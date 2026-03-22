Slovenky vytvorili v štafete národný rekord. Zapletalová ju v závere potiahla do finále

Slovenské reprezentantky postúpili do finále štafety 4×400 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
V zložení Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová a Emma Zapletalová skončili Slovenky v prvom rozbehu na treťom mieste za favorizovanými Poľkami a Holanďankami.
Do večerného finále, ktoré o 20.47 h uzavrie celý program 21. HMS, postúpili Slovenky časom a celkovo ako piate v novom národnom halovom rekorde 3:29,87 min, ktorý je dokonca o 1,79 s lepší ako absolútny pod holým nebom z roku 2016.
Vynikajúco zvládla záverečný úsek Zapletalová, zo všetkých aktérok prvého rozbehu bola najrýchlejšia, keď jej namerali 50,46, teda čas lepší, ako je jej slovenský rekord 50,78.