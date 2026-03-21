Bendová nestačila na svoje súperky. Lepší čas mala Korbová, no na postup to nestačilo

Slovenské reprezentantky Ema Bendová a Viktória Korbová sa nepredstavia v semifinále behu na 60 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
- ONLINE: 2. deň na halových MS v atletike 2026 dnes (Toruň)
- Program a výsledky halových MS v atletike 2026
Bendová skončila v prvom rozbehu s časom 7,51 sekundy na siedmej pozícii, celkovo ju klasifikovali na 46. priečke.
Korbová sa umiestnila v druhom rozbehu časom 7,41 sekundy na šiestom mieste a celkovo bola 39. Ďalej postupovali priamo prvé tri atlétky z každého rozbehu a tri najrýchlejšie mimo priamych postupových pozícií.
Korbová bola tabuľkovou slovenskou líderkou v tejto disciplíne, v príprave na halový svetový šampionát si vytvorila viacero osobných rekordov a Toruň bola jej premiérou na vrcholnom ženskom podujatí.
Za maximom na 60 m zaostala o osem stotín sekundy. „Štafeta je stále moja priorita. To, že som sa mohla predstaviť na 60 m, je pre mňa extrémnym zadosťučinením za celú robotu, ktorú sme urobili s trénerom.
Nebola tam nervozita, chcela som si to čo najviac užiť, aby sa mi dobre bežalo a čo najviac navnímala atmosféru. Myslím si, že sa mi to podarilo,“ vyjadrila sa Korbová v rozhovore pre STVR.
Debutantka Bendová nenadviazala na januárový osobný rekord, prioritne totiž uzatvorila halovú sezónu po národnom šampionáte v Ostrave. Napokon si otestovala svoje schopnosti v konkurencii najlepších atlétok sveta.
„Určite bola nervozita, ja som asi vždy nervózna. Veľmi som sa tešila, bolo to niečo úplne iné. Možno tá nervozita bola aj vidieť na štarte. Možno som sa trochu bála, na základe toho, čo sa stalo na majstrovstvách Slovenska. Myslím si, že s tým, čo som mala natrénované, tak to bolo okej,“ zhodnotila Bendová svoje vystúpenie na 60 m.