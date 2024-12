Brankár, ktorý chytal v dráme proti Slovákom, či švédsky majster. Toto sú hviezdy MS U20

OTTAWA. Majstrovstvá sveta do 20 rokov sú tradične aj prehliadkou budúcich hokejových hviezd. Tento rok sa hrá šampionát od 26. decembra 2024 do 5. januára 2025 v hlavnom meste Kanady Ottawe.

1. Ryan Leonard (USA)

Post: pravé krídlo

Draft: 1. kolo 2023, 8. miesto, Washington Capitals

Klub: Boston College (NCAA)

Kapitán amerického výberu je čistokrvným strelcom so skvelými zručnosťami. V univerzitnej NCAA nastrieľal za 2 sezóny 43 gólov v 57 zápasoch.

Pred 20 mesiacmi rozhodol finále MS do 18 rokov proti Švédsku v predĺžení a skóroval aj v minuloročnom finále MS do 20 rokov. Pravé krídlo elitného útoku amerického výberu by malo priviesť tím k ďalšiemu titulu Leonard v drese USA odohral 6 zápasov na seniorských MS v Prahe a Ostrave.

2. Dalibor Dvorský (Slovensko)