Ukrajinská rekordérka nemala na MS konkurenciu. Trojica jej súperiek získalo striebro

Jaroslava Mahučichová oslavuje zisk zlata na halových MS v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, ČTK|20. mar 2026 o 13:32 (aktualizované 20. mar 2026 o 14:28)
Prvou zlatou medailistkou na halových MS sa stala Jaroslava Mahučichová.

Ukrajinská skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová získala zlatú medailu na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

V piatok síce neskočila halový svetový rekord, ale ako jediná prekonala latku vo výške 201 cm.

Druhú priečku si rovnakým výkonom 199 cm vybojovali spoločne Austrálčanka Nicola Olyslagersová, Srbka Angelina Topičová a Ukrajinka Julia Levčenková.

Svetová rekordérka dominovala a stala sa prvou držiteľkou zlata z 21. halového svetového šampionátu.

„Pred Toruňou som už mala kompletnú zbierku medailí z halových majstrovstiev sveta, ale keď som sem prišla, uvedomila som si, ako veľmi túžim po zlate.

Toruň je mesto, kam sa po začiatku vojny v našej krajine presťahovalo veľa Ukrajincov, ale veľmi ma prekvapilo, koľko fanúšikov sem prišlo, aby ma podporili. Bolo to úžasné,“ citovala Mahučichovú agentúra AFP.

Ukrajinka rovnako ako všetky favoritky postupovala súťažou bez opráv. Po tom, čo sa vedúca štvorica posunula na 201 centimetrov, Mahučichová ako jediná latku znova na prvý raz prekonala.

Potom si ešte nechala zvýšiť na rekord šampionátu 206 centimetrov, ale trikrát neuspela.

Už to nemohlo nič zmeniť na tom, že Mahučichová prvýkrát od olympijského zlata v Paríži 2024 vyhrala svetovú akciu.

Vlani síce triumfovala na halovom ME v Apeldoorne, ale potom bola na halovom i vonkajšom svetovom šampionáte bronzová.

