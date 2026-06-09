VIDEO: Kyrgios je späť. Vrátil sa po polročnej pauze a hladko vyradil favorita

Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa po polročnej pauze vrátil na kurty víťazne.
Známy búrlivák porazil v prvom kole turnaja v Stuttgarte podobne excentrického Corentina Mouteta. Ôsmeho nasadeného Francúza zdolal v dvoch setoch 6:3, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Kyrgios - Moutet
Kyrgios, ktorého v posledných rokoch trápili opakované zranenia, naposledy hral na ATP Tour na začiatku januára v Brisbane. Aktuálne ani nefiguruje vo svetovom rebríčku a pre štart v Stuttgarte získal divokú kartu.
Na turnaji sa Kyrgios predstaví aj vo štvorhre, v ktorej vytvoril dvojicu s ďalším búrlivákom Alexandrom Bublikom. Jeho cieľom je príprava na Wimbledon, kde sa v roku 2022 blysol postupom do finále.
ATP Stuttgart 2026
výsledky - 1. kolo:
Frances Tiafoe (6-USA) - Daniel Altmaier (Nem.) 7:6 (3), 4:6, 6:4
Nick Kyrgios (Austr.) - Corentin Moutet (8-Fr.) 6:3, 6:4
James Duckworth (Austr.) - Diego Dedura (Nem.) 6:4, 6:3