúťažila. Tým, že nebežím svoju hlavnú disciplínu ale hladkú 400-ku, nepociťujem až taký veľký tlak.
Samozrejme, chcela by som uspieť, aj keď to bude náročné. Mám tam silné konkurentky, najmä špecialistky na túto trať.
Budem sa im to snažiť skomplikovať, nájsť si svoju cestu a finišovať podobne ako na posledných pretekoch, aby som dobehla na čo najlepšej pozícii.
Nechýbajú vám už prekážky?
Už sa na ne veľmi teším. Počas halovej sezóny som ich toľko nebehala. Po majstrovstvách sveta ma čaká týždeň voľna a následne odchádzame na sústredenie do Afriky, kde sa k prekážkam opäť vrátim.
Rozbehy sú v piatok o 11:00. Aký dlhý čas potrebujete na raňajky a rozcvičku? A čo hovoríte na to, že v jeden deň môžete bežať rozbehy aj semifinále?
Na rozcvičku potrebujem približne hodinu a v 'call roome' trávim ďalších 20 minút. Na štadióne mi stačí byť o 9:00, čo znamená raňajky okolo 8:00.
Hoci som túto sezónu väčšinou súťažila podvečer, skoršie vstávanie mi nerobí problém. Absolvovať dva behy v jeden deň bude pre mňa nová skúsenosť, ktorú som doteraz nezažila, ale cítim sa byť dobre pripravená.
Keďže podmienky sú pre všetky súperky rovnaké a každá budeme mať v nohách jeden rozbeh, verím, že to zvládnem. Dôležité bude medzi behmi dobre zregenerovať a načerpať sily.
Ako jediná zo slovenského tímu ste si tento rok vyskúšali halu v Toruni a dokonca ste tam vyhrali. Ako sa vám tam bežalo a ako na vás hala pôsobila?
Keďže som tam vyhrala, nemôžem povedať, že by sa mi bežalo zle. Hala v Toruni na mňa pôsobila veľmi dobre, je to veľký a kvalitný priestor.
Vyhovoval mi povrch aj sklon zákrut. Myslím si, že je to výborná hala, čo potvrdzuje aj to, že sa v nej koná takýto šampionát.
Ako si užívate halu, kde sú oblúky viac naklonené?
Beh v hale je úplne iný ako vonku. Po prvom kole všetky zbiehame do jednej dráhy, kde je náročné vybojovať si čo najlepšie miesto.
Verím, že skúsenosti, ktoré som túto sezónu nazbierala na viacerých pretekoch, teraz zúročím. Budem sa snažiť o kvalitný finiš a o to, aby som získala čo najlepšiu pozíciu a vybojovala medailu.
Fanúšikovia budú mať po vašej fantastickej minulej sezóne vysoké očakávania. Dodáva vám kvalitná príprava a dobré časy potrebný pokoj a sebavedomie?
Určite áno. Víťazstvá v Toruni a v Lievine, kde som dosiahla kvalitné výkony, mi potvrdili, že tréningy boli nastavené správne. Mám vďaka tomu väčšiu istotu a verím svojim schopnostiam.
Tréner ma vždy vie mentálne pripraviť tak, aby som zvládla každý beh aj očakávania okolia.
Snažím sa, aby mi tlak neprerástol cez hlavu, vyhýbam sa stresovým situáciám a podala čo najlepší výkon.
Vo výprave je z desiatich atlétov až deväť žien. Čo hovoríte na túto prevahu?
Ženská sila v našej atletike momentálne dominuje, čo je skvelé. Teším sa najmä z toho, že sa nám podarilo zložiť štafetu.
Je to výborná cesta aj do budúcna, spojiť sily a nepretekať sa len v individuálnych disciplínach. Bežať štafetu je niečo iné.
VIDEO: Reakcia šéftrénera a Zapletalovej
Ako hodnotíte prípravu? Vynechali ste halové majstrovstvá Slovenska, pomohlo vám to?
Vynechala som ich preto, že mi v Toruni pri jednom kroku trošku podlomilo v kolene a počas týždňa som v ňom nemala istotu.
Rozhodli sme sa neriskovať, keďže som tam mala bežať 200 metrov naplno. Radšej sme zvoľnili a venovali sa tréningu, čím som sa opäť dostala do pohody. Bolo to dobré rozhodnutie.
