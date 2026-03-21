Gajanová bola od úvodu semifinále štvrtá. Ani kvalitný finiš jej nestačil na finále

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 12:42
V závere sa dostala na tretiu priečku.

Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová nepostúpila do finále behu na 800 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

V treťom semifinálovom behu finišovala na tretej pozícii časom 2:00,49 min., za postupovou métou zaostala o jednu sekundu a tri stotiny.

Celkovo ju klasifikovali na deviatom mieste. Do finále postupovali priamo z každého semifinále atlétky na prvých dvoch miestach. 

„Ja som spokojná s tým, čo som robila v tom behu. To bola aj moja koncentrácia, na čo som sa sústredila, aby som si ustrážila behy a dobre v nich reagovala. Možno to teraz nebolo úplne ideálne z pohľadu, že som mohla byť ešte bližšie k prvým bežkyniam.

Robila som, čo sa dalo. Nestačilo to. Je to hala, do finále ide iba šesť najlepších. Ja som deviata. Verím, že môj čas ešte príde,“ vyjadrila sa Gajanová pre STVR. Pri svojej premiére na tomto podujatí zabehla štvrtý najlepší čas kariéry v hale.

Dvadsaťšesťročná Gajanová sa držala po celý čas v kontakte s najlepšími, no ani silný finiš v poslednom kole napokon nestačil na účasť v šesťčlennom boji o cenné kovy.

Slovenka nebola ďaleko za svojim halovým sezónnym maximom, ktoré má hodnotu 1:59,85 min. 

