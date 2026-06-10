VIDEO: Finálová séria je opäť vyrovnaná. Dvojgólový hrdina rozhodol v páde

NHL - 4. zápas finále play-off
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Góly: 8. Stone (Theodore, McNabb), 25. W. Karlsson (Andersson, Marner), 38. Howden (Sissons, W. Karlsson) – 2. Stankoven (Chatfield, Blake), 4. Blake (Hall, Ehlers), 13. Staal (Gostisbehere, Sebastian Aho), 47. Staal (Ehlers), 60. Ehlers
Brankári: Hart - Bussi, strely na bránku: 20:28
Vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin - Stone, Eichel, Barbašov - Marner, Karlsson, Howden - Dorofejev, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, Smith
Carolina: Bussi - Chatfield, Slavin, Walker, Miller, Nikišin, Gostisbehere - Martinook, Aho, Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Jarvis, Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, Carrier
/stav série: 2:2/
Hokejisti Caroliny zvládli štvrtý duel finále Stanley Cupu a na ľade Vegas zvíťazili 5:3. Stav série je tak vyrovnaný 2:2.
Hurricanes postavili základ úspechu už v prvých minútach. Po 66 sekundách sa presadil Stankoven a vo štvrtej minúte zvýšil Blake.
Vegas znížili po samostatnom prieniku kapitána Stonea, na jeho gól však v presilovke kontroval kapitán hostí Staal.
Ten sa presadil v každom dueli finálovej série.
Golden Knights znížili na 2:3 v úplnom závere prvej tretiny, ale časomiera nakoniec ukázala, že McNabb skóroval až po siréne. Domáce mužstvo tak po 20 minútach prehrávalo o dva góly.
Carolina bola aktívnejšia a na strely viedla po prvej časti hry 14:6.
VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu Vegas - Carolina
Rovnako ako v treťom zápase však druhá tretina patrila hráčom Vegas. Vďaka gólom Karlssona a Howdena vyrovnali na 3:3. Druhý menovaný si upevnil pozíciu najlepšieho strelca play-off a svoju bilanciu vylepšil už na číslo 14.
Na výhru to však nestačilo. V 47. minúte stretnutia strelila Carolina rozhodujúci gól po kurióznej situácii.
Jarvis sa ocitol sám pred bránou, ale neskóroval, puk sa odrážal medzi hráčmi a Ehlers ho posunul do predbránkového priestoru. Tam bol kapitán Staal, ktorý sa snažil puk zasiahnuť, ale stratil balans, v páde ho však predsa trafil bekhendom.
Brankár Hart na puk nedosiahol a práve tento zásah bol nakoniec víťazný.
VIDEO: Víťazný gól kapitána Staala proti Vegas
37-ročný kapitán Canes zaznamenal už svoj piaty gól v tohtoročnom finále Stanley Cupu. S dvoma gólmi v zápase sa stal tretím najstarším hráčom, ktorý vo finálovom dueli strelil viac ako jeden gól.
Ako prvý kapitán v histórii sa zároveň presadil v štyroch zápasoch finále v rade.
V závere stretnutia zvýšil na konečných 5:3 pre Carolinu do prázdnej brány Ehlers. Dánsky útočník si vo štvrtom zápase pripísal tri body.
Caroline pomohol k výhre 18 zákrokmi brankár Brandon Bussi, pre ktorého to bol vôbec prvý štart v play-off zápase v kariére.
27-ročný Američan sa stal len desiatym brankárom, ktorý si svoj debut vo vyraďovacej časti pripísal vo finále Stanley Cupu.
Jednotka z predchádzajúcich duelov, Frederik Andersen, bol len zdravým náhradníkom.
Piaty zápas série je na programe v Raleigh v noci na piatok.