Hviezdny Larkin chce zmenu, zišiel by sa Montrealu. Päť klubov, kde by ho Detroit mohol vymeniť

Hokejový kapitán Detroitu Red Wings, Dylan Larkin, požiadal po 11 sezónach v klube o výmenu.
Informoval o tom kanadský insider Elliotte Friedman.
Larkin je zrejme nespokojný s dianím v klube, ktorý už desať rokov nepostúpil do play-off. Navyše, v minulosti mal aj drobné nedorozumenia s generálnym manažérom Steveom Yzermanom.
29-ročný Američan sa narodil v meste Waterford Township v Michigane, približne 40 minút autom od arény v Detroite.
Hokejovo tam vyrastal, hral na univerzite a neskôr sa v NHL stal kapitánom svojho domovského tímu.
Všetko to znelo ako zo sna, ale úspech neprichádzal. Larkin chce teraz zmenu.
Za Detroit hral v play-off len vo svojej prvej sezóne, odvtedy Red Wings nepostúpili ani raz z desiatich pokusov.
V základnej časti NHL má Larkin za sebou už 808 duelov, v ktorých získal 643 bodov. V play-off odohral len päť stretnutí.
Larkin patrí medzi najlepších centrov NHL a s určitosťou o neho bude veľký záujem.
Líder Detroitu získal v uplynulej sezóne 67 bodov v 74 dueloch a v Miláne s americkým výberom vyhral olympijské zlato.
Momentálne je vo štvrtom roku svojho osemročného kontraktu, ktorý mu vynáša 8,7 milióna dolárov ročne.
Vo svojej zmluve má plnú klauzulu o nevymeniteľnosti, takže sám môže rozhodnúť, či svoju prípadnú výmenu odsúhlasí alebo nie.
Aby sa trejd mohol uskutočniť, musí dávať zmysel aj pre samotný klub. Cena za Larkina nebude malá a Yzerman ho nenechá odísť len tak.
Na trhu voľných hráčov nie je tento rok veľa centrov do prvých útokov. O to väčší záujem môžu mužstvá prejaviť o skúseného olympijského šampióna.
V tomto článku sa pozrieme na päť destinácií, kde by mohol zamieriť, resp. kde by to dávalo zmysel.
Minnesota Wild
Minnesota potrebuje centra ako soľ. Zháňali ho už počas minulej sezóny, nepodarilo sa.
Bolo by prekvapením, ak by sa nezapojili do boja o Larkina.
Američan je dobrý priateľ s Quinnom Hughesom a dobre ho pozná aj manažér mužstva, Bill Guerin, ktorý bol zároveň generálnym manažérom amerického tímu počas ZOH.
Práve center je najdôležitejší chýbajúci kus v tíme Wild. Počas play-off sa im zranil Eriksson Ek a v strede tak hrali Hartman, Yurov, McCarron a Sturm. To určite nestačí, ak chcú bojovať o Stanley Cup.
Montreal Canadiens
Jedna z najväčších potrieb Montrealu je druhý center. Larkin dokáže kvalitne plniť rolu prvého centra, ale dvojička Suzuki – Larkin by Montreal okamžite zaradila medzi tímy s najlepším obsadením na pozíciách prvých dvoch centrov.
Ruský krídelník Demidov si počas sezóny musel zvyknúť na to, že v druhom útoku hrával s rôznymi spoluhráčmi – Kapanenom, Evansom či Newhookom. Ani jeden z nich si však z dlhodobého hľadiska nedokázal zastať rolu druhého centra.
Ponuka za Larkina by musela byť veľmi dobrá, aby ho Red Wings poslali k divíznemu rivalovi.
Los Angeles Kings
Hladký prechod z éry Kopitara? Los Angeles v posledných rokoch nemuseli riešiť otázku prvého centra. Bol ním kapitán Anže Kopitar.
Ten však po uplynulej sezóne ukončil kariéru. Kings sa síce posilnili na krídle, keď prišiel Panarin, ale center im stále chýba.
Do väčšej roly dorastá Byfield, ale práve typ hráča ako Larkin by im pasoval.
Philadelphia Flyers
Philadelphia mala výborný záver základnej časti a prebojovala sa do play-off. Tímu však k úspechu chýba ešte veľa kúskov.
V kádri je veľký potenciál v podobe mladých hráčov a príchod Larkina by mohol celý proces urýchliť. V mužstve Flyers potrebujú zodpovedného centra, čím by zľahčili rolu kreatívneho Trevora Zegrasa.
V play-off hral ako prvý center aj Dvorak, ktorý je však platnejší v role centra strednej šestky.
Philadelphiu síce čakajú v lete podpisy zmlúv s viacerými hráčmi, ale spomedzi tímov v tomto článku má najviac priestoru pod platovým stropom.
Buffalo Sabres
Jeden z najkrajších príbehov sezóny napísalo Buffalo, ktoré bude chcieť stavať na tomto úspechu.
Prvým centrom Sabres bol väčšinu času hviezdny Tage Thompson, ktorý však hrá aj na krídle a zdalo sa, že mu to vyhovuje viac.
Ďalšia voľba do stredu zostavy je Josh Norris, ktorý je však v elitnom tíme hráčom skôr do strednej šestky ako do prvého útoku.
Príchod Larkina by tak mohol znamenať ďalšiu spoluprácu zo zlatého olympijského tímu. S Thompsonom zažili spoločný úspech v treťom útoku počas milánskych hier.
Opäť sa však jedná o divízneho rivala na vzostupe, čo sa Detroitu nemusí páčiť.
O Larkina bude záujem naprieč celou NHL.
Azda každý tím si nájde dôvod, prečo by ho rád angažoval. V San Jose by mohol vytvoriť dvojičku so Celebrinim, v Bostone by vedel vzpružiť útok Pastrňáka a v New Jersey by možno mohol výmenou za Hischiera občerstviť vzduch.