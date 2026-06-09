Návratu ikony tlieskali plné tribúny. Williamsová zvíťazila v prvom zápase štvorhry

Tenisová hviezda Serena Williamsová sa po štvorročnej pauze vrátila víťazne na kurty v Queen 's Clube.
Štyridsaťštyriročná víťazka 23 grandslamov vo dvojhre na londýnskej tráve uspela vo štvorhre po boku 19-ročnej Kanaďanky Victorie Mbokovej.
Držiteľky divokej karty porazili pred zaplneným hľadiskom turnajovej trojky Američanku Nicole Melicharovú-Martinezovú a Novozélanďanku Erin Routliffeovú 7:6, 6:2.
Pôvodne Williamsová oslovila kvôli chystanému návratu aj Češku Katarínu Siniakovú, svetová deblová jednotka ale spoluprácu odmietla kvôli odlišnému programu. Napokon Williamsová, ktorá má v zbierke aj 14 grandslamových titulov za štvorhru, spojila sily s Mbokovou.
VIDEO: Zostrih z prvého zápasu Williamsovej po návrate
Medzi fanúšikmi, ktorí na rozdiel od iných deblových zápasov zaplnili Arenu Andyho Murrayho takmer do posledného miesta, nechýbali obe dcéry Williamsovej.
A niekdajšia kráľovná svetového tenisu ukázala, že od svojho posledného zápasu na US Open 2022 zo svojho umenia veľa nestratila. Spolu s Mbokovou porazili americko-novozélandský pár za hodinu a 32 minút.
Williamsová po úspešnom „comebacku“ v Londýne neskrývala radosť.
„Bolo to veľmi zábavné, s Victoriou sme si to na dvorci naozaj užili. V dôležitých momentoch našu dvojicu podržala, zahrala tam skvelé údery. Mohla som sa na ňu úplne spoľahnúť. Nikdy predtým sme spolu nehrali, na kurte však bola medzi nami taká prirodzená chémia,“ uviedla Američanka v pozápasovom interview.
Pre talentovanú Mbokovú, ktorá je vo dvojhre už na deviatom mieste svetového rebríčka, bol veľký zážitok hrať na jednej strane dvorca s legendou.
„Bola to pre mňa veľká česť nastúpiť po boku Sereny. Užili sme si kopec zábavy a podarilo sa nám vyradiť kvalitný deblový pár. Chceme ísť na tomto turnaji tak ďaleko, ako to bude možné,“ zdôraznila Kanaďanka.