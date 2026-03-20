Zapletalová sa pomalšie rozbiehala. Postup do semifinále si vybojovala skvelým finišom

Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila do semifinále v behu na 400 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Športovkyňa roka 2025 a bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok obsadila v piatkových dopoludňajších rozbehoch s časom 51,70 s celkovo 6. miesto.
Zapletalová sa predstavila v piatom rozbehu a v jeho závere sa dokázala tesne prebojovať na postupovú druhú priečku za Fínku Mette Baasovú, ktorá zabehla nový národný rekord (51,42 s).
Ďalšia Slovenka v tejto disciplíne Daniela Ledecká s časom 53,13 s do semifinále nepostúpila.
V rozbehoch bola najrýchlejšia česká reprezentantka Lurdes Gloria Manuelová (51,08 s).
Semifinále behu na 400 m žien je na programe v piatok o 19.42 h.
V akcii bude počas prvého dňa podujatia aj Gabriela Gajanová, ktorá od 12.51 hod absolvuje rozbehy v disciplíne behu na 800.
Na 21. halovom svetovom šampionáte štartuje slovenská atletická reprezentácia v rekordnom 10-člennom zložení, pričom vo výprave figuruje až deväť žien.
Slovensko má zastúpenie výlučne v bežeckých disciplínach. MS vyvrcholia v nedeľu 22. marca.