Zranil Crosbyho a nadával rozhodcovi. Takýto stret sa stane tisíckrát za sezónu, vraví Gudas

Radko Gudas, verejný nepriateľ číslo 1 v Kanade.
Český obranca zranil vo štvrťfinále zimných olympijských hier kanadského kapitána Sidneyho Crosbyho.
Hviezdneho centra poslal k zemi po tvrdom hite, za ktorý nebol potrestaný.
Z Milána prichádzali správy, že zranený Crosby by chcel hrať ďalej, ale nešlo to. Vynechal semifinále proti Fínsku aj finále proti USA, kde Kanaďania prehrali 1:2 po predĺžení.
Jeho klub Pittsburgh Penguins ho umiestnil na listinu zranených hráčov. Vynechá tak minimálne štyri týždne, počas ktorých budú „tučniaci“ bojovať o udržanie sa na pozícii zaručujúcej postup do play-off.
Crosby sa nehnevá
38-ročného kanadského centra sa po návrate do zámoria opýtali, či sa s ním Gudas spojil.
„Neozval sa mi, ale s tým zákrokom nemám žiaden problém,“ povedal Crosby.
„Snažil sa hrať fyzicky a tvrdo, ako každý obranca. Pre mňa to nedopadlo dobre. Nemyslím si, že by sa mal cítiť tak, že ma má kontaktovať. Je to hokej a také veci sa dejú.“
Na Gudasa sa po zákroku strhla vlna kritiky zo zámoria. Fanúšikom Kanady ani Pittsburghu sa nepáčilo, že zranil ich lídra. Samotný Gudas si to veľmi nevšímal, keďže sa vyhýba sociálnym sieťam.
„Samozrejme, ťažko sa na to pozerá. Nikdy nechcete nikoho zraniť, ale rozumiem hnevu fanúšikov,“ povedal Gudas po návrate do zámoria.
„Nešiel som ho zraniť, ale hrali sme ťažký a tvrdý zápas a bol to nešťastný stret. Dúfam, že sa z toho čím skôr dostane. Neviem, čo iné by som mal povedať. Bola to nešťastná nehoda.“
Takýto stret sa stane tisíckrát za sezónu, vraví Gudas
Gudas je v NHL známy ako tvrdý hráč, ktorý sa nebojí hrať na hrane. Jeho bojovnosť majú jeho spoluhráči radi, ale súperom ide pod kožu. Aj preto dostal v Anaheime kapitánske „C“.
V NHL hrá už štrnástu sezónu a rozdal tam veľmi veľa hitov. Je možné, že v najbližšom období ho fanúšikovia súperov počas zápasov vypískajú. Anaheim čaká v marci štvorzápasový trip po Kanade. Dá sa očakávať, že fanúšikovia sa prejavia.
„Nikdy nechcete vidieť, ako sa zraní jeden z vašich najlepších hráčov. Rozumiem tomu, ani ja by som to nechcel vidieť pri mojom spoluhráčovi. Takýto stret sa stane tisíckrát za sezónu. Nanešťastie, občas to skončí aj zranením,“ hovoril o incidente s Crosbym.
Gudas sa už v Anaheime vrátil do diania v NHL. Jeho Ducks vyhrali nad Edmontonom 6:5 a držia sa na postupových priečkach.
Crosby: Stále je skvelé, že tam mohli ísť hráči z NHL
Českého obrancu si zastal aj jeho klubový spoluhráč Ryan Strome:
„Myslím si, že kritika na neho nie je potrebná. V posledných dňoch sme videli, aký je online svet toxický. Myslím si, že každý v hokejovom svete vie, že neurobil nič zlé. Hrá s cieľom vyhrať, tak ako každý.“
Na olympijských hrách sa zranil aj Kevin Fiala, ktorý vynechá zvyšok sezóny či Mikko Rantanen, ktorý bude mimo hry pár týždňov.
Crosbyho sa pýtali aj na to, či poslať hráčov na turnaj uprostred sezóny stojí za ten risk.
„Sú to olympijské hry, je to skvelá skúsenosť pre každého športovca,“ odpovedal.
„Z hokejovej perspektívy je to úžasné. Samotný produkt na ľade, to, ako fanúšikovia vidia hru, aké bojovné to je. Samozrejme, zranenia sú súčasťou tohto športu. Stále si však myslím, že je skvelé, že tam mohli ísť aj chalani z NHL.“
Musím sa poučiť zo svojich chýb, vravel Gudas po homofóbnej nadávke
Gudas v zápase s Českom zaujal ešte raz. V zápale emócií vykríkol na rozhodcu anglickú nadávku, ktorá bola podľa niektorých cez čiaru.
„Hrám so zápalom, so srdcom a každý zápas beriem veľmi vážne. V tom momente som si neuvedomil plný význam slov, ktoré som povedal a mrzí ma, že rozhodcovia boli toho súčasťou. Musím sa poučiť zo svojich chýb,“ reagoval Gudas na moment, ktorý zachytili aj mikrofóny na štadióne.
Keďže angličtina nie je jeho prvý jazyk, novinári sa ho opýtali, či spätne chápe, čo vlastne povedal.
„Na sto percent. V zápale momentu nado mnou zvíťazili emócie a ospravedlňujem sa za to. Nič s tým už teraz nemôžem spraviť,“ dodal.
Výraz, ktorý použil, vyznel smerom k rozhodcovi homofóbne. Gudas povedal, že tým nič také nemyslel a hovorila z neho frustrácia. Jeho slová prišli potom, ako ho rozhodcovia poslali na trestnú lavicu za hrubosť.
