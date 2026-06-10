Fantastická Zapletalová kraľuje svojej disciplíne. V Diamantovej lige zavŕšila víťazný hetrik

Diamantová liga 2026 - Oslo
Výsledky - beh žien na 400 m prekážky:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
53,13 s
2.
Rushell Claytonová
Jamajka
53,50 s
3.
Jasmine Jonesová
USA
54,09 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Osle v behu na 400 m prekážky v neoficiálnom čase 53,13 s.
Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme.
V Osle uspela v o niečo slabšej konkurencii, akú mala pred týždňom v talianskej metropole.
VIDEO: Rozhovor so Zapletalovou po triumfe v Osle
Na štarte nebola Američanka Anna Cockrellová, ktorá v oboch tohtoročných behoch na DL skončila druhá za slovenskou reprezentantkou a ani ďalšia Američanka, bývalá svetová rekordérka Dalila Muhammadová.
VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej na Diamantovej lige v Osle
Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd.
O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá bola v Ríme i Rabate tretia.
Na tretej priečke skončila časom 54,09 Američanka Jasmine Jonesová, strieborná z minuloročných MS v Tokiu. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny v DL s plným počtom 24 bodov.
Som rada za tretie víťazstvo v Diamantovej lige. Dnes to nebolo jednoduché, bola zima a na štarte som to cítila. Teší ma však, že beh bol fajn. Čas je aj vzhľadom na to všetko super,“ povedala Zapletalová.
Diamantová liga - 400 m prekážky
Poradie po 3 zo 6 pretekov:
1.
Emma Zapletalová
Slovensko
24 b
2.
Rushell Claytonová
Jamajka
19 b
3.
Anna Cockrellová
USA
14 b