Michalovce predstavili nového trénera. Vybrali si meno novej generácie

Novým hlavným trénerom hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkay.
S vedením účastníka najvyššej slovenskej súťaže sa dohodol na zmluve pre nasledujúcu sezónu. Klub o tom informoval prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.
Ručkay v minulosti pôsobil v slovenskej extralige ako aktívny hráč, po ukončení hráčskej kariéry sa presunul na trénerskú dráhu. V uplynulej sezóne viedol druholigové Levice.
„Pri výbere nového hlavného trénera sme hľadali osobnosť s jasnou víziou, vysokými nárokmi na prácu a ambíciou posúvať mužstvo vpred. Veríme, že práve Jakub je správnou voľbou pre ďalšie smerovanie nášho klubu,“ uviedlo vedenie michalovského klubu vo svojom stanovisku.
Na lavičke Michaloviec nahradí doterajšieho kormidelníka Erika Čaládiho, ktorý v klube predčasne skončil.
Čaládi mal s Duklou platnú zmluvu aj na nadchádzajúci ročník, no požiadal o uvoľnenie z funkcie po tom, čo dostal ponuku od materského klubu HK Nitra.
Vedenie Michaloviec jeho žiadosti vyhovelo a obe strany sa dohodli na rozviazaní kontraktu.