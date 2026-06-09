Irán neodohrá generálku na majstrovstvá sveta. Súper z dohodnutého zápasu vycúval

Štvrtkový prípravný zápas iránskej futbalovej reprezentácie pred blížiacimi sa MS 2026 proti Grenade v mexickej Tijuane zrušili.
Predstavitelia karibskej krajiny oznámili, že nevycestujú do dejiska duelu argumentujúc nedostatočnou pripravenosťou národného tímu. Informovala o tom agentúra DPA.
Irán tak neodohrá už druhé plánované stretnutie. Súboj proti Portoriku zrušili po tom, ako sa reprezentanti Iránu dostali do vojenského konfliktu s USA a futbalový tím musel svoj predšampionátový kemp rozložiť v Mexiku.
Irán sa na turnaji predstaví v základnej G-skupine spoločne s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom.
Program Iránu na MS vo futbale 2026
Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body