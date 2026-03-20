Zapletalovej sen o medaile na MS sa rozplynul. Nenastúpila v semifinálovom behu

Fotogaléria (24)
Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 19:42
ShareTweet1

Zatiaľ nie je jasný dôvod absencie.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová nenastúpila na svoj semifinálový beh na 400 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Pri jej mene sa v štartovej listine objavila skratka DNS znamenajúca absenciu. Dráha číslo 3 zostala na štarte prázdna. Informoval o tom Slovenský atletický zväz.

„Išlo o zdravotnú indispozíciu, nie však zranenie. Emma sa do poslednej chvíle rozcvičovala. Uvidíme, ako sa bude cítiť v súvislosti s nedeľňajšou štafetou,“ informoval generálny sekretár Slovenského atletického zväzu (SAZ) Vladimír Gubrický pre oficiálnu webstránku SAZ.

Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.
Na snímke atléti sa rozcvičujú pred tréningom v rámci prípravy na Halové majstrovstvá sveta v atletike v meste Toruň v Poľsku 19. marca 2026.
24 fotografií
Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká počas rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke atlétka Julien Alfredová zo Svätej Lucie v Karibiku sa rozcvičuje počas tréningu pred halovými MS v meste Toruň v Poľsku 19. marca 2026.Na snímke americký atlét Khaleb McRae (v popredí vpravo) počas rozbehu mužov na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke americká atlétka Charity Hufnagelová počas finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke americký atlét Chris Robinson reaguje v cieli rozbehov mužov na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke austrálska atlétka Eleanor Pattersonová počas finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke srbská atlétka Angelina Topičová vo finále skoku do výšky na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke česká atlétka Lurdes Gloria Manuelová počas rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred rozbehom žien na 800 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke v strede slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas rozbehu žien na 800 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Angelina Topic, of Serbia, Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, Yuliia Levchenko, of Ukraine, and Nicola Olyslagers, of Australia, from left, pose for a winners photo with the mascot after the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Angelina Topic, of Serbia, Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, Yuliia Levchenko, of Ukraine, and Nicola Olyslagers, of Australia, from left, jump for a winners photo after the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Angelina Topic, of Serbia, Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, winner Yuliia Levchenko, of Ukraine, and Nicola Olyslagers, of Australia, from left, pose for a winners photo after the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Winner Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, left, celebrates with Yuliia Levchenko, of Ukraine, right, after the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, celebrates after winning the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, celebrates with the Ukraine flag after winning the women's high jump final at the World Athletics Indoor Championships in Torun, Poland, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)Na snímke americký atlét Kyle Garland počas vrhu guľou na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke holandský atlét Jeff Tesselaar počas vrhu guľou na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.

Športovkyňa roka 2025 a bronzová medailistka z MS 2025 na 400 m prekážok obsadila v piatkových rozbehoch časom 51,70 s celkovo 6. miesto.

Vo svojom piatom behu si zapísala 2. priečku a do semifinále postúpila priamo. V tejto sezóne na hladkej štvorstovke v hale zlepšila národný rekord na 50,78 s.

Atletika

    dnes 19:42|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Zapletalovej sen o medaile na MS sa rozplynul. Nenastúpila v semifinálovom behu