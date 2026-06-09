    Irán neodohrá generálku na majstrovstvá sveta. Súper z dohodnutého zápasu vycúval

    Futbalisti Iránu na tréningu
    Futbalisti Iránu na tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 20:08
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    Irán prišiel už o druhé plánované stretnutie.

    Štvrtkový prípravný zápas ﻿iránskej futbalovej reprezentácie pred blížiacimi sa MS 2026 proti Grenade v mexickej Tijuane zrušili.

    Predstavitelia karibskej krajiny oznámili, že nevycestujú do dejiska duelu argumentujúc nedostatočnou pripravenosťou národného tímu. Informovala o tom agentúra DPA.

    Irán tak neodohrá už druhé plánované stretnutie. Súboj proti Portoriku zrušili po tom, ako sa reprezentanti Iránu dostali do vojenského konfliktu s USA a futbalový tím musel svoj predšampionátový kemp rozložiť v Mexiku.

    Irán sa na turnaji predstaví v základnej G-skupine spoločne s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Irán neodohrá generálku na majstrovstvá sveta. Súper z dohodnutého zápasu vycúval