Vlani ste nehovorili o medaile, teraz ju otvorene spomínate. Znamená to, že si viac veríte?
Vzhľadom na dosiahnuté výkony si viac verím a dôverujem aj trénerovej príprave. Halová štvorstovka je do veľkej miery o taktike. Po medaile túžim, ale uvedomujem si, že to nie je automatické.
Čaká ma náročná cesta cez semifinále až do finále. To sa beží na dva behy, čo sa mi úplne nepáči. Som typ atlétky, ktorá získava pozície vo finiši.
Ak by bol druhý beh rýchlejší a ja by som bežala v tom pomalšom, nemala by som možnosť priamo súperiť s najlepšími.
Napriek tomu sa o medailu pokúsim zabojovať, pretože moje tohtoročné výkony ma radia do svetovej špičky. Ale budem to musieť na šampionáte potvrdiť.
Prekvapili vás vaše tohtoročné vynikajúce výsledky v hale, hoci nie ste špecialistka na hladkú štvorstovku?
Výkon 50,78 s ma prekvapil. Keby mi niekto pred sezónou povedal, že v hale pobežím takýto čas, neverila by som. Je to len dve stotiny sekundy od môjho osobného maxima vonku.
Pôvodne som odhadovala časy okolo 51 sekúnd, takže posun pod túto hranicu bol prekvapením.
Trúfate si tento čas na majstrovstvách ešte vylepšiť?
Rozdiel dvoch stotín je minimálny, bolo by super to prekonať. V analýze sme našli rezervy a veci, ktoré sa dajú spraviť lepšie. Na šampionáte to však bude o správne zvolenej taktike v každom jednom behu.
Šéftréner spomínal ambíciu postúpiť so štafetou do finále. Ako to vidíte vy?
Verím, že o finále môžeme zabojovať. V hale je štafeta špecifická pre zbiehanie a kontakty. Ak by šlo všetko podľa plánu, bol by to pre mňa už piaty beh na 400 metrov na šampionáte.
Bude to fyzicky náročné, ale s trénerom sme sa dohodli, že budem bežať len vtedy, ak budem fit a nebude mi hroziť zranenie.
Máme kvalitné náhradníčky, takže sa budeme rozhodovať situačne, ale ja by som bežala veľmi rada.
Je už určené vaše poradie v štafete? Budete finišmanka?
To zatiaľ neviem, tiež ma to zaujíma. Závisí to od taktiky a rozostavenia súperiek. Tréneri nás určite poskladajú tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.
Šampionát je blízko Slovenska. Prídu vás podporiť fanúšikovia alebo rodina?
Určite príde môj priateľ. Vždy ma poteší, keď v publiku vidím slovenskú vlajku. Podobne to bolo aj v Tokiu, kde som fanúšikov nečakala, ale počas víťazného kola som ich videla a počula. Každý fanúšik, či už priamo na štadióne alebo pri obrazovke, mi dodáva energiu navyše.
Aký je váš program po majstrovstvách sveta? Čaká vás ešte hala alebo už letná sezóna?
Týmito majstrovstvami sa halová sezóna končí. Potom ideme na trojtýždňové sústredenie v Afrike, na krátko prídem domov a zase odchádzam na kemp s trénerom do Belgicka. A potom sa začne sezóna vonku.
Máte už naplánované štarty v Diamantovej lige?
Ešte sa to rieši, ale vďaka úspechom na prekážkach mám teraz oveľa lepšiu pozíciu. Verím, že tento rok už nebudeme musieť do poslednej chvíle čakať na pozvánku, ale že organizátori budú mať sami záujem, aby som štartovala.
Ako vnímate absenciu vašej súperky Femke Bolovej, ktorá prešla na dlhšiu trať?
Nerozprávali sme sa o tom, ale bude mi na štarte chýbať. Má aj svetový rekord na 400 metrov v hale. Vždy som ju nasledovala a rada som sa s ňou pretekala. Je to však realita.
Pre mňa to znamená o jednu silnú súperku menej, ale ja sa sústredím na seba a na svoje výkony bez ohľadu na to, kto stojí vedľa mňa.