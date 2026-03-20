Gajanovú nerozrušil ani mierny kontakt. V rozbehu predviedla parádny finiš a priamo postúpila

Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 13:12
V rozbehu číslo 5 obsadila postupové druhé miesto.

Slovenská atlétka Gabriela Gajanová postúpila do semifinále v behu na 800 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni.

Gajanová napriek miernemu kontaktu približne v strede pretekov finišovala druhá v piatom rozbehu a s časom 2:00,08 min obsadila celkovo tretiu priečku.

Najrýchlejšia v rozbehoch bola Talianka Eloisa Coirová (1:59,87) Semifinále je na programe v sobotu o 12.22 h.

Fotogaléria z 1. dňa na halových MS v atletike 2026 (Zapletalová, Ledecká, Gajanová)
Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.
Na snímke atléti sa rozcvičujú pred tréningom v rámci prípravy na Halové majstrovstvá sveta v atletike v meste Toruň v Poľsku 19. marca 2026.
Na snímke vľavo slovenská atlétka Emma Zapletalová v cieli rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká sa pripravuje na štart na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Daniela Ledecká počas rozbehu žien na 400 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová pred rozbehom žien na 800 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.Na snímke v strede slovenská atlétka Gabriela Gajanová počas rozbehu žien na 800 m na halových MS v meste Toruň v Poľsku 20. marca 2026.

Gajanová tak mohla svoje piatkové vystúpenie hodnotiť s úsmevom.

„Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že som mala dobrú pozíciu a vytrvalo som čakala až do posledných metrov, aby som zaútočila finišom.

Vyšlo to na priame postupové miesto, takže sa teším. Taktika bola počúvať svoju intuíciu. Pri zbiehaní do druhého kola som sa trošku obila, ale nevyviedlo ma to až tak z miery.

Na osemstovke sa niečo takéto môže udiať, takže som sa opäť vedela vrátiť do prítomného momentu a bojovala som,“ povedala pre Slovenský atletický zväz.

Na 21. halovom svetovom šampionáte štartuje slovenská atletická reprezentácia v rekordnom desaťčlennom zložení, pričom vo výprave figuruje až deväť žien.

Slovensko má zastúpenie výlučne v bežeckých disciplínach. Halové MS vyvrcholia v nedeľu 22. marca.

