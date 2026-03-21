Česko má majsterku sveta v Zapletalovej disciplíne. Poľsko videlo aj svetový rekord

Česká atlétka Lurdes Gloria Manuel je halovou majsterkou sveta v behu na 400 metrov. V disciplíne pôvodne štartovala aj Slovenka Emma Zapletalová.
Na šampionáte v Toruni si zlepšila osobný rekord o ďalšie dve desatiny na 50,76 sekundy a po ôsmich rokoch ukončila české čakanie na medailu z halových svetových šampionátov.
Nadviazala na Pavla Masláka, ktorý svoje tretie halové svetové zlato rovnako v behu na 400 metrov získal v roku 2018 v Birminghame.
Na halové MS prišla s osobným rekordom 51,03 a na šampionáte ho stlačila hlboko pod 51 sekúnd. Triumfovala pred Poľkou Nataliou Bukowieckou (50,83) a tréningovou kolegyňou Holanďankou Lieke Klaverovou (51,02).
Na halovom MS triumfovala ako tretia česká atlétka v histórii. Pred ňou to dokázali polkárka Ľudmila Formanová v roku 1999 a tyčkarkarka Pavla Hamáčková v roku 2001.
Švajčiar Simon Ehammer vytvoril nový svetový rekord v sedemboji s hodnotou 6670 bodov. Prekonal tak výkon 6645, ktorý v roku 2012 v Istanbule dosiahol Američan Ashton Eaton.
Švajčiar na ceste za historickým maximom triumfoval v štyroch disciplínach. Zažiaril najmä na 60 m prek., na ktorých časom 7,52 s vytvoril nový najlepší výkon histórie medzi viacbojármi.
Zvíťazil aj na šesťdesiatke (6,69 s), v diaľke (815 cm) a v žrdi (530 cm). K tomu pridal v guli 14,87 m, vo výške 202 cm a na tisícke 2:41,04 min.
Ehammer pridal do zbierky druhé zlato z halových MS. Triumfoval aj pred dvoma rokmi v Glasgowe, z Belehradu 2022 má striebro. Na pódiu ho doplnili dvaja Američania, Heath Baldwin (6337 b) a Kyle Garland (6245 b).
Halové MS v atletike 2026 - výsledky
Muži:
sedemboj: 1. Simon Ehammer (Švajč.) 6670 b. - svetový rekord, 2. Heath Baldwin 6337, 3. Kyle Garland (obaja USA) 6245, 4. Vilém Stráský (ČR) 6188, 5. Jente Hauttekeete (Belg.) 6049, 6. Teo Bastien (Fr.) 6004
400 m: 1. Morales Williams (Kan.) 44,76, 2. M. McRae (USA) 45,03, 3. Richardsová (Rus.) 45,39,...5. Horák (ČR) 45,70.
3000 m: 1. Kerr (Brit.) 7: 35,56, 2. J. Hocker (USA) 7:35,70, 3. Schrub (Fr.) 7:35,71.
60 m prekážky: 1. Szymaňski (Poľ.) 7,40, 2. M. Llopis (Šp.) 7,42, 3. Cunningham (USA) 7,43.
Výška: 1. Doroščuk (Ukr.), 2. Portillo (Mex.) obaja 230,3. U Sang-hjo (Kórea) a Richards (Jam.), ...6. Štefela (ČR) všetci 226.
Skok o žrdi: 1. Duplantis (Švéd.) 625, 2. M. Karalis (Gréc.) 605,3. Marschall (Austr.) 600,...12. Holý (ČR) 550.
Ženy:
60 m: 1. Dossová (It.) 7,00, 2. M. Searsová (USA), 3. Alfredová (Sv. Lucie) obe 7,03.
400 m: 1. Manuel (ČR) 50,76, 2. Bukurešť (poľ.) 50,83, 3. J. Klaverová (Niz.) 51,02.
3000 m: 1. Battocletiová (It.) 8: 57,64, 2. M. Mackayová (USA) 8:58,12, 3. Hullová (Austr.) 8: 58, 18.
Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,95, 2. Rojasová (Von.) 14,86, 3. Sarrová (Sen.) 14, 70.
Miešaná štafeta na 4x400 m: 1. Belgicko (Sacoor, Hanssensová, Watrin, Ponetteová) 3:15,60, 2. Španielsko (Fernandezová, Sevillaová, García, Hervasová) 3:16,96, 3. Poľsko (Duszyński, Grycová, Karolewski, Šwietá-Erseticová) 3:17,44.