Zapletalová sa pomalšie rozbiehala. Postup do semifinále si vybojovala skvelým finišom

Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
Fotogaléria (14)
Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 11:37
ShareTweet0

V rozbehu číslo 6 sa predstavila aj Daniela Ledecká, no obsadila nepostupovú štvrtú priečku.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do semifinále v behu na 400 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Športovkyňa roka 2025 a bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok obsadila v piatkových dopoludňajších rozbehoch s časom 51,70 s celkovo 6. miesto.

Zapletalová sa predstavila v piatom rozbehu a v jeho závere sa dokázala tesne prebojovať na postupovú druhú priečku za Fínku Mette Baasovú, ktorá zabehla nový národný rekord (51,42 s).

Ďalšia Slovenka v tejto disciplíne Daniela Ledecká s časom 53,13 s do semifinále nepostúpila.

V rozbehoch bola najrýchlejšia česká reprezentantka Lurdes Gloria Manuelová (51,08 s).

Semifinále behu na 400 m žien je na programe v piatok o 19.42 h.

Fotogaléria z 1. dňa na halových MS v atletike 2026 (Zapletalová, Ledecká, Gajanová)
Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.
Na snímke atléti sa rozcvičujú pred tréningom v rámci prípravy na Halové majstrovstvá sveta v atletike v meste Toruň v Poľsku 19. marca 2026.
14 fotografií
Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká počas rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke atlétka Julien Alfredová zo Svätej Lucie v Karibiku sa rozcvičuje počas tréningu pred halovými MS v meste Toruň v Poľsku 19. marca 2026.Na snímke americký atlét Khaleb McRae (v popredí vpravo) počas rozbehu mužov na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke americká atlétka Charity Hufnagelová počas finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke americký atlét Chris Robinson reaguje v cieli rozbehov mužov na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke austrálska atlétka Eleanor Pattersonová počas finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke srbská atlétka Angelina Topičová vo finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke česká atlétka Lurdes Gloria Manuelová počas rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.

V akcii bude počas prvého dňa podujatia aj Gabriela Gajanová, ktorá od 12.51 hod absolvuje rozbehy v disciplíne behu na 800.

Na 21. halovom svetovom šampionáte štartuje slovenská atletická reprezentácia v rekordnom 10-člennom zložení, pričom vo výprave figuruje až deväť žien.

Slovensko má zastúpenie výlučne v bežeckých disciplínach. MS vyvrcholia v nedeľu 22. marca.

Atletika

    dnes 13:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Zapletalová sa pomalšie rozbiehala. Postup do semifinále si vybojovala skvelým finišom