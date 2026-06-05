Držal sa, bol silný, vravel Weiss o Pekaríkovi. Ťažko ho prekvapiť, dodal spoluhráč

Posledný reprezentačný zápas kariéry, vyrovnaný rekord v počte štartov za národný tím, gratulácie v prítomnosti rodičov, hymna v podaní manželky, neutíchajúci potlesk z tribún v symbolickej 22. minúte.
Pre mnohých by stačila aj jedna z týchto vecí, aby ich to emočne položilo.
Peter Pekarík sa však držal statočne. Svoju reprezentačnú rozlúčku zvládol dôstojne ako profesionál, akým vždy bol.
Krásna symbolika
Slováci v druhom júnovom prípravnom zápase remizovali s Čiernou Horou 2:2. Hralo sa v Košiciach pred vyše desaťtisíc divákmi.
Úvodný gól stretnutia dal už v 5. minúte Róbert Boženík. Následne hostia otočili skóre dvoma presnými zásahmi Milutina Osmajiča, v 74. minúte však vyrovnal Ondrej Duda.
„Remíza je podľa priebehu zápasu zaslúžená. Do prvého inkasovaného gólu sme hrali všetci výborne, potom prišli dve hrubé individuálne chyby,“ zhodnotil stretnutie tréner Vladimír Weiss.
Celé stretnutie sa nieslo v duchu rozlúčky Petra Pekaríka. 39-ročný pravý obranca nastúpil na svoj 138. reprezentačný zápas, čím vyrovnal rekord Mareka Hamšíka.
„Je v tom krásna symbolika. S Hamšom sme to dlhé roky ťahali spolu na ihrisku,“ poznamenal Pekarík.
Pred výkopom dostal pamätný dres od predstaviteľov zväzu, stáli pri ňom manželka a rodičia.
VIDEO: Pekarík po ukončení reprezentačnej kariéry
Lujza Pekaríková mala o pár minút ešte dôležitejšiu úlohu: práve ona spievala slovenskú hymnu.
„Hymna bola pre Pekyho najväčšie prekvapenie. Inak ťažko ho prekvapiť, neje sladké, človek mu ani tortu nemôže dať,“ poznamenal Róbert Boženík.
Priznal, že rozlúčku spoluhráča veľmi prežíval. „Bolo to veľmi emotívne už od rána. Všetci sme chceli tento zápas zvládnuť kvôli Pekymu a odvďačiť sa mu,“ zdôraznil slovenský útočník. V národnom drese zaznamenal ôsmy gól.
„Odkedy som prišiel do reprezentácie, sedím pri stole s Pekym. Sme si dosť blízki. Peky mal predslov predtým, ako sme išli na rozcvičku a mal som slzy na krajíčku,“ vravel Boženík.
Takmer dal aj gól
V základnej zostave slovenskej futbalovej reprezentácie v prípravnom zápase s Čiernou Horou figuroval jeden debutant – brankár Jakub Surovčík.
24-ročný brankár bol ešte len malé dieťa, keď Peter Pekarík začínal v národnom tíme.
„Je to až úsmevné, mal som štyri roky a on už hral v reprezentácii. Je to neuveriteľné. Klobúk dole pred ním a pred jeho kariérou,“ uviedol gólman pražskej Sparty.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase s Čiernou Horou
„Zápas mal náboj lúčenia sa s Pekym. Pred zápasom mal príhovor v kabíne.
Bol silný, bolo vidieť, že je to profesionálny hráč, ktorý si už v živote niečo odskákal,“ vravel po stretnutí tréner Vladimír Weiss.
Pekarík mal aj počas rozhovorov s novinármi vyrovnaný hlas a úsmev na tvári.
„Bol to jeden z najsilnejších momentov v celej kariére. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom,“ vyzdvihol.
„Všetko sa to nabaľovalo. Pred zápasom som dostával stovky správ, pri slovenskej hymne sa mi všetko premietalo hlavou.
Manželka je mojou najväčšou oporou, aj jej vďačím za celú moju kariéru. Dodáva mi silu v kariére aj v živote, stojí pri mne s pozitívnou energiou a pokojom. Som šťastný, že ju mám pri sebe,“ vravel Pekarík.
„Ako sa však začal zápas, všetko zo mňa opadlo a chcel som si užiť každú jednu minútu v slovenskom drese. Bol to krásny večer,“ podčiarkol.
Pekarík dal v reprezentácii dva góly, no v Košiciach takmer pridal tretí. V šiestej minúte jeho strelu musel vyrážať brankár.
Nehľadal kompromisy
V posledných rokoch sa o Pekaríkovi diskutovalo najmä v súvislosti s tým, či naozaj nemá Slovensko iného pravého obrancu a či vážne musí hrať na tomto poste veterán.
Akoby sa pritom trochu zabudlo na to, že Pekarík bol stále výborne fyzicky pripravený a svojím prístupom a disciplínou môže byť príkladom aj pre mladších hráčov.
Vydržať dvadsať rokov vo vrcholovom futbale sa nedá bez odriekania a tvrdej práce. „Bolo to vďaka pracovitosti, disciplíne a mojej životospráve, v ktorej som nehľadal žiadne kompromisy,“ vyhlásil Pekarík.
VIDEO: Striedanie Pekaríka v 22. minúte
„Človek na to príde až v neskoršom veku, že futbal mu to vráti a mne to vrátil stonásobne. Cítim sa fyzicky veľmi dobre,“ zdôraznil.
Po reprezentačnom zraze si dopraje s manželkou pár dní voľna a potom sa rozhodne, či bude pokračovať v aktívnej kariére. Z Herthy má ponuku.
„Chcem si to všetko nechať uložiť v hlave, lebo všetka koncentrácia a emócia sa smerovala na tento zraz.
Emočne mi určite potrvá ešte pár dní, kým to všetko vstrebem do seba,“ uzavrel Peter Pekarík. Z mixzóny ho vyprevádzal potlesk od novinárov.