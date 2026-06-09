    VIDEO: Kyrgios je späť. Vrátil sa po polročnej pauze a hladko vyradil favorita

    Nick Kyrgios.
    Nick Kyrgios. (Autor: REUTERS)
    ČTK|9. jún 2026 o 22:33
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    Austrálčan v Stuttgarte postúpil do 2. kola.

    Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa po polročnej pauze vrátil na kurty víťazne.

    Známy búrlivák porazil v prvom kole turnaja v Stuttgarte podobne excentrického Corentina Mouteta. Ôsmeho nasadeného Francúza zdolal v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Kyrgios - Moutet

    Kyrgios, ktorého v posledných rokoch trápili opakované zranenia, naposledy hral na ATP Tour na začiatku januára v Brisbane. Aktuálne ani nefiguruje vo svetovom rebríčku a pre štart v Stuttgarte získal divokú kartu.

    Na turnaji sa Kyrgios predstaví aj vo štvorhre, v ktorej vytvoril dvojicu s ďalším búrlivákom Alexandrom Bublikom. Jeho cieľom je príprava na Wimbledon, kde sa v roku 2022 blysol postupom do finále.

    ATP Stuttgart 2026

    výsledky - 1. kolo:

    Frances Tiafoe (6-USA) - Daniel Altmaier (Nem.) 7:6 (3), 4:6, 6:4

    Nick Kyrgios (Austr.) - Corentin Moutet (8-Fr.) 6:3, 6:4

    James Duckworth (Austr.) - Diego Dedura (Nem.) 6:4, 6:3

    Tenis

    Tenis

    Nick Kyrgios.
    Nick Kyrgios.
    VIDEO: Kyrgios je späť. Vrátil sa po polročnej pauze a hladko vyradil favorita
    dnes 22:33
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