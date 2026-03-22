Novozélanďan sa stal najúspešnejším v histórii. V diaľke získala Portugalčanka prvé zlato

Novozélandský guliar Tom Walsh získal na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni štvrtý titul a je najúspešnejším atlétom histórie v tejto disciplíne.
Vyhral výkonom 21,82 metra. Celkovo má z halových svetových šampionátov sedem medailí. Cenný kov získava nepretržite od roku 2014.
Majster sveta pod otvoreným nebom z roku 2017 Walsh sa posunul do čela v piatej sérii, keď výkonom 21,66 o dva centimetre prekonal lídra Jordana Geista z USA.
Na záver sa ešte o ďalších šestnásť centimetrov zlepšil a nadviazal na halové tituly z rokov 2016, 2018 a 2025. Za ním skončila dvojica Američanov, bronz za Geistom získal Roger Steen (21,49).
Diaľku vyhrala Agáta de Sousaová výkonom 692 cm. Dvadsaťpäťročná Portugalčanka zdolala o päť centimetrov Talianku Larissu Iapichinovú a získala prvé svetové zlato.
Zatiaľ boli jej najväčšími úspechmi európsky bronz z roku 2024 a vlaňajší titul z univerziády. Bronz vybojovala Natalia Linaresová z Kolumbie. Zostávajúce finálové disciplíny sa v Toruni uskutočnia večer.