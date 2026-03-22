Slovenky vytvorili v štafete národný rekord. Zapletalová ju v závere potiahla do finále

Fotogaléria (15)
Emma Zapletalová. (Autor: Jaroslav Svoboda)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 12:21
ShareTweet3

Dosiahli nový národný rekord časom 3:29,87 minúty.

Slovenské reprezentantky postúpili do finále štafety 4×400 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

V zložení Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová a Emma Zapletalová skončili Slovenky v prvom rozbehu na treťom mieste za favorizovanými Poľkami a Holanďankami.

Do večerného finále, ktoré o 20.47 h uzavrie celý program 21. HMS, postúpili Slovenky časom a celkovo ako piate v novom národnom halovom rekorde 3:29,87 min, ktorý je dokonca o 1,79 s lepší ako absolútny pod holým nebom z roku 2016.

VIDEO: Radosť Sloveniek a pocity po pretekoch

Vynikajúco zvládla záverečný úsek Zapletalová, zo všetkých aktérok prvého rozbehu bola najrýchlejšia, keď jej namerali 50,46, teda čas lepší, ako je jej slovenský rekord 50,78.

Fotogaléria z 3. dňa na halových MS v atletike 2026 (Čorejová)
Momentka zo štafety žien aj so Slovenskom 4x400 metrov.
Uziel Munoz z Mexika vo finále.
Jordan Geist z USA počas svojho pokusu.
Monae Nicholsová z USA vo finále ženského skoku do diaľky.
15 fotografií
Liemarvin Bonevacia z Holandska v rozbehu mužskej štafety 4 × 400 metrov.Christian Iguacel z Belgicka v rozbehu mužskej štafety 4 × 400 metrov.Agate de Sousaová z Portugalska vo finále ženského skoku do diaľky.Christian Iguacel z Belgicka počas odovzdávky.Momentka z mužskej štafety 4 X 400 metrov.Alysbeth Félix Boyerová z Portorika vo finále ženského skoku do diaľky.Sveva Gereviniová z Talianska, Kate O'Connorová z Írska a Anna Hallová z USA.Momentka zo štafety žien 4x400 metrov.Momentka zo štafety žien 4x400 metrov.Momentka zo štafety žien 4x400 metrov.Radosť Poliek po triumfe v rozbehu zo štafety žien 4x400 metrov.

Atletika

    Tereza Čorejová
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Slovenky vytvorili v štafete národný rekord. Zapletalová ju v závere potiahla do finále