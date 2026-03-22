Slovenka tesne zaostala za osobným maximom. Bola výrazne najmladšia z aktérok

Slovenská reprezentantka Tereza Čorejová nepostúpila na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni do semifinále 60 m prekážky.
Časom 8,18 zaostala o jedenásť stotín za osobným maximom 8,07, ktoré tento rok hneď dvakrát – 21. februára a 7. marca – dosiahla vo Viedni.
Zverenka Petra Bottlíka v klube Naša atletika Bratislava skončila posledná ôsma v piatom zo šiestich rozbehov v Kujawsko-Pomorskej Arene. V celkovom hodnotení jej patrilo 41. miesto.
Dvadsaťročná bronzová medailistka zo 100 m prekážok na vlaňajších ME U23 v Bergene bola výrazne najmladšia z ôsmich aktérok svojho behu a tabuľkovo jej medzi nimi patrila siedma pozícia.
Ďalej išli vždy prvé tri a na záver ešte najlepších šesť ďalších podľa časov. Na malé „q“ napokon bolo treba aspoň 8,03.
Národný rekord momentálne zo zdravotných dôvodov pauzujúcej Viktórie Forster má hodnotu 8,01. Slovenský atletický zväz o tom informoval na Facebooku.