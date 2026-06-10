Zapletalová môže zavŕšiť diamantový hetrik. Kto sú jej súperky a kde ju sledovať? (TV program)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová pokračuje vo svojom programe v prestížnej Diamantovej lige.
V stredu, 10. júna, sa uskutoční míting v Osle a Slovenka sa opäť predstaví v behu na 400 metrov cez prekážky. Štartovať bude v piatej dráhe.
Práve v tejto disciplíne uspela Zapletalová na úvodných dvoch mítingoch Diamantovej ligy, počas ktorých vylepšila svoje maximum i svetový výkon roka. Momentálne ho drží s časom 52,58 sekúnd.
Zapletalová sa o ďalšie vylepšenie pokúsi od 21.39 h (vysiela JOJ Šport naživo), keď je naplánovaný jej beh ako predposledná disciplína celého programu.
Veľkou výhodou rodáčky z Nitry je, že na mítingu nebude jej najväčšia súperka Anna Cockrellová z USA. Američanka bola v tejto sezóne dvakrát druhá a vlani ju na MS odsunula Zapletalová na štvrté miesto.
Americké farby bude hájiť jedine Jasmine Jonesová, ktorá má ako jedna z dvoch súperiek lepší osobný rekord ako Zapletalová (52,08 s). Tou druhou je Jamajčanka Rushell Claytonová, ktorej osobný rekord je 52,51 s.
V tohtoročných osobných maximách však jednoznačne dominuje Zapletalová, ktorá sa ako jediná z jej súperiek v Osle dostala pod hranicu 53 sekúnd.
Konkurentkou pre Slovenku bude rozhodne aj Panamčanka Gianna Woodruffová, ktorej osobný rekord je 52,66 s. Ostatné pretekárky sa ešte vo svojej kariére nedostali pod hranicu 54 sekúnd.
Pozrite si štartovú listinu behu na 400 m cez prekážky žien na Diamantovej lige v Osle.
Dráha
Meno
Krajina
Sezónne maximum
Osobný rekord
1
Andrea Roothová
Nórsko
55,65 s
55,65 s
2
Fatoumata Binda Diallová
Portugalsko
54,31 s
54,31 s
3
Gianna Woodruffová
Panama
53,58 s
52,66 s
4
Rushell Claytonová
Jamajka
53,14 s
52,51 s
5
Emma Zapletalová
Slovensko
52,58 s
52,58 s
6
Jasmine Jonesová
USA
53,92 s
52,08 s
7
Amalie Iuelová
Nórsko
54,05 s
54,05 s
8
Elisabeth Slettumová
Nórsko
56,06 s
55,77 s