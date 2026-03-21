Bendová nestačila na svoje súperky. Lepší čas mala Korbová, no na postup to nestačilo

Patrizia Van Der Wekenová z Luxemburska (v strede), Lauren Royová z Írska (vľavo) a Viktória Korbová z Slovenska v rozbehu žien na 60 metrov.
Fotogaléria (13)
Patrizia Van Der Wekenová z Luxemburska (v strede), Lauren Royová z Írska (vľavo) a Viktória Korbová z Slovenska v rozbehu žien na 60 metrov.
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 11:20
ShareTweet1

Vo svojom rozbehu skončila na poslednom siedmom mieste.

Slovenské reprezentantky Ema Bendová a Viktória Korbová sa nepredstavia v semifinále behu na 60 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Bendová skončila v prvom rozbehu s časom 7,51 sekundy na siedmej pozícii, celkovo ju klasifikovali na 46. priečke.

Korbová sa umiestnila v druhom rozbehu časom 7,41 sekundy na šiestom mieste a celkovo bola 39. Ďalej postupovali priamo prvé tri atlétky z každého rozbehu a tri najrýchlejšie mimo priamych postupových pozícií. 

VIDEO: Bendová a Korbová po rozbehoch

Korbová bola tabuľkovou slovenskou líderkou v tejto disciplíne, v príprave na halový svetový šampionát si vytvorila viacero osobných rekordov a Toruň bola jej premiérou na vrcholnom ženskom podujatí.

Fotogaléria z 2. dňa na halových MS v atletike 2026 (Gajanová, Dávid, Bendová, Korbová)
Patrizia Van Der Wekenová z Luxemburska (v strede), Lauren Royová z Írska (vľavo) a Viktória Korbová z Slovenska v rozbehu žien na 60 metrov
Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (druhá vľavo) a Audrey Werrová (vpravo) zo Švajčiarska počas semifinále behu na 800 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (tretia zľava) počas semifinále behu na 800 m na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.
Manuel Eitel z Nemecka (vpravo) a Teo Bastien z Francúzska súťažia v behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.
13 fotografií
Simon Ehammer zo Švajčiarska počas behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.Manuel Eitel z Nemecka (v strede) a Teo Bastien z Francúzska sa rozcvičujú pred štartom behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.Simon Ehammer zo Švajčiarska počas behu.Simon Ehammer zo Švajčiarska reaguje po behu.Trey Cunningham z USA v behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.Jakub Szymański z Poľsk v behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.Jerome Campbell z Jamajky v behu na 60 metrov cez prekážky v sedemboji.Keely Hodgkinsonová z Veľkej Británe v semifinále behu žien na 800 metrov.Keely Hodgkinsonová z Veľkej Británe v semifinále behu žien na 800 metrov.

Za maximom na 60 m zaostala o osem stotín sekundy. „Štafeta je stále moja priorita. To, že som sa mohla predstaviť na 60 m, je pre mňa extrémnym zadosťučinením za celú robotu, ktorú sme urobili s trénerom.

Nebola tam nervozita, chcela som si to čo najviac užiť, aby sa mi dobre bežalo a čo najviac navnímala atmosféru. Myslím si, že sa mi to podarilo,“ vyjadrila sa Korbová v rozhovore pre STVR. 

Debutantka Bendová nenadviazala na januárový osobný rekord, prioritne totiž uzatvorila halovú sezónu po národnom šampionáte v Ostrave. Napokon si otestovala svoje schopnosti v konkurencii najlepších atlétok sveta.

„Určite bola nervozita, ja som asi vždy nervózna. Veľmi som sa tešila, bolo to niečo úplne iné. Možno tá nervozita bola aj vidieť na štarte. Možno som sa trochu bála, na základe toho, čo sa stalo na majstrovstvách Slovenska. Myslím si, že s tým, čo som mala natrénované, tak to bolo okej,“ zhodnotila Bendová svoje vystúpenie na 60 m. 

Atletika

    Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová.
    Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová.
    dnes 12:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Bendová nestačila na svoje súperky. Lepší čas mala Korbová, no na postup to nestačilo