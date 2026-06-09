ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (4. zápas)

Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL.
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|9. jún 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo štvrtého zápasu finále play-off NHL: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes.

Hokejisti tímov Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes hrajú dnes v noci štvrtý zápas finále play-off zámorskej NHL.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes (hokej, play-off NHL, finále, 4. zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL Finále 2025/2026
10.06.2026 o 02:00
Vegas
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Carolina
Prenos
Predpokladané zostavy:

Vegas Golden Knights: Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Carolina Hurricanes: Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 4. finálového zápasu o Stanley Cup, kde sa proti sebe postaví Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes.

Vedenia 2:1 v sérii sa ujalo aktuálne domáce Vegas Golden Knights, ktoré zvládlo poslednú drámu napriek komplikáciam. Hoci pred poslednou dvadsaťminútovkou viedlo pohodlne 4:0, hostia sa postarali o tri rýchle góly v priebehu 39 sekúnd a následne v závere zápasu o vyrovnanie. Duel ale napokon zlomil Shea Theodore, ktorý sa presadil po úvodnej päťminútovke druhého predĺženia. Naďalej tak platí, že sledujeme vyrovnanú sériu, v ktorej si už dnes nad ránom môžu domáci zabezpečiť mečbol.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

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Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
ONLINE: Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes dnes, finále play-off NHL LIVE (4. zápas)
dnes 20:00
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