    Fantastická Zapletalová kraľuje svojej disciplíne. V Diamantovej lige zavŕšila víťazný hetrik

    Emma Zapletalová zo Slovenska a Rushell Clayton z Jamajky v behu na 400 metrov cez prekážky žien počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Osle.
    Emma Zapletalová zo Slovenska a Rushell Clayton z Jamajky v behu na 400 metrov cez prekážky žien počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Osle. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
    Sportnet, TASR|10. jún 2026 o 21:40
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    Slovenka zatiaľ ovládla všetky preteky v tejto sezóne.

    Diamantová liga 2026 - Oslo

    Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:

    1.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    53,13 s

    2.

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,50 s

    3.

    Jasmine Jonesová

    USA

    54,09 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Osle v behu na 400 m prekážky v neoficiálnom čase 53,13 s.

    Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme.

    V Osle uspela v o niečo slabšej konkurencii, akú mala pred týždňom v talianskej metropole.

    VIDEO: Rozhovor so Zapletalovou po triumfe v Osle

    Na štarte nebola Američanka Anna Cockrellová, ktorá v oboch tohtoročných behoch na DL skončila druhá za slovenskou reprezentantkou a ani ďalšia Američanka, bývalá svetová rekordérka Dalila Muhammadová.

    VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej na Diamantovej lige v Osle

    Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd.

    O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá bola v Ríme i Rabate tretia.

    Na tretej priečke skončila časom 54,09 Američanka Jasmine Jonesová, strieborná z minuloročných MS v Tokiu. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny v DL s plným počtom 24 bodov.

    Som rada za tretie víťazstvo v Diamantovej lige. Dnes to nebolo jednoduché, bola zima a na štarte som to cítila. Teší ma však, že beh bol fajn. Čas je aj vzhľadom na to všetko super,“ povedala Zapletalová.

    Diamantová liga - 400 m prekážky

    Poradie po 3 zo 6 pretekov:

    1.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    24 b

    2.

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    19 b

    3.

    Anna Cockrellová

    USA

    14 b

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová zo Slovenska a Rushell Clayton z Jamajky v behu na 400 metrov cez prekážky žien počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Osle.
      Emma Zapletalová zo Slovenska a Rushell Clayton z Jamajky v behu na 400 metrov cez prekážky žien počas atletického mítingu Diamantovej ligy v Osle.
      Fantastická Zapletalová kraľuje svojej disciplíne. V Diamantovej lige zavŕšila víťazný hetrik
      dnes 21:40|8
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