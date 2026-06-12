    Dvojnásobná majsterka sveta dostala dištanc. Dôvodom je pozitívny test na zakázanú látku

    Gudaf Tsegayová.
    Gudaf Tsegayová. (Autor: SITA/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 16:33
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    Liek Letrozol sa používa na liečbu rakoviny prsníka.

    Etiópska bežkyňa Gudaf Tsegayová dostala štvormesačný dištanc za dopingové previnenie.

    Dvojnásobná majsterka sveta a bronzová olympijská medailistka z Tokia mala pozitívny test na zakázanú látku letrozol. Jej sezóna sa tak predčasne skončila.

    Bývalá držiteľka halového svetového rekordu na 1500 m nepožiadala vopred o povolenie na užitie lieku zo zdravotných dôvodov.

    Letrozol sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien po menopauze a tiež aj na kontrolu účinkov užívania steroidov.

    Dvadsaťdeväťročná Tsegayová mala pozitívny test vlani v decembri. Keďže nepožiadala o výnimku, dostala štvormesačný zákaz činnosti.

    Suspendácia trvá do konca septembra a Etiópčanka sa tak už nepredstaví na žiadnom mítingu Diamantovej ligy a chýbať bude aj na MS v Budapešti.

    Bronzová medailistka z OH v Tokiu na 5000 m má na svojom konte titul majsterky sveta v roku 2022 na rovnakej vzdialenosti, ku ktorému o rok nato pridala zlato aj na 10.000 m.

    Darí sa jej aj v hale, kde je dvojnásobnou majsterkou sveta na 1500 m, pripomenula agentúra AP.

    Atletika

    Atletika

      Gudaf Tsegayová.
      Gudaf Tsegayová.
      Dvojnásobná majsterka sveta dostala dištanc. Dôvodom je pozitívny test na zakázanú látku
      dnes 16:33
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