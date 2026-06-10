    Zapletalová môže zavŕšiť diamantový hetrik. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

    Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
    Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. jún 2026 o 09:35
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    Pozrite si nomináciu na finálový beh na 400 metrov cez prekážky na Diamantovej lige v Osle.

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v prestížnej Diamantovej lige.

    V stredu, 10. júna, sa uskutoční míting v Osle a Slovenka sa opäť predstaví v behu na 400 metrov cez prekážky. Štartovať bude v piatej dráhe.

    Práve v tejto disciplíne uspela Zapletalová na úvodných dvoch mítingoch Diamantovej ligy, počas ktorých vylepšila svoje maximum i svetový výkon roka. Momentálne ho drží s časom 52,58 sekúnd.

    Zapletalová sa o ďalšie vylepšenie pokúsi od 21.39 h (vysiela JOJ Šport naživo), keď je naplánovaný jej beh ako predposledná disciplína celého programu.

    Veľkou výhodou rodáčky z Nitry je, že na mítingu nebude jej najväčšia súperka Anna Cockrellová z USA. Američanka bola v tejto sezóne dvakrát druhá a vlani ju na MS odsunula Zapletalová na štvrté miesto.

    Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Americké farby bude hájiť jedine Jasmine Jonesová, ktorá má ako jedna z dvoch súperiek lepší osobný rekord ako Zapletalová (52,08 s). Tou druhou je Jamajčanka Rushell Claytonová, ktorej osobný rekord je 52,51 s.

    V tohtoročných osobných maximách však jednoznačne dominuje Zapletalová, ktorá sa ako jediná z jej súperiek v Osle dostala pod hranicu 53 sekúnd.

    Konkurentkou pre Slovenku bude rozhodne aj Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorej osobný rekord je 52,66 s. Ostatné pretekárky sa ešte vo svojej kariére nedostali pod hranicu 54 sekúnd.

    Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Diamantovej lige v Osle.

    Štartová listina behu na 400 m cez prekážky v Osle

    Dráha

    Meno

    Krajina

    Sezónne maximum

    Osobný rekord

    1

    Andrea Roothová

    Nórsko

    55,65 s

    55,65 s

    2

    Fatoumata Binda Diallová

    Portugalsko

    54,31 s

    54,31 s

    3

    Gianna Woodruffová

    Panama

    53,58 s

    52,66 s

    4

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,14 s

    52,51 s

    5

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    52,58 s

    52,58 s

    6

    Jasmine Jonesová

    USA

    53,92 s

    52,08 s

    7

    Amalie Iuelová

    Nórsko

    54,05 s

    54,05 s

    8

    Elisabeth Slettumová

    Nórsko

    56,06 s

    55,77 s

    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
      Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na mítingu Diamantovej ligy v Ríme 2026.
      Zapletalová môže zavŕšiť diamantový hetrik. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)
      dnes 09:35
